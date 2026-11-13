Slafkovský sa šikovne vyhol stretu s Pastrňákom. Hviezdny Čech sám napokon skončil na ľade – VIDEO
Bez zisku kanadského bodu síce skončili obaja sokovia, no z triumfu sa radoval Juraj Slafkovský. Hokejisti kanadského klubu Montreal Canadiens zvládli ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Bez zisku kanadského bodu síce skončili obaja sokovia, no z triumfu sa radoval Juraj Slafkovský.
Hokejisti kanadského klubu Montreal Canadiens zvládli zápas tímov z Original 6 na ľade Bostonu Bruins 5:2. Slovenský útočník Juraj Slafkovský nebodoval, stalo sa tak už tretí duel v rade.
Napriek tomu odohral vyše 20 minút a patril k dôležitým hráčom prvej formácie na čele s duom Nick Suzuki a Cole Caufield.
V 35. minúte bol stav už 5:0 v prospech Habs a s domácimi hráčmi to vyzeralo zle-nedobre. Iskierku nádeje vrátil 27-ročný útočník Casey Mittelstadt a dvomi gólmi znížil stav stretnutia.
Kapitán Bostonu David Pastrňák sa pokúsil vyviesť z miery Slafkovského, keď si ho vyhliadol a plánoval mu uštedriť úder, ktorým by ho poslal na ľad.
Len dvadsaťdvaročný Košičan si ho však včas všimol, telom sa uhol a hviezdny český hokejista narazil do jeho nohy, potkol sa a sám skončil na zemi.
Bez zisku kanadského bodu síce skončili obaja sokovia, no z triumfu sa radoval Slafkovský. Bostonu sa skončila štvorzápasová víťazná šnúra a v tabuľke Východnej konferencie ho predbehol práve aktuálny súper.
Montrealu patrí 3. priečka so štvorbodovou stratou na vedúcu Carolinu Hurricanes, "medvede" sú piate so stratou piatich bodov.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský sa šikovne vyhol stretu s Pastrňákom. Hviezdny Čech sám napokon skončil na ľade – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti kanadského klubu Montreal Canadiens zvládli zápas tímov z Original 6 na ľade Bostonu Bruins 5:2. Slovenský útočník Juraj Slafkovský nebodoval, stalo sa tak už tretí duel v rade.
Napriek tomu odohral vyše 20 minút a patril k dôležitým hráčom prvej formácie na čele s duom Nick Suzuki a Cole Caufield.
V 35. minúte bol stav už 5:0 v prospech Habs a s domácimi hráčmi to vyzeralo zle-nedobre. Iskierku nádeje vrátil 27-ročný útočník Casey Mittelstadt a dvomi gólmi znížil stav stretnutia.
Kapitán Bostonu David Pastrňák sa pokúsil vyviesť z miery Slafkovského, keď si ho vyhliadol a plánoval mu uštedriť úder, ktorým by ho poslal na ľad.
Len dvadsaťdvaročný Košičan si ho však včas všimol, telom sa uhol a hviezdny český hokejista narazil do jeho nohy, potkol sa a sám skončil na zemi.
Pastrnak had Slafkovsky lined up, until he didn't. https://t.co/X4GW6Tn3fo
- Matt Drake (@DrakeMT) November 13, 2026
Bez zisku kanadského bodu síce skončili obaja sokovia, no z triumfu sa radoval Slafkovský. Bostonu sa skončila štvorzápasová víťazná šnúra a v tabuľke Východnej konferencie ho predbehol práve aktuálny súper.
Montrealu patrí 3. priečka so štvorbodovou stratou na vedúcu Carolinu Hurricanes, "medvede" sú piate so stratou piatich bodov.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský sa šikovne vyhol stretu s Pastrňákom. Hviezdny Čech sám napokon skončil na ľade – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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