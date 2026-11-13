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Slafkovský sa šikovne vyhol stretu s Pastrňákom. Hviezdny Čech sám napokon skončil na ľade – VIDEO

Bez zisku kanadského bodu síce skončili obaja sokovia, no z triumfu sa radoval Juraj Slafkovský. Hokejisti kanadského klubu Montreal Canadiens zvládli ...

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13.11.2026 (SITA.sk) - Bez zisku kanadského bodu síce skončili obaja sokovia, no z triumfu sa radoval Juraj Slafkovský.

Hokejisti kanadského klubu Montreal Canadiens zvládli zápas tímov z Original 6 na ľade Bostonu Bruins 5:2. Slovenský útočník Juraj Slafkovský nebodoval, stalo sa tak už tretí duel v rade.

Napriek tomu odohral vyše 20 minút a patril k dôležitým hráčom prvej formácie na čele s duom Nick Suzuki a Cole Caufield.



V 35. minúte bol stav už 5:0 v prospech Habs a s domácimi hráčmi to vyzeralo zle-nedobre. Iskierku nádeje vrátil 27-ročný útočník Casey Mittelstadt a dvomi gólmi znížil stav stretnutia.

Kapitán Bostonu David Pastrňák sa pokúsil vyviesť z miery Slafkovského, keď si ho vyhliadol a plánoval mu uštedriť úder, ktorým by ho poslal na ľad.

Len dvadsaťdvaročný Košičan si ho však včas všimol, telom sa uhol a hviezdny český hokejista narazil do jeho nohy, potkol sa a sám skončil na zemi.



Bez zisku kanadského bodu síce skončili obaja sokovia, no z triumfu sa radoval Slafkovský. Bostonu sa skončila štvorzápasová víťazná šnúra a v tabuľke Východnej konferencie ho predbehol práve aktuálny súper.

Montrealu patrí 3. priečka so štvorbodovou stratou na vedúcu Carolinu Hurricanes, "medvede" sú piate so stratou piatich bodov.


Zdroj: SITA.sk - Slafkovský sa šikovne vyhol stretu s Pastrňákom. Hviezdny Čech sám napokon skončil na ľade – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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