Česi mali na vyrovnanie proti Španielom, ale ich kapitán to prekazil červenou kartou
Český kapitán šiel predčasne pod sprchy rovnako ako pred mesiacom v španielskom Oviede. Rozhodca Nikola Dabanovič ešte ani nedobehol k monitoru na zhliadnutie videa a
13.11.2026 (SITA.sk) - Český kapitán šiel predčasne pod sprchy rovnako ako pred mesiacom v španielskom Oviede.
Rozhodca Nikola Dabanovič ešte ani nedobehol k monitoru na zhliadnutie videa a Ladislav Krejčí si už sťahoval z rukáva kapitánsku pásku.
Veľmi dobre vedel, čo bude nasledovať. Približne 20 minút pred koncom štvrtkového zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Španielsko (0:2) ako posledný brániaci hráč rukami stiahol unikajúceho španielskeho útočníka Roberta Fernándeza.
Najprv Krejčí videl žltú kartu, ale skúmanie videa trest ešte pritvrdilo. Český kapitán šiel predčasne pod sprchy rovnako ako v prvom súboji oboch súperov pred mesiacom v španielskom Oviede. Sľubné momenty českého tímu v druhom polčase za stavu 0:1 zostali nenaplnené.
Namiesto toho Česi pred vyše 18-tisíc divákmi v Prahe na Letnej ešte raz inkasovali. Na konečných 2:0 pre úradujúcich majstrov sveta pečatil Marc Pubill v šiestej minúte nadstaveného času.
"Hovorili sme o tom pred zápasom, že proti súperom najvyššej kvality treba dohrať zápas s plným počtom hráčov. A zase sa to nepodarilo," posťažoval sa španielsky tréner českého tímu Santi Denia na webe iDnes.cz.
Jeho zverenci v piatich zápasoch s ním na lavičke videli až trikrát červenú kartu a to je príliš veľa na to, aby mohli dosahovať lepšie výsledky. Čo sa týka 27-ročného Krejčího, červenú kartu počas seniorskej kariéry vyfasoval v súťažnom zápase už po desiaty raz. Šesťkrát to bolo v drese Sparty Praha, ale už ju videl aj na súčasnom pôsobisku v anglickom Wolverhamptone.
"Futbal v rýchlosti nemáte vždy pod kontrolou, ale konkrétne červená karta proti Španielsku vyplynula zo situácie, s ktorou sme si mali poradiť, ak by sme si na ihrisku viac pomohli. Musíme predchádzať situáciám, že vzadu zostane len jeden hráč. Musíme na tom popracovať ako tím," vyhlásil Denia.
Krejčího stopérsky kolega David Zima k červenej karte podotkol: "Vyplynulo to zo štýlu našej hry. Poznáme to zo Slavie, kde hráme jeden na jedného po celom ihrisku. Niekedy stačí iba sekunda a kvalitný hráč súpera dokáže využiť aj našu mikrochybu."
Česi prehrali v dvojzápase so Španielmi 1:5, predtým doma neuspeli proti Angličanom (0:2) aj Chorvátom (1:2) a prehrali aj v Anglicku (0:3). Nula na konte bodov pre 51. tím renkingu FIFA nie je prekvapenie, keďže Česi mali za súperov úradujúcich majstrov sveta, bronzových medailistov z MS a tiež v rebríčku štrnástych Chorvátov.
Práve súbojom v chorvátskom Osijeku ukončia českí futbalisti vystúpenie v 3. skupine A-divízie Ligy národov. Iba nedeľňajšie víťazstvo Čechom zaručí zotrvanie v A-divízii LN na úkor Chorvátov.
Zdroj: SITA.sk - Česi mali na vyrovnanie proti Španielom, ale ich kapitán to prekazil červenou kartou © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozhodca Nikola Dabanovič ešte ani nedobehol k monitoru na zhliadnutie videa a Ladislav Krejčí si už sťahoval z rukáva kapitánsku pásku.
Veľmi dobre vedel, čo bude nasledovať. Približne 20 minút pred koncom štvrtkového zápasu A-divízie Ligy národov Česko - Španielsko (0:2) ako posledný brániaci hráč rukami stiahol unikajúceho španielskeho útočníka Roberta Fernándeza.
Kapitán po druhý raz
Najprv Krejčí videl žltú kartu, ale skúmanie videa trest ešte pritvrdilo. Český kapitán šiel predčasne pod sprchy rovnako ako v prvom súboji oboch súperov pred mesiacom v španielskom Oviede. Sľubné momenty českého tímu v druhom polčase za stavu 0:1 zostali nenaplnené.
Namiesto toho Česi pred vyše 18-tisíc divákmi v Prahe na Letnej ešte raz inkasovali. Na konečných 2:0 pre úradujúcich majstrov sveta pečatil Marc Pubill v šiestej minúte nadstaveného času.
Trikrát červená v 5 zápasoch
"Hovorili sme o tom pred zápasom, že proti súperom najvyššej kvality treba dohrať zápas s plným počtom hráčov. A zase sa to nepodarilo," posťažoval sa španielsky tréner českého tímu Santi Denia na webe iDnes.cz.
Jeho zverenci v piatich zápasoch s ním na lavičke videli až trikrát červenú kartu a to je príliš veľa na to, aby mohli dosahovať lepšie výsledky. Čo sa týka 27-ročného Krejčího, červenú kartu počas seniorskej kariéry vyfasoval v súťažnom zápase už po desiaty raz. Šesťkrát to bolo v drese Sparty Praha, ale už ju videl aj na súčasnom pôsobisku v anglickom Wolverhamptone.
Nemáte vždy kontrolu
"Futbal v rýchlosti nemáte vždy pod kontrolou, ale konkrétne červená karta proti Španielsku vyplynula zo situácie, s ktorou sme si mali poradiť, ak by sme si na ihrisku viac pomohli. Musíme predchádzať situáciám, že vzadu zostane len jeden hráč. Musíme na tom popracovať ako tím," vyhlásil Denia.
Krejčího stopérsky kolega David Zima k červenej karte podotkol: "Vyplynulo to zo štýlu našej hry. Poznáme to zo Slavie, kde hráme jeden na jedného po celom ihrisku. Niekedy stačí iba sekunda a kvalitný hráč súpera dokáže využiť aj našu mikrochybu."
0 bodov a skóre 2:12
Česi prehrali v dvojzápase so Španielmi 1:5, predtým doma neuspeli proti Angličanom (0:2) aj Chorvátom (1:2) a prehrali aj v Anglicku (0:3). Nula na konte bodov pre 51. tím renkingu FIFA nie je prekvapenie, keďže Česi mali za súperov úradujúcich majstrov sveta, bronzových medailistov z MS a tiež v rebríčku štrnástych Chorvátov.
Práve súbojom v chorvátskom Osijeku ukončia českí futbalisti vystúpenie v 3. skupine A-divízie Ligy národov. Iba nedeľňajšie víťazstvo Čechom zaručí zotrvanie v A-divízii LN na úkor Chorvátov.
Zdroj: SITA.sk - Česi mali na vyrovnanie proti Španielom, ale ich kapitán to prekazil červenou kartou © SITA Všetky práva vyhradené.
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