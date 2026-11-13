Výpadky Muskovej satelitnej siete komplikujú zostreľovanie ruských dronov, SpaceX obmedzenia popiera
Ukrajinskí predstavitelia hlásia problémy so systémom Starshield pri rýchlostiach nad 160 kilometrov za hodinu. Podľa jedného z nich už zlyhávajú všetky misie zasiahnuté obmedzeniami.
13.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinskí predstavitelia hlásia problémy so systémom Starshield pri rýchlostiach nad 160 kilometrov za hodinu. Podľa jedného z nich už zlyhávajú všetky misie zasiahnuté obmedzeniami.
Ukrajinská armáda hlási vážne problémy s fungovaním satelitného komunikačného systému Starshield spoločnosti SpaceX, ktoré podľa ukrajinských predstaviteľov narúšajú vojenské operácie zamerané na zostreľovanie ruských dronov. Obmedzenia sa údajne prejavujú pri pohybe rýchlosťou približne 160 kilometrov za hodinu a trvajú už tretí deň. Spoločnosť amerického miliardára Elona Muska však akékoľvek zmeny vo fungovaní systému odmieta. Informovali o tom portály Axios a LIGA.net.
Podľa nemenovaného ukrajinského predstaviteľa, ktorého citoval Axios, sa dôsledky obmedzení postupne zhoršujú. „Prvý deň predstavovali obmedzenia desať percent, druhý deň 50 percent a dnes pre tieto obmedzenia zlyháva 100 percent misií,“ uviedol. Z jeho vyjadrenia však nie je zrejmé, či sa údaj týka všetkých operácií proti ruským dronom alebo iba misií využívajúcich dotknuté spojenie. SpaceX na otázky novinárov reagovala odmietavo. „Nie je to pravda. K žiadnym zmenám nedošlo,“ uviedla spoločnosť.
Starshield zabezpečuje satelitnú komunikáciu pre vojenské jednotky, koordináciu operácií a ovládanie bezpilotných systémov. Podľa dočasného chargé d'affaires Ukrajiny v Spojených štátoch Denysa Senika sa spojenie prerušuje, keď sa bezpilotné prostriedky pohybujú rýchlosťou vyššou ako 100 míľ za hodinu, teda približne 161 kilometrov za hodinu. „Zatiaľ sme nedostali žiadne vysvetlenie ani od SpaceX, ani od Pentagonu,“ povedal diplomat.
Na problémy vo štvrtok upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov sa závažné poruchy objavujú pozdĺž celej frontovej línie aj na územiach okupovaných Ruskom. Potvrdil, že obmedzenia trvajú niekoľko dní a prejavujú sa pri rýchlosti približne 161 kilometrov za hodinu. Ukrajina sa podľa neho snaží v spolupráci so Spojenými štátmi objasniť príčiny výpadkov.
Prezidentov poradca pre obranné technológie Serhij Beskrestnov, známy pod prezývkou Flash, takisto potvrdil problémy so satelitným spojením pri pohybe vyššou rýchlosťou. Obmedzenia podľa neho zasahujú vrtuľníky prenasledujúce ruské útočné drony typu Šáhid aj rýchle bezpilotné stíhače určené na ich zostreľovanie. Zdroj portálu LIGA.net z 10. armádneho zboru uviedol, že v jednej z jednotiek už v dôsledku problémov havarovalo niekoľko bezpilotných lietadiel.
Podľa ukrajinských zdrojov ide už o druhý podobný prípad za ostatné týždne. Príčina opakovaných obmedzení zatiaľ nie je známa a nie je potvrdené, že by ich spoločnosť SpaceX zaviedla zámerne. Problémy však podľa ukrajinských predstaviteľov ohrozujú fungovanie protivzdušnej obrany, ktorá pri zachytávaní ruských útočných dronov využíva aj mobilné komunikačné systémy a bezpilotné prostriedky.
Zdroj: SITA.sk - Výpadky Muskovej satelitnej siete komplikujú zostreľovanie ruských dronov, SpaceX obmedzenia popiera © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská armáda hlási vážne problémy s fungovaním satelitného komunikačného systému Starshield spoločnosti SpaceX, ktoré podľa ukrajinských predstaviteľov narúšajú vojenské operácie zamerané na zostreľovanie ruských dronov. Obmedzenia sa údajne prejavujú pri pohybe rýchlosťou približne 160 kilometrov za hodinu a trvajú už tretí deň. Spoločnosť amerického miliardára Elona Muska však akékoľvek zmeny vo fungovaní systému odmieta. Informovali o tom portály Axios a LIGA.net.
Dôsledky sa zhoršujú
Podľa nemenovaného ukrajinského predstaviteľa, ktorého citoval Axios, sa dôsledky obmedzení postupne zhoršujú. „Prvý deň predstavovali obmedzenia desať percent, druhý deň 50 percent a dnes pre tieto obmedzenia zlyháva 100 percent misií,“ uviedol. Z jeho vyjadrenia však nie je zrejmé, či sa údaj týka všetkých operácií proti ruským dronom alebo iba misií využívajúcich dotknuté spojenie. SpaceX na otázky novinárov reagovala odmietavo. „Nie je to pravda. K žiadnym zmenám nedošlo,“ uviedla spoločnosť.
Starshield zabezpečuje satelitnú komunikáciu pre vojenské jednotky, koordináciu operácií a ovládanie bezpilotných systémov. Podľa dočasného chargé d'affaires Ukrajiny v Spojených štátoch Denysa Senika sa spojenie prerušuje, keď sa bezpilotné prostriedky pohybujú rýchlosťou vyššou ako 100 míľ za hodinu, teda približne 161 kilometrov za hodinu. „Zatiaľ sme nedostali žiadne vysvetlenie ani od SpaceX, ani od Pentagonu,“ povedal diplomat.
Poruchy na fronte
Na problémy vo štvrtok upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov sa závažné poruchy objavujú pozdĺž celej frontovej línie aj na územiach okupovaných Ruskom. Potvrdil, že obmedzenia trvajú niekoľko dní a prejavujú sa pri rýchlosti približne 161 kilometrov za hodinu. Ukrajina sa podľa neho snaží v spolupráci so Spojenými štátmi objasniť príčiny výpadkov.
Prezidentov poradca pre obranné technológie Serhij Beskrestnov, známy pod prezývkou Flash, takisto potvrdil problémy so satelitným spojením pri pohybe vyššou rýchlosťou. Obmedzenia podľa neho zasahujú vrtuľníky prenasledujúce ruské útočné drony typu Šáhid aj rýchle bezpilotné stíhače určené na ich zostreľovanie. Zdroj portálu LIGA.net z 10. armádneho zboru uviedol, že v jednej z jednotiek už v dôsledku problémov havarovalo niekoľko bezpilotných lietadiel.
Podľa ukrajinských zdrojov ide už o druhý podobný prípad za ostatné týždne. Príčina opakovaných obmedzení zatiaľ nie je známa a nie je potvrdené, že by ich spoločnosť SpaceX zaviedla zámerne. Problémy však podľa ukrajinských predstaviteľov ohrozujú fungovanie protivzdušnej obrany, ktorá pri zachytávaní ruských útočných dronov využíva aj mobilné komunikačné systémy a bezpilotné prostriedky.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Výpadky Muskovej satelitnej siete komplikujú zostreľovanie ruských dronov, SpaceX obmedzenia popiera © SITA Všetky práva vyhradené.
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