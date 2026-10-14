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 24hod.sk    Šport

14. októbra 2026

Daj mi ten sk**vený uterák! Španielska hviezda vulgárne zakričala na podávača loptičiek – VIDEO


Tagy: nadávky Postup Rozhodca Tenisový turnaj

Rafael Jodar, ktorému momentálne patrí 13. miesto vo svetovom rebríčku ATP, prežíva prelomovú sezónu, ktorú začínal na 168. priečke. Vychádzajúca španielska hviezda Rafael Jodar dostala počas ...



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china_tennis_shanghai_masters__72_ 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Rafael Jodar, ktorému momentálne patrí 13. miesto vo svetovom rebríčku ATP, prežíva prelomovú sezónu, ktorú začínal na 168. priečke.


Vychádzajúca španielska hviezda Rafael Jodar dostala počas štvrtého kola turnaja v Šanghaji varovanie za nešportové správanie po tom, ako zakričal nadávku na podávača lôpt.

Dvadsaťročný tenista prehrával s Boticom van de Zandschulpom po tom, čo stratil prvý set v tajbrejku, a po španielsky zakričal: "Daj mi ten sk**vený uterák!"

Ekvádorský hlavný rozhodca Jimmy Pinoargote okamžite udelil Jodarovi varovanie za nešportové správanie, čo predstavuje porušenie pravidiel ATP.

Rozprávali sa v španielčine


Obaja si krátko vymenili názory v španielčine, pričom sa mladý hráč sťažoval, že jeho žiadosť o uterák bola ignorovaná.

Pinoargote reagoval, že situácii rozumie, no jeho slovník nemôže ospravedlniť. "Požiadaj o to mňa a ja to poviem jemu," priblížil mu arbiter.

Keď sa ho Jodar opýtal, čo vlastne povedal, tak mu rozhodca odvetil: "Nemôžem to zopakovať. Vieš, čo si povedal. Takýmto spôsobom sa s nimi nerozprávame."


Prelomová sezóna


Španiel napokon zdolal Holanďana van de Zandschulpa 2:1 na sety a vo štvrťfinále nastúpi proti Casperovi Ruudovi. Nórsky tenista ide ďalej po tom, čo jeho súper Felix Auger-Aliassime odstúpil počas duelu pre zranenie.

Jodar, ktorému momentálne patrí 13. miesto vo svetovom rebríčku ATP, prežíva prelomovú sezónu, ktorú začínal na 168. priečke.

Podávači lôpt sú rozmiestnení okolo kurtu, aby zbierali voľné loptičky a hádzali ich hráčom počas gemov, v ktorých podávajú. Tenistom tiež podávajú uteráky v prestávkach medzi jednotlivými výmenami.


Zdroj: SITA.sk - Daj mi ten sk**vený uterák! Španielska hviezda vulgárne zakričala na podávača loptičiek – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nadávky Postup Rozhodca Tenisový turnaj
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