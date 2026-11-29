Tisíc úradníkov a vysoké platy, Majerský ostro kritizuje ministerstvo investícií. Šutaj Eštok mu pritakal
Zdôraznil, že zásadné zmeny sa nesmú robiť potajomky a za chrbtom partnerov v parlamente. Ministerstvo ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Zdôraznil, že zásadné zmeny sa nesmú robiť potajomky a za chrbtom partnerov v parlamente.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) treba zrušiť, je to nezmyselné a zbytočné ministerstvo. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda KDH Milan Majerský s tým, že je to ministerstvo brzdenia čerpania eurofondov. „Tisíc úradníkov, vysoké platy. Administratívna, byrokratická záťaž všetkých tých, ktorí žiadajú eurofondy. Je to absolútne zbytočné," dodal Majerský v súvislosti s diskusiou o presune nových eurofondov na Úrad podpredsedu vlády.
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ministerstvo investícií nikdy ani nemalo vzniknúť , Úrad podpredsedu vlády podľa neho stačil na jeho agendu. Ministerstvo podľa neho vzniklo v minulosti len ako politická „trafika“ pre Veroniku Remišovú. Ak by opozícia pripravila dobrý návrh na prechod kompetencií z MIRRI na Úrad podpredsedu vlády, tak Hlas by podľa Šutaja Eštoka za dobrý návrh v parlamente zahlasoval.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ jednoznačne odmietol presun prípravy nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády. Tento krok považuje za hrubé porušenie pravidiel koaličnej spolupráce a nesúhlasí so zasahovaním do kompetencií rezortov bez predchádzajúcej dohody.
Zdôraznil, že zásadné zmeny sa nesmú robiť potajomky a za chrbtom partnerov v parlamente. Reagoval na pozmeňujúci návrh poslanca Erika Vlčeka z Hlas-SD, ktorý navrhoval presun prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu pre roky 2028 – 2034 pod Úrad podpredsedu vlády vedený ministrom školstva Tomášom Druckerom, jeho straníckym kolegom.
Zdroj: SITA.sk - Tisíc úradníkov a vysoké platy, Majerský ostro kritizuje ministerstvo investícií. Šutaj Eštok mu pritakal © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) treba zrušiť, je to nezmyselné a zbytočné ministerstvo. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda KDH Milan Majerský s tým, že je to ministerstvo brzdenia čerpania eurofondov. „Tisíc úradníkov, vysoké platy. Administratívna, byrokratická záťaž všetkých tých, ktorí žiadajú eurofondy. Je to absolútne zbytočné," dodal Majerský v súvislosti s diskusiou o presune nových eurofondov na Úrad podpredsedu vlády.
Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ministerstvo investícií nikdy ani nemalo vzniknúť , Úrad podpredsedu vlády podľa neho stačil na jeho agendu. Ministerstvo podľa neho vzniklo v minulosti len ako politická „trafika“ pre Veroniku Remišovú. Ak by opozícia pripravila dobrý návrh na prechod kompetencií z MIRRI na Úrad podpredsedu vlády, tak Hlas by podľa Šutaja Eštoka za dobrý návrh v parlamente zahlasoval.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ jednoznačne odmietol presun prípravy nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády. Tento krok považuje za hrubé porušenie pravidiel koaličnej spolupráce a nesúhlasí so zasahovaním do kompetencií rezortov bez predchádzajúcej dohody.
Zdôraznil, že zásadné zmeny sa nesmú robiť potajomky a za chrbtom partnerov v parlamente. Reagoval na pozmeňujúci návrh poslanca Erika Vlčeka z Hlas-SD, ktorý navrhoval presun prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu pre roky 2028 – 2034 pod Úrad podpredsedu vlády vedený ministrom školstva Tomášom Druckerom, jeho straníckym kolegom.
Zdroj: SITA.sk - Tisíc úradníkov a vysoké platy, Majerský ostro kritizuje ministerstvo investícií. Šutaj Eštok mu pritakal © SITA Všetky práva vyhradené.
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