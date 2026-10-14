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14. októbra 2026
Najskôr vojenské výnimky a teraz vnútorné rozpory? Futbalová asociácia vyzýva fanúšikov, aby prestali s nadmernou kritikou
Miestne médiá uvádzajú, že niektorí mladší hráči sa cítia brzdení tými staršími, vrátane dlhoročného kapitána Južnej Kórey Son Heung-mina. Juhokórejská futbalová asociácia (KFA) vyzvala ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Miestne médiá uvádzajú, že niektorí mladší hráči sa cítia brzdení tými staršími, vrátane dlhoročného kapitána Južnej Kórey Son Heung-mina.
Juhokórejská futbalová asociácia (KFA) vyzvala fanúšikov, aby prestali s "nadmernými osobnými útokmi" a varovala pred "psychologickou záťažou", ktorú by to mohlo spôsobiť hráčom národného tímu, ktorí sú v hľadáčiku od ich neúspechu na majstrovstvách sveta.
Hong Myung-bo odstúpil z funkcie trénera po tom, čo jeho zverenci nepostúpili zo skupinovej fázy na svetovom šampionáte v Severnej Amerike, a španielsky dočasný tréner Robert Moreno čaká na možné predĺženie zmluvy.
Keďže Ázijský pohár sa má konať v januári v Saudskej Arábii, národný tím zachvátili tvrdenia o vnútorných rozporoch. Miestne médiá uvádzajú, že niektorí mladší hráči sa cítia brzdení tými staršími, vrátane dlhoročného kapitána Son Heung-mina.
V rozsiahlom vyhlásení Kórejská futbalová asociácia odsúdila to, čo nazvala pokusmi o rozsievanie sváru.
"Neoverené informácie a špekulatívne tvrdenia o hráčoch reprezentácie sa v poslednom čase šíria na sociálnych sieťach a online fórach, pričom niektorí futbalisti čelia nadmernej kritike a osobným útokom," uviedla KFA.
"Takéto správanie presahuje hranice legitímnej kritiky a môže na jednotlivých hráčov klásť vážnu psychologickú záťaž," priblížila organizácia a vyzvala fanúšikov, aby sa zdržali "vytvárania konšpirácií o vnútornej dynamike tímu a podnecovania rozporov v kádri".
Špekulácie o nezhodách sa objavili po tom, čo obranca Bayernu Mníchov Kim Min-Jae v hneve hodil kopačky, keď bol vystriedaný v druhom polčase počas domácej remízy 0:0 s Venezuelou.
Kim potom povedal, že "každý hráč musí skloniť hlavu a vydať zo seba všetko", čo podnietilo diskusie o rozporoch v kádri.
Najnovšia búrka nasleduje po správaní niektorých hráčov, ktorí si po zisku zlata na Ázijských hrách vyslúžili výnimky z povinnej vojenskej služby.
Ich pozápasové oslavy, ktoré naznačovali, že ich hlavnou motiváciou boli vojenské výnimky, vyvolali negatívnu reakciu a prinútili ministra obrany Kanga Šin-čula, aby sa zaviazal pozmeniť túto "výhodu".
Zdroj: SITA.sk - Najskôr vojenské výnimky a teraz vnútorné rozpory? Futbalová asociácia vyzýva fanúšikov, aby prestali s nadmernou kritikou © SITA Všetky práva vyhradené.
Juhokórejská futbalová asociácia (KFA) vyzvala fanúšikov, aby prestali s "nadmernými osobnými útokmi" a varovala pred "psychologickou záťažou", ktorú by to mohlo spôsobiť hráčom národného tímu, ktorí sú v hľadáčiku od ich neúspechu na majstrovstvách sveta.
Hong Myung-bo odstúpil z funkcie trénera po tom, čo jeho zverenci nepostúpili zo skupinovej fázy na svetovom šampionáte v Severnej Amerike, a španielsky dočasný tréner Robert Moreno čaká na možné predĺženie zmluvy.
Keďže Ázijský pohár sa má konať v januári v Saudskej Arábii, národný tím zachvátili tvrdenia o vnútorných rozporoch. Miestne médiá uvádzajú, že niektorí mladší hráči sa cítia brzdení tými staršími, vrátane dlhoročného kapitána Son Heung-mina.
Množstvo konšpirácií
V rozsiahlom vyhlásení Kórejská futbalová asociácia odsúdila to, čo nazvala pokusmi o rozsievanie sváru.
"Neoverené informácie a špekulatívne tvrdenia o hráčoch reprezentácie sa v poslednom čase šíria na sociálnych sieťach a online fórach, pričom niektorí futbalisti čelia nadmernej kritike a osobným útokom," uviedla KFA.
"Takéto správanie presahuje hranice legitímnej kritiky a môže na jednotlivých hráčov klásť vážnu psychologickú záťaž," priblížila organizácia a vyzvala fanúšikov, aby sa zdržali "vytvárania konšpirácií o vnútornej dynamike tímu a podnecovania rozporov v kádri".
Špekulácie o nezhodách sa objavili po tom, čo obranca Bayernu Mníchov Kim Min-Jae v hneve hodil kopačky, keď bol vystriedaný v druhom polčase počas domácej remízy 0:0 s Venezuelou.
Kim potom povedal, že "každý hráč musí skloniť hlavu a vydať zo seba všetko", čo podnietilo diskusie o rozporoch v kádri.
Najnovšia búrka nasleduje po správaní niektorých hráčov, ktorí si po zisku zlata na Ázijských hrách vyslúžili výnimky z povinnej vojenskej služby.
Ich pozápasové oslavy, ktoré naznačovali, že ich hlavnou motiváciou boli vojenské výnimky, vyvolali negatívnu reakciu a prinútili ministra obrany Kanga Šin-čula, aby sa zaviazal pozmeniť túto "výhodu".
Zdroj: SITA.sk - Najskôr vojenské výnimky a teraz vnútorné rozpory? Futbalová asociácia vyzýva fanúšikov, aby prestali s nadmernou kritikou © SITA Všetky práva vyhradené.
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