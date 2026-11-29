Mal by sa ospravedlniť za slayádu, stranu Hlas vedie do zabudnutia, pustil sa minister Migaľ do Šutaja Eštoka
Rozkol medzi stranou Hlas-SD a Samuelom Migaľom sa prehĺbil po návrhu, aby príprava nových eurofondov prešla z MIRRI pod Úrad podpredsedu vlády vedený ministrom školstva Tomášom Druckerom z ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Rozkol medzi stranou Hlas-SD a Samuelom Migaľom sa prehĺbil po návrhu, aby príprava nových eurofondov prešla z MIRRI pod Úrad podpredsedu vlády vedený ministrom školstva Tomášom Druckerom z Hlasu-SD.
Minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ očakával, že sa jeho kolega z vlády a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštoka ospravedlní za slayádu, za nákup hasičských áut, za polokošele z kávových zŕn, za čiapkový tender či za záchrankový tender. Reagoval tak na Šutaja Eštoka, ktorý sa v relácii Na telo na TV Markíza ospravedlnil za to, že Hlas priviedol Migaľa do politiky.
Minister Migaľ tieź očakával, že sa predseda Hlasu ospravedlní za spôsob, akým komunikuje s politickými partnermi, ako ignoruje vlastných straníkov a za nedodržiavanie politických dohôd, ktoré aj sám zažil. Migaľ vstúpil do politiky na kandidátke strany Hlas-SD, zo strany ho vylúčili začiatkom roka 2025.
„Odmietol som šikanovať tretí sektor. Odmietol som odvolávanie podpredsedu parlamentu v čase, keď sme sami nemali zvoleného predsedu. Odmietol som politiku, ktorá leje peniaze do betónu namiesto podpory športovcov. Odmietol som kriminalizáciu a zatváranie lekárov. Kritizoval som bezduché rozhadzovanie peňazí a minimum reforiem. Odmietal som hlasovať ako mi ukázal palec, ale chcel som sa pýtať, ako tým pomôžeme ľuďom,“ uviedol minister Migaľ na sociálnej sieti a dodal, že za týmito rozhodnutiami si stojí aj dnes. Pripustil, že on by sa mal ospravedlniť za hlasovania, ktoré ako začiatočník v parlamente urobil, ale aj za to, že pred svojim vyhodením zahlasoval za terajšieho predsedu strany na sneme. Pretože Šutaj Eštok podľa neho ťahá stranu do zabudnutia.
Rozkol medzi stranou Hlas-SD a Migaľom sa prehĺbil po návrhu, aby príprava nových eurofondov prešla z MIRRI pod Úrad podpredsedu vlády vedený ministrom školstva Tomášom Druckerom z Hlasu-SD.
Zdroj: SITA.sk - Mal by sa ospravedlniť za slayádu, stranu Hlas vedie do zabudnutia, pustil sa minister Migaľ do Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ očakával, že sa jeho kolega z vlády a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštoka ospravedlní za slayádu, za nákup hasičských áut, za polokošele z kávových zŕn, za čiapkový tender či za záchrankový tender. Reagoval tak na Šutaja Eštoka, ktorý sa v relácii Na telo na TV Markíza ospravedlnil za to, že Hlas priviedol Migaľa do politiky.
Minister Migaľ tieź očakával, že sa predseda Hlasu ospravedlní za spôsob, akým komunikuje s politickými partnermi, ako ignoruje vlastných straníkov a za nedodržiavanie politických dohôd, ktoré aj sám zažil. Migaľ vstúpil do politiky na kandidátke strany Hlas-SD, zo strany ho vylúčili začiatkom roka 2025.
„Odmietol som šikanovať tretí sektor. Odmietol som odvolávanie podpredsedu parlamentu v čase, keď sme sami nemali zvoleného predsedu. Odmietol som politiku, ktorá leje peniaze do betónu namiesto podpory športovcov. Odmietol som kriminalizáciu a zatváranie lekárov. Kritizoval som bezduché rozhadzovanie peňazí a minimum reforiem. Odmietal som hlasovať ako mi ukázal palec, ale chcel som sa pýtať, ako tým pomôžeme ľuďom,“ uviedol minister Migaľ na sociálnej sieti a dodal, že za týmito rozhodnutiami si stojí aj dnes. Pripustil, že on by sa mal ospravedlniť za hlasovania, ktoré ako začiatočník v parlamente urobil, ale aj za to, že pred svojim vyhodením zahlasoval za terajšieho predsedu strany na sneme. Pretože Šutaj Eštok podľa neho ťahá stranu do zabudnutia.
Rozkol medzi stranou Hlas-SD a Migaľom sa prehĺbil po návrhu, aby príprava nových eurofondov prešla z MIRRI pod Úrad podpredsedu vlády vedený ministrom školstva Tomášom Druckerom z Hlasu-SD.
Zdroj: SITA.sk - Mal by sa ospravedlniť za slayádu, stranu Hlas vedie do zabudnutia, pustil sa minister Migaľ do Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.