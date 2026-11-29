Vojna prekračuje hranice Európy. Ukrajinské útoky dlhého dosahu sa rozšírili až k pobrežiu Afriky
Rozširovanie dejiska vojny a zvyšovanie intenzity ukrajinských útokov prichádza v čase, keď úsilie o ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny uviazlo na mŕtvom ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Rozširovanie dejiska vojny a zvyšovanie intenzity ukrajinských útokov prichádza v čase, keď úsilie o ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny uviazlo na mŕtvom bode.
Ukrajina výrazne zintenzívnila útoky na vzdialené ruské ciele a geografický rozsah jej vojenských operácií sa postupne rozširuje aj mimo Európy.
Podľa analýzy agentúry AFP, ktorá vychádza z údajov organizácie ACLED monitorujúcej ozbrojené konflikty vo svete, podnikli Ukrajinci v tomto roku do 20. novembra takmer 500 útokov na ruské ciele vzdialené viac ako 500 kilometrov. Je to viac než za prvé štyri roky vojny dohromady.
Väčšina útokov smerovala na ruské územie, pričom ukrajinské drony zasahovali ciele v Moskve, Petrohrade či dokonca na Sibíri. Niektoré operácie sa však uskutočnili až 1 500 kilometrov od územia oboch bojujúcich krajín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu informoval o útokoch na dve plavidlá pri pobreží Líbye, pri ktorých sa podľa jeho slov podarilo potopiť ruskú vojnovú loď triedy korveta.
Rozširovanie dejiska vojny a zvyšovanie intenzity ukrajinských útokov prichádza v čase, keď úsilie o ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny uviazlo na mŕtvom bode. Kyjev sa snaží získať na bojisku výhodu, ktorá by posilnila jeho pozíciu pri rokovacom stole.
Už v decembri 2025 organizácia ACLED zaznamenala v Stredozemnom mori neďaleko gréckeho a líbyjského pobrežia útok na ropný tanker z ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií na vývoz fosílnych palív. K útoku sa prihlásil Kyjev. Podľa ACLED išlo o prvý incident svojho druhu v tejto oblasti od začiatku vojny na Ukrajine.
Začiatkom septembra 2026 ukrajinské sily podľa ACLED zaútočili aj na ruské plavidlo podliehajúce západným sankciám neďaleko Sicílie. V polovici septembra medzinárodne uznávaná líbyjská vláda podporovaná OSN poprela správu americkej televízie CNN, podľa ktorej umožnila Ukrajine využívať vojenskú základňu na severozápade krajiny na útoky proti ruskej tieňovej flotile v Stredozemnom mori.
Podozrenia z ukrajinskej účasti sa objavili aj v súvislosti s incidentmi pri pobreží západnej a východnej Afriky. V novembri 2025 poškodili štyri výbuchy neďaleko senegalského hlavného mesta Dakar tanker, ktorý priplával z Ruska. Hoci príčina explózií zostáva neznáma a Kyjev sa k incidentu neprihlásil, viacerí experti oslovení agentúrou AFP poukázali na možnú ukrajinskú stopu. Organizácia ACLED označila zapojenie Ukrajiny za pravdepodobné.
Podobné podozrenia sprevádzajú aj sabotáž ďalšieho plavidla ruskej tieňovej flotily v Adenskom zálive v júni 2026. Výrazná eskalácia je badateľná aj v Čiernom mori. Spoločnosť Ambrey, ktorá sa špecializuje na bezpečnostné riziká v námornej doprave, v septembri upozornila, že za predchádzajúcich 12 mesiacov zaznamenala desiatky útokov na obchodné plavidlá v oblastiach, ktoré predtým neboli vystavené riziku rozšírenia konfliktu.
Podľa analýzy údajov ACLED podnikla Ukrajina v tomto roku približne 30 útokov na ciele v Čiernom mori vzdialené viac ako 200 kilometrov od ukrajinského pobrežia alebo frontovej línie. V porovnaní s rokom 2025 ide o päť- až šesťnásobný nárast.
Zdroj: SITA.sk - Vojna prekračuje hranice Európy. Ukrajinské útoky dlhého dosahu sa rozšírili až k pobrežiu Afriky © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina výrazne zintenzívnila útoky na vzdialené ruské ciele a geografický rozsah jej vojenských operácií sa postupne rozširuje aj mimo Európy.
Podľa analýzy agentúry AFP, ktorá vychádza z údajov organizácie ACLED monitorujúcej ozbrojené konflikty vo svete, podnikli Ukrajinci v tomto roku do 20. novembra takmer 500 útokov na ruské ciele vzdialené viac ako 500 kilometrov. Je to viac než za prvé štyri roky vojny dohromady.
Väčšina útokov smerovala na ruské územie, pričom ukrajinské drony zasahovali ciele v Moskve, Petrohrade či dokonca na Sibíri. Niektoré operácie sa však uskutočnili až 1 500 kilometrov od územia oboch bojujúcich krajín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu informoval o útokoch na dve plavidlá pri pobreží Líbye, pri ktorých sa podľa jeho slov podarilo potopiť ruskú vojnovú loď triedy korveta.
Ukrajina sa snaží získať na bojisku výhodu
Rozširovanie dejiska vojny a zvyšovanie intenzity ukrajinských útokov prichádza v čase, keď úsilie o ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny uviazlo na mŕtvom bode. Kyjev sa snaží získať na bojisku výhodu, ktorá by posilnila jeho pozíciu pri rokovacom stole.
Už v decembri 2025 organizácia ACLED zaznamenala v Stredozemnom mori neďaleko gréckeho a líbyjského pobrežia útok na ropný tanker z ruskej tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií na vývoz fosílnych palív. K útoku sa prihlásil Kyjev. Podľa ACLED išlo o prvý incident svojho druhu v tejto oblasti od začiatku vojny na Ukrajine.
Začiatkom septembra 2026 ukrajinské sily podľa ACLED zaútočili aj na ruské plavidlo podliehajúce západným sankciám neďaleko Sicílie. V polovici septembra medzinárodne uznávaná líbyjská vláda podporovaná OSN poprela správu americkej televízie CNN, podľa ktorej umožnila Ukrajine využívať vojenskú základňu na severozápade krajiny na útoky proti ruskej tieňovej flotile v Stredozemnom mori.
Incidenty pri pobreží západnej a východnej Afriky
Podozrenia z ukrajinskej účasti sa objavili aj v súvislosti s incidentmi pri pobreží západnej a východnej Afriky. V novembri 2025 poškodili štyri výbuchy neďaleko senegalského hlavného mesta Dakar tanker, ktorý priplával z Ruska. Hoci príčina explózií zostáva neznáma a Kyjev sa k incidentu neprihlásil, viacerí experti oslovení agentúrou AFP poukázali na možnú ukrajinskú stopu. Organizácia ACLED označila zapojenie Ukrajiny za pravdepodobné.
Podobné podozrenia sprevádzajú aj sabotáž ďalšieho plavidla ruskej tieňovej flotily v Adenskom zálive v júni 2026. Výrazná eskalácia je badateľná aj v Čiernom mori. Spoločnosť Ambrey, ktorá sa špecializuje na bezpečnostné riziká v námornej doprave, v septembri upozornila, že za predchádzajúcich 12 mesiacov zaznamenala desiatky útokov na obchodné plavidlá v oblastiach, ktoré predtým neboli vystavené riziku rozšírenia konfliktu.
Podľa analýzy údajov ACLED podnikla Ukrajina v tomto roku približne 30 útokov na ciele v Čiernom mori vzdialené viac ako 200 kilometrov od ukrajinského pobrežia alebo frontovej línie. V porovnaní s rokom 2025 ide o päť- až šesťnásobný nárast.
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Zdroj: SITA.sk - Vojna prekračuje hranice Európy. Ukrajinské útoky dlhého dosahu sa rozšírili až k pobrežiu Afriky © SITA Všetky práva vyhradené.
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