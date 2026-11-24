Dánska premiérka hovorila o „veľkej výmene obyvateľstva“, odmieta spájanie s extrémistami
Jej slová ocenila krajná pravica, preživší masakry na ostrove Utöya však varuje pred nebezpečným pozadím použitého výrazu. Dánska sociálnodemokratická premiérka
24.11.2026 (SITA.sk) - Jej slová ocenila krajná pravica, preživší masakry na ostrove Utöya však varuje pred nebezpečným pozadím použitého výrazu.
Premiérka minulý týždeň v podcaste vyhlásila, že nepodporuje „veľkú výmenu obyvateľstva“ a chce zachovať etnicky dánsky charakter spoločnosti.
Jej výroky ocenilo dánske protiimigračné hnutie Generation Identity. Frederiksenová zároveň presadzuje plán zriadiť v Rwande európske centrum pre odmietnutých žiadateľov o azyl.
Diskusiu v utorok vyvolal článok Tarjeia Jensena Becha, ktorý prežil útok pravicového extrémistu Andersa Behringa Breivika na ostrove Utöya.„Veľká výmena obyvateľstva nie je neutrálny pojem. Má svoju históriu a táto história viedla k smrti mladých ľudí na Utöyi,“ napísal v denníku Politiken.
Breivik v júli 2011 zavraždil pri útokoch v Osle a na Utöyi 77 ľudí. Jeho ideológia vychádzala aj z odporu proti multikulturalizmu. Dánska vicepremiérka Pia Olsenová Dyhrová uviedla, že ona sama by tento výraz nepoužila.
Zdroj: SITA.sk - Dánska premiérka hovorila o „veľkej výmene obyvateľstva“, odmieta spájanie s extrémistami © SITA Všetky práva vyhradené.
Dánska sociálnodemokratická premiérka Mette Frederiksenová v utorok odmietla obvinenia, že svojimi výrokmi o „veľkej výmene obyvateľstva“ preberá rétoriku krajnej pravice.
Jej vyjadrenia o prisťahovalectve vyvolali kritiku aj ostrú reakciu človeka, ktorý prežil teroristický útok v Nórsku v roku 2011.„Nechcem, aby ma hádzali do jedného vreca s konšpiračnými teoretikmi, krajne pravicovými extrémistami či fašistickými hnutiami. O nikom z nich nemám čo dobré povedať,“ napísala Frederiksenová na sociálnej sieti.
Premiérkin podcast
Premiérka minulý týždeň v podcaste vyhlásila, že nepodporuje „veľkú výmenu obyvateľstva“ a chce zachovať etnicky dánsky charakter spoločnosti.
Jej výroky ocenilo dánske protiimigračné hnutie Generation Identity. Frederiksenová zároveň presadzuje plán zriadiť v Rwande európske centrum pre odmietnutých žiadateľov o azyl.
Prežil Utöyu
Diskusiu v utorok vyvolal článok Tarjeia Jensena Becha, ktorý prežil útok pravicového extrémistu Andersa Behringa Breivika na ostrove Utöya.„Veľká výmena obyvateľstva nie je neutrálny pojem. Má svoju históriu a táto história viedla k smrti mladých ľudí na Utöyi,“ napísal v denníku Politiken.
Breivik v júli 2011 zavraždil pri útokoch v Osle a na Utöyi 77 ľudí. Jeho ideológia vychádzala aj z odporu proti multikulturalizmu. Dánska vicepremiérka Pia Olsenová Dyhrová uviedla, že ona sama by tento výraz nepoužila.
Zdroj: SITA.sk - Dánska premiérka hovorila o „veľkej výmene obyvateľstva“, odmieta spájanie s extrémistami © SITA Všetky práva vyhradené.
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