Taliansko je znepokojené útokmi pri líbyjskom pobreží. Nechce, aby sa rusko-ukrajinská vojna preniesla k jeho brehom
Šéf talianskej diplomacie to zdôraznil v telefonáte so svojim ukrajinským náprotivkom. Taliansky minister zahraničných vecí
24.11.2026 (SITA.sk) - Šéf talianskej diplomacie to zdôraznil v telefonáte so svojim ukrajinským náprotivkom.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vyjadril obavy z víkendových ukrajinských útokov na ruské plavidlá pri pobreží Líbye. Po telefonáte s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom zdôraznil, že konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom by sa nemal rozšíriť do oblasti Stredozemného mora.
„Minister zdôraznil svojmu ukrajinskému partnerovi, že pre Taliansko je zásadne dôležité pokračovať v úsilí, ktoré má zabrániť tomu, aby sa konflikt s Ruskom rozšíril aj do Stredozemného mora,“ uviedlo v utorok ministerstvo. Podľa šéfa talianskej diplomacie „je pre Taliansko nevyhnutné rešpektovať zvrchovanosť Líbye“.
Ukrajina sa prihlásila k útokom na ruskú korvetu Merkury, ktorá sa po zásahu potopila v prístave Bengázi, ako aj na ruské nákladné plavidlo, ktoré podľa Kyjeva slúžilo na prepravu zbraní.
Tajani už v pondelok počas návštevy Azerbajdžanu vyzval Kyjev, aby nepresúval bojové operácie do Stredozemného mora. „Pracujeme pre mier a vyzývame, aby sa vojna na Ukrajine nerozšírila do Stredozemného mora, len niekoľko kilometrov od pobrežia Talianska, pretože by to ohrozilo celé západné Stredomorie,“ povedal v Baku.
Zároveň vyzval aj Rusko, aby „zabránilo preneseniu tohto konfliktu do Stredozemného mora, aby sa v tejto časti sveta nevytvorilo ďalšie ohnisko vojny“.
Útoky na ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží vyvolali kritiku zo strany líbyjských úradov aj obavy viacerých európskych krajín, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou by sa mohla rozšíriť mimo čiernomorského priestoru.
Zdroj: SITA.sk - Taliansko je znepokojené útokmi pri líbyjskom pobreží. Nechce, aby sa rusko-ukrajinská vojna preniesla k jeho brehom © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vyjadril obavy z víkendových ukrajinských útokov na ruské plavidlá pri pobreží Líbye. Po telefonáte s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom zdôraznil, že konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom by sa nemal rozšíriť do oblasti Stredozemného mora.
Konflikt sa nesmie rozšíriť
„Minister zdôraznil svojmu ukrajinskému partnerovi, že pre Taliansko je zásadne dôležité pokračovať v úsilí, ktoré má zabrániť tomu, aby sa konflikt s Ruskom rozšíril aj do Stredozemného mora,“ uviedlo v utorok ministerstvo. Podľa šéfa talianskej diplomacie „je pre Taliansko nevyhnutné rešpektovať zvrchovanosť Líbye“.
Ukrajina sa prihlásila k útokom na ruskú korvetu Merkury, ktorá sa po zásahu potopila v prístave Bengázi, ako aj na ruské nákladné plavidlo, ktoré podľa Kyjeva slúžilo na prepravu zbraní.
Vašu vojnu tu nechceme
Tajani už v pondelok počas návštevy Azerbajdžanu vyzval Kyjev, aby nepresúval bojové operácie do Stredozemného mora. „Pracujeme pre mier a vyzývame, aby sa vojna na Ukrajine nerozšírila do Stredozemného mora, len niekoľko kilometrov od pobrežia Talianska, pretože by to ohrozilo celé západné Stredomorie,“ povedal v Baku.
Zároveň vyzval aj Rusko, aby „zabránilo preneseniu tohto konfliktu do Stredozemného mora, aby sa v tejto časti sveta nevytvorilo ďalšie ohnisko vojny“.
Útoky na ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží vyvolali kritiku zo strany líbyjských úradov aj obavy viacerých európskych krajín, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou by sa mohla rozšíriť mimo čiernomorského priestoru.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Taliansko je znepokojené útokmi pri líbyjskom pobreží. Nechce, aby sa rusko-ukrajinská vojna preniesla k jeho brehom © SITA Všetky práva vyhradené.
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