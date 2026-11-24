Bývalá majsterka sveta náhle zomrela. Stanovila rekordy v nádychovom potápaní, dosiahla hĺbku 92 metrov
Príčina smrti nebola zverejnená. Holandská bývalá svetová rekordérka a majsterka sveta v nádychovom potápaní Jeanine Grasmeijerová zomrela vo veku 33 rokov. Počas kariéry dvakrát ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Príčina smrti nebola zverejnená.
Holandská bývalá svetová rekordérka a majsterka sveta v nádychovom potápaní Jeanine Grasmeijerová zomrela vo veku 33 rokov. Počas kariéry dvakrát vytvorila svetový rekord v ženskej disciplíne "free immersion" (ponor pomocou ťahania sa za lano).
"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 16. novembra vo veku 33 rokov odišla Jeanine Irina Grasmeijerová," uviedla vo vyhlásení jej rodina.
"Bola to láskavá, spontánna, dobrodružná a silná žena. Žiadna výzva pre ňu nebola nemožná a keď si stanovila cieľ, išla za ním s odhodlaním. Dotkla sa životov mnohých ľudí a spomienky na ňu zostanú v nás všetkých navždy," dodali smútiaci blízki.
"Free immersion" je disciplína, v ktorej sa nádychoví potápači ponárajú do hĺbky a vracajú na hladinu tým, že sa pri pohybe ťahajú za zvislé, zaťažené lano, pričom nepoužívajú plutvy.
Grasmeijerová vytvorila rekord vo veku 20 rokov ponorom do hĺbky 90 metrov v Grécku v roku 2013. Stala sa tak v tom čase najmladšou ženou, ktorej sa podarilo vytvoriť svetový rekord, no iba na šesť dní, keď Ruska Natalia Molčanovová dosiahla hĺbku 91 metrov na individuálnych majstrovstvách sveta v hĺbkových disciplínach.
Holanďanka získala zlatú medailu v obľúbenej disciplíne na MS v roku 2015 a svoj svetový rekord získala späť v roku 2016, keď sa ponorila do hĺbky 92 metrov. Celé to trvalo tri minúty a 46 sekúnd a tento výkon zostal ženským svetovým rekordom až do júla 2018, keď Alessia Zecchiniová dosiahla 93 metrov.
Grasmeijerová v roku 2012 taktiež stanovila holandské národné rekordy v statickej apnoe (zadržaní dychu) s časom šesť minút a 31 sekúnd a o rok neskôr v dynamickej apnoe s monoplutvou, kde preplávala vzdialenosť 178 metrov.
"Organizáciu AIDA hlboko zarmútila správa o úmrtí bývalej majsterky sveta Jeanine Grasmeijerovej. Vďaka svojim úspechom na najvyššej úrovni sa stala skutočnou priekopníčkou nášho športu. Tí, ktorí Jeanine poznali, ju opisujú ako skromnú a mimoriadne inteligentnú osobnosť, ktorá mala vzácny dar byť úplne prítomná v danom okamihu.
Ako inštruktorka v klube Freediving Utrecht odovzdávala svoje vedomosti a lásku k športu nespočetnému množstvu ľudí a zanechala trvalú stopu v holandskej komunite nádychových potápačov," uviedol hovorca organizácie AIDA vo vyjadrení.
Príčina smrti nebola zverejnená. Spomienkový príspevok od podmorského fotografa Daana Verhoevena však naznačuje, že mohla bojovať s autoimunitným ochorením.
Zdroj: SITA.sk - Bývalá majsterka sveta náhle zomrela. Stanovila rekordy v nádychovom potápaní, dosiahla hĺbku 92 metrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Holandská bývalá svetová rekordérka a majsterka sveta v nádychovom potápaní Jeanine Grasmeijerová zomrela vo veku 33 rokov. Počas kariéry dvakrát vytvorila svetový rekord v ženskej disciplíne "free immersion" (ponor pomocou ťahania sa za lano).
"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 16. novembra vo veku 33 rokov odišla Jeanine Irina Grasmeijerová," uviedla vo vyhlásení jej rodina.
Odhodlanie si šla za cieľmi
"Bola to láskavá, spontánna, dobrodružná a silná žena. Žiadna výzva pre ňu nebola nemožná a keď si stanovila cieľ, išla za ním s odhodlaním. Dotkla sa životov mnohých ľudí a spomienky na ňu zostanú v nás všetkých navždy," dodali smútiaci blízki.
"Free immersion" je disciplína, v ktorej sa nádychoví potápači ponárajú do hĺbky a vracajú na hladinu tým, že sa pri pohybe ťahajú za zvislé, zaťažené lano, pričom nepoužívajú plutvy.
Grasmeijerová vytvorila rekord vo veku 20 rokov ponorom do hĺbky 90 metrov v Grécku v roku 2013. Stala sa tak v tom čase najmladšou ženou, ktorej sa podarilo vytvoriť svetový rekord, no iba na šesť dní, keď Ruska Natalia Molčanovová dosiahla hĺbku 91 metrov na individuálnych majstrovstvách sveta v hĺbkových disciplínach.
Holanďanka získala zlatú medailu v obľúbenej disciplíne na MS v roku 2015 a svoj svetový rekord získala späť v roku 2016, keď sa ponorila do hĺbky 92 metrov. Celé to trvalo tri minúty a 46 sekúnd a tento výkon zostal ženským svetovým rekordom až do júla 2018, keď Alessia Zecchiniová dosiahla 93 metrov.
Grasmeijerová v roku 2012 taktiež stanovila holandské národné rekordy v statickej apnoe (zadržaní dychu) s časom šesť minút a 31 sekúnd a o rok neskôr v dynamickej apnoe s monoplutvou, kde preplávala vzdialenosť 178 metrov.
Bojovala s ochorením?
"Organizáciu AIDA hlboko zarmútila správa o úmrtí bývalej majsterky sveta Jeanine Grasmeijerovej. Vďaka svojim úspechom na najvyššej úrovni sa stala skutočnou priekopníčkou nášho športu. Tí, ktorí Jeanine poznali, ju opisujú ako skromnú a mimoriadne inteligentnú osobnosť, ktorá mala vzácny dar byť úplne prítomná v danom okamihu.
Ako inštruktorka v klube Freediving Utrecht odovzdávala svoje vedomosti a lásku k športu nespočetnému množstvu ľudí a zanechala trvalú stopu v holandskej komunite nádychových potápačov," uviedol hovorca organizácie AIDA vo vyjadrení.
Príčina smrti nebola zverejnená. Spomienkový príspevok od podmorského fotografa Daana Verhoevena však naznačuje, že mohla bojovať s autoimunitným ochorením.
Zdroj: SITA.sk - Bývalá majsterka sveta náhle zomrela. Stanovila rekordy v nádychovom potápaní, dosiahla hĺbku 92 metrov © SITA Všetky práva vyhradené.
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