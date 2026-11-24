Peter Šťastný sa hanbí za postoj Slovenska k návratu Rusov. Ostro kritizoval Fica aj Šatana
Legendárny slovenský hokejista označil podporu návratu ruských tímov do medzinárodných súťaží za hanebnú a neodpustiteľnú. Postoj niekdajšieho spoluhráča Miroslava Šatana ho podľa vlastných slov zarmucuje ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Legendárny slovenský hokejista označil podporu návratu ruských tímov do medzinárodných súťaží za hanebnú a neodpustiteľnú. Postoj niekdajšieho spoluhráča Miroslava Šatana ho podľa vlastných slov zarmucuje a rozčuľuje.
Legendárny slovenský hokejista a bývalý europoslanec Peter Šťastný sa mimoriadne ostro vyjadril na adresu Slovenska v súvislosti s jeho podporou návratu ruských tímov do medzinárodných športových súťaží. Postoj svojej rodnej krajiny označil za „hanebný“ a „neodpustiteľný“, pričom kritikou nešetril ani premiéra Roberta Fica, ani prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana.
Slovensko patrí medzi málo európskych krajín, ktoré sa v tejto otázke postavili na stranu Ruska. Proti návratu ruských tímov sa naopak vyslovili Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Lotyšsko, Česko a Nórsko.
Šťastný, ktorý v rokoch 2004 až 2014 zastupoval Slovensko v Európskom parlamente, sa k situácii vyjadril v piatok v Montreale pre televíziu TVA Sports počas charitatívneho plesu na podporu fondu Guya Lafleura. „Je to hrozný človek. Je to bývalý komunista a ničí krajinu,“ povedal na adresu Fica. Slovenský premiér podľa neho „stojí na strane agresorov a masových vrahov“.
Člen hokejovej Siene slávy neskrýval sklamanie ani z postoja šéfa slovenského hokeja Miroslava Šatana, ktorý sa v otázke návratu Rusov prikláňa k stanovisku premiéra. O to viac ho to mrzí, že Šatan bol kedysi jeho mladým spoluhráčom a partnerom v útočnej formácii. „Zarmucuje ma to a zároveň rozčuľuje,“ priznal Šťastný.
„Dúfam, že sa títo ľudia raz prebudia. Ruskú agresiu voči Ukrajine nemožno ospravedlňovať ani obhajovať,“ zdôraznil niekdajší hviezdny útočník NHL. Privítal pritom rozhodnutie kanadského premiéra Marka Carneyho odmietnuť účasť ruského tímu na nadchádzajúcich juniorských majstrovstvách sveta v Kanade.
„Rusi porušili všetky možné medzinárodné pravidlá. Tisíce ľudí prišli o život. Ďalší budú mať zdravotné postihnutie do konca života,“ pokračoval Šťastný. „Ako môže byť moja krajina v jednej posteli s Ruskom? Je to hanebné,“ dodal. Podľa neho musí svet zostať jednotný a odmietnuť účasť ruských tímov na medzinárodných podujatiach.
Športový arbitrážny súd (CAS) 30. októbra zrušil rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorá ponechávala ruské tímy mimo medzinárodných súťaží od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Arbitráž dospela k záveru, že IIHF nepredložila dostatok dôkazov na odôvodnenie ich vylúčenia z bezpečnostných dôvodov.
Rozhodnutie arbitrážneho súdu však neznamená, že Rusko musí byť prijaté späť do medzinárodných súťaží bez akýchkoľvek politických či športových podmienok. Súd konštatoval, že medzinárodná federácia svoje rozhodnutie o vylúčení ruských tímov dostatočne neodôvodnila v súlade s vlastnými pravidlami.
Zdroj: SITA.sk - Peter Šťastný sa hanbí za postoj Slovenska k návratu Rusov. Ostro kritizoval Fica aj Šatana © SITA Všetky práva vyhradené.
Legendárny slovenský hokejista a bývalý europoslanec Peter Šťastný sa mimoriadne ostro vyjadril na adresu Slovenska v súvislosti s jeho podporou návratu ruských tímov do medzinárodných športových súťaží. Postoj svojej rodnej krajiny označil za „hanebný“ a „neodpustiteľný“, pričom kritikou nešetril ani premiéra Roberta Fica, ani prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana.
Fico stojí na strane agresorov
Slovensko patrí medzi málo európskych krajín, ktoré sa v tejto otázke postavili na stranu Ruska. Proti návratu ruských tímov sa naopak vyslovili Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Lotyšsko, Česko a Nórsko.
Šťastný, ktorý v rokoch 2004 až 2014 zastupoval Slovensko v Európskom parlamente, sa k situácii vyjadril v piatok v Montreale pre televíziu TVA Sports počas charitatívneho plesu na podporu fondu Guya Lafleura. „Je to hrozný človek. Je to bývalý komunista a ničí krajinu,“ povedal na adresu Fica. Slovenský premiér podľa neho „stojí na strane agresorov a masových vrahov“.
Člen hokejovej Siene slávy neskrýval sklamanie ani z postoja šéfa slovenského hokeja Miroslava Šatana, ktorý sa v otázke návratu Rusov prikláňa k stanovisku premiéra. O to viac ho to mrzí, že Šatan bol kedysi jeho mladým spoluhráčom a partnerom v útočnej formácii. „Zarmucuje ma to a zároveň rozčuľuje,“ priznal Šťastný.
Rusi porušili medzinárodné pravidlá
„Dúfam, že sa títo ľudia raz prebudia. Ruskú agresiu voči Ukrajine nemožno ospravedlňovať ani obhajovať,“ zdôraznil niekdajší hviezdny útočník NHL. Privítal pritom rozhodnutie kanadského premiéra Marka Carneyho odmietnuť účasť ruského tímu na nadchádzajúcich juniorských majstrovstvách sveta v Kanade.
„Rusi porušili všetky možné medzinárodné pravidlá. Tisíce ľudí prišli o život. Ďalší budú mať zdravotné postihnutie do konca života,“ pokračoval Šťastný. „Ako môže byť moja krajina v jednej posteli s Ruskom? Je to hanebné,“ dodal. Podľa neho musí svet zostať jednotný a odmietnuť účasť ruských tímov na medzinárodných podujatiach.
Športový arbitrážny súd (CAS) 30. októbra zrušil rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorá ponechávala ruské tímy mimo medzinárodných súťaží od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Arbitráž dospela k záveru, že IIHF nepredložila dostatok dôkazov na odôvodnenie ich vylúčenia z bezpečnostných dôvodov.
Rozhodnutie arbitrážneho súdu však neznamená, že Rusko musí byť prijaté späť do medzinárodných súťaží bez akýchkoľvek politických či športových podmienok. Súd konštatoval, že medzinárodná federácia svoje rozhodnutie o vylúčení ruských tímov dostatočne neodôvodnila v súlade s vlastnými pravidlami.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Peter Šťastný sa hanbí za postoj Slovenska k návratu Rusov. Ostro kritizoval Fica aj Šatana © SITA Všetky práva vyhradené.
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