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07. októbra 2026
Devätnásťročný študent zaútočil nožom v škole, zranil najmenej sedem ľudí
Útok sa odohral v strednej odbornej škole v meste Ostroleka, devätnásťročného podozrivého polícia krátko nato zadržala. Najmenej sedem ľudí utrpelo v stredu zranenia pri ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Útok sa odohral v strednej odbornej škole v meste Ostroleka, devätnásťročného podozrivého polícia krátko nato zadržala.
K útoku došlo predpoludním v Strednej odbornej škole Adama Chetnika. Podľa prvých informácií sa z budovy ozýval krik a výzvy na privolanie polície.
Na miesto okamžite vyslali viaceré tímy záchrannej zdravotnej služby, policajné hliadky a hasičov. Do zásahu sa zapojili aj pracovníci mestského krízového riadenia.
Polícia v Mazovskom vojvodstve potvrdila, že išlo o útok s použitím ostrého predmetu. Najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia, podrobnosti o ich zdravotnom stave zatiaľ úrady nezverejnili.
Podozrivým je podľa prvotných zistení 19-ročný študent školy. Po útoku sa mal pokúsiť z miesta utiecť, polícia ho však krátko nato zadržala.
Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili jeho totožnosť ani možný motív činu. Polícia naďalej zisťuje okolnosti a presný priebeh útoku.
Zdroj: SITA.sk - Devätnásťročný študent zaútočil nožom v škole, zranil najmenej sedem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej sedem ľudí utrpelo v stredu zranenia pri útoku nožom v strednej odbornej škole v poľskom meste Ostroleka. Polícia zadržala 19-ročného žiaka školy, informoval poľský denník Super Express.
K útoku došlo predpoludním v Strednej odbornej škole Adama Chetnika. Podľa prvých informácií sa z budovy ozýval krik a výzvy na privolanie polície.
Mohutné nasadenie
Na miesto okamžite vyslali viaceré tímy záchrannej zdravotnej služby, policajné hliadky a hasičov. Do zásahu sa zapojili aj pracovníci mestského krízového riadenia.
Polícia v Mazovskom vojvodstve potvrdila, že išlo o útok s použitím ostrého predmetu. Najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia, podrobnosti o ich zdravotnom stave zatiaľ úrady nezverejnili.
Pokúsil sa ujsť
Podozrivým je podľa prvotných zistení 19-ročný študent školy. Po útoku sa mal pokúsiť z miesta utiecť, polícia ho však krátko nato zadržala.
Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili jeho totožnosť ani možný motív činu. Polícia naďalej zisťuje okolnosti a presný priebeh útoku.
Zdroj: SITA.sk - Devätnásťročný študent zaútočil nožom v škole, zranil najmenej sedem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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