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07. októbra 2026
Pred 20 rokmi jej vraveli, že preháňa. Zavraždená novinárka podľa svojho editora „predpovedala“ dnešné Rusko
Anna Politkovská varovala, že krajina pod vedením Vladimira Putina smeruje späť do „sovietskej priepasti“. Zastrelili ju 7. októbra 2006, presne v deň Putinových 54. narodenín. Keď ruská novinárka ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Anna Politkovská varovala, že krajina pod vedením Vladimira Putina smeruje späť do „sovietskej priepasti“. Zastrelili ju 7. októbra 2006, presne v deň Putinových 54. narodenín.
Keď ruská novinárka Anna Politkovská na začiatku vlády Vladimira Putina varovala pred autoritárskym smerovaním Ruska, mnohí jej slovám podľa jej niekdajšieho editora neverili a tvrdili, že nebezpečenstvo zveličuje. Dvadsať rokov po jej vražde je presvedčený, že vo svojich knihách v podstate predpovedala budúcnosť krajiny.
„Všetko, čo sa deje s Ruskom, Anna Politkovská predpovedala v knihách, ktoré vydala pred svojou smrťou,“ povedal pre AFP Sergej Sokolov, jej niekdajší editor v denníku Novaja gazeta. „V tom čase jej nikto neveril a hovorili, že zveličuje nebezpečenstvá a obavy,“ dodal.
Politkovská patrila k najvýraznejším kritikom Kremľa. Písala o vojne v Čečensku a dokumentovala vojnové zločiny ruskej armády aj čečenských povstalcov. Zároveň otvorene upozorňovala na smerovanie Ruska v čase, keď západné krajiny Putina ešte vítali ako partnera. Novinárom v Rusku podľa nej hrozilo, že budú musieť prejavovať „úplnú servilnosť voči Putinovi“, inak môžu skončiť vo väzení alebo zomrieť. Rusko podľa jej slov smerovalo späť do „sovietskej priepasti“.
Politkovskú zastrelili 7. októbra 2006 vo výťahu bytového domu v centre Moskvy, kde bývala. V deň jej smrti oslavoval Putin 54. narodeniny. Vražda sa stala jedným zo symbolov nebezpečenstva, ktorému čelia nezávislí ruskí novinári. Páchatelia vraždy síce skončili vo väzení, dodnes však nebolo zverejnené meno človeka alebo ľudí, ktorí si jej zabitie objednali. Putin v roku 2021 tvrdil, že ruské bezpečnostné orgány urobili pre objasnenie takýchto zločinov všetko.
Politkovská sa nebála vstupovať ani priamo do životu nebezpečných situácií. Keď čečenskí ozbrojenci v roku 2002 obsadili moskovské divadlo Dubrovka a zadržiavali stovky rukojemníkov, vošla dovnútra a pokúsila sa vyjednávať o ich prepustení. „Teroristi si ma vybrali ako človeka, s ktorým chceli hovoriť, nemohla som odmietnuť,“ vysvetľovala neskôr.
V posledných rokoch života ostro kritizovala aj Ramzana Kadyrova, ktorý sa pripravoval na prevzatie moci v Čečensku. Nazývala ho „malým drakom“ a obviňovala ho, že výmenou za vernosť Kremľu dostal voľnú ruku na brutálne riadenie regiónu. Kadyrov ju označoval za „nepriateľa čečenského ľudu“ a tvrdil, že sa za svoju kritiku bude zodpovedať.
„Vynikala húževnatosťou – nič ju nedokázalo odviesť od témy alebo myšlienky, ktorej sa venovala,“ spomína Sokolov. Ak by dnes žila, podľa neho by „určite nedokázala mlčať“.
Politkovská zostáva vzorom aj pre generáciu ruských investigatívnych novinárov, ktorí ju osobne nikdy nestretli a dnes pracujú prevažne v exile. „Jej osud vám naďalej pripomína, čo sa môže stať - ale zároveň vám dodáva odvahu,“ povedal 28-ročný exilový novinár Jegor Feoktistov.
Zdroj: SITA.sk - Pred 20 rokmi jej vraveli, že preháňa. Zavraždená novinárka podľa svojho editora „predpovedala“ dnešné Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď ruská novinárka Anna Politkovská na začiatku vlády Vladimira Putina varovala pred autoritárskym smerovaním Ruska, mnohí jej slovám podľa jej niekdajšieho editora neverili a tvrdili, že nebezpečenstvo zveličuje. Dvadsať rokov po jej vražde je presvedčený, že vo svojich knihách v podstate predpovedala budúcnosť krajiny.
„Všetko, čo sa deje s Ruskom, Anna Politkovská predpovedala v knihách, ktoré vydala pred svojou smrťou,“ povedal pre AFP Sergej Sokolov, jej niekdajší editor v denníku Novaja gazeta. „V tom čase jej nikto neveril a hovorili, že zveličuje nebezpečenstvá a obavy,“ dodal.
Politkovská patrila k najvýraznejším kritikom Kremľa. Písala o vojne v Čečensku a dokumentovala vojnové zločiny ruskej armády aj čečenských povstalcov. Zároveň otvorene upozorňovala na smerovanie Ruska v čase, keď západné krajiny Putina ešte vítali ako partnera. Novinárom v Rusku podľa nej hrozilo, že budú musieť prejavovať „úplnú servilnosť voči Putinovi“, inak môžu skončiť vo väzení alebo zomrieť. Rusko podľa jej slov smerovalo späť do „sovietskej priepasti“.
Politkovskú zastrelili 7. októbra 2006 vo výťahu bytového domu v centre Moskvy, kde bývala. V deň jej smrti oslavoval Putin 54. narodeniny. Vražda sa stala jedným zo symbolov nebezpečenstva, ktorému čelia nezávislí ruskí novinári. Páchatelia vraždy síce skončili vo väzení, dodnes však nebolo zverejnené meno človeka alebo ľudí, ktorí si jej zabitie objednali. Putin v roku 2021 tvrdil, že ruské bezpečnostné orgány urobili pre objasnenie takýchto zločinov všetko.
Politkovská sa nebála vstupovať ani priamo do životu nebezpečných situácií. Keď čečenskí ozbrojenci v roku 2002 obsadili moskovské divadlo Dubrovka a zadržiavali stovky rukojemníkov, vošla dovnútra a pokúsila sa vyjednávať o ich prepustení. „Teroristi si ma vybrali ako človeka, s ktorým chceli hovoriť, nemohla som odmietnuť,“ vysvetľovala neskôr.
V posledných rokoch života ostro kritizovala aj Ramzana Kadyrova, ktorý sa pripravoval na prevzatie moci v Čečensku. Nazývala ho „malým drakom“ a obviňovala ho, že výmenou za vernosť Kremľu dostal voľnú ruku na brutálne riadenie regiónu. Kadyrov ju označoval za „nepriateľa čečenského ľudu“ a tvrdil, že sa za svoju kritiku bude zodpovedať.
„Vynikala húževnatosťou – nič ju nedokázalo odviesť od témy alebo myšlienky, ktorej sa venovala,“ spomína Sokolov. Ak by dnes žila, podľa neho by „určite nedokázala mlčať“.
Politkovská zostáva vzorom aj pre generáciu ruských investigatívnych novinárov, ktorí ju osobne nikdy nestretli a dnes pracujú prevažne v exile. „Jej osud vám naďalej pripomína, čo sa môže stať - ale zároveň vám dodáva odvahu,“ povedal 28-ročný exilový novinár Jegor Feoktistov.
Zdroj: SITA.sk - Pred 20 rokmi jej vraveli, že preháňa. Zavraždená novinárka podľa svojho editora „predpovedala“ dnešné Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
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