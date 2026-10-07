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07. októbra 2026

Izrael si pripomenul tretie výročie útoku Hamasu na hudobný festival novými údermi v Pásme Gazy, zomreli najmenej traja ľudia


Tagy: Gaza Izraelská armáda Izraelsko-palestínsky konflikt Palestínska samospráva Pásmo Gazy Útok Hamasu na Izrael Západný breh Jordánu

Armáda zároveň na okupovanom Západnom brehu Jordánu zničila viacero pamätníkov venovaných Palestínčanom obvineným zo zabitia Izraelčanov alebo tým, ktorí zahynuli pri stretoch s izraelskými ...



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aptopix_mideast_wars_three_years_75292 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Armáda zároveň na okupovanom Západnom brehu Jordánu zničila viacero pamätníkov venovaných Palestínčanom obvineným zo zabitia Izraelčanov alebo tým, ktorí zahynuli pri stretoch s izraelskými silami.


Izrael v stredu podnikol nové útoky v Pásme Gazy v deň tretieho výročia útoku palestínskeho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Palestínski predstavitelia informovali o troch obetiach.

Tretie výročie


Nemocnica Šífa v meste Gaza oznámila, že pri nočnom izraelskom útoku zahynuli dvaja ľudia. Nemocnica Násir v Chán Júnise na juhu Pásma Gazy informovala o smrti 60-ročného muža a ďalších zranených po izraelskom údere.

Výbuchy bolo počas rána počuť aj v okolí miesta konania hudobného festivalu Nova, kde sa príbuzní obetí zišli na spomienkovej ceremónii za viac ako 300 účastníkov festivalu zabitých pri útoku Hamasu pred tromi rokmi.

Palestínski militanti tu vtedy zabili 378 ľudí, z toho 344 civilistov a 34 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Útočníci zároveň uniesli 44 osôb.

Pamätníky teroristov


Izraelská armáda zároveň na okupovanom Západnom brehu Jordánu zničila viacero pamätníkov venovaných Palestínčanom obvineným zo zabitia Izraelčanov alebo tým, ktorí zahynuli pri stretoch s izraelskými silami.

Hovorca armády uviedol, že vojaci zasiahli proti „pamätníkom teroristov“ na viacerých miestach Západného brehu. Priamo však nespájal operáciu s výročím útoku Hamasu.

Podľa predstaviteľov palestínskej samosprávy vojaci v regióne Džanínu zničili kamenný pamätník a odstránili fotografie viacerých Palestínčanov, ktorých miestni označujú za mučeníkov. Podobná operácia sa uskutočnila aj v Nábuluse, kde armáda podľa miestnych predstaviteľov zničila päť pamätníkov a zadržala desiatky obyvateľov.

Izraelskí politici dlhodobo tvrdia, že takéto pamätníky oslavujú útoky proti Izraelčanom. Armáda ich však ničí len zriedkavo, najmä v oblastiach, ktoré formálne spravuje palestínska samospráva.


Zdroj: SITA.sk - Izrael si pripomenul tretie výročie útoku Hamasu na hudobný festival novými údermi v Pásme Gazy, zomreli najmenej traja ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gaza Izraelská armáda Izraelsko-palestínsky konflikt Palestínska samospráva Pásmo Gazy Útok Hamasu na Izrael Západný breh Jordánu
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