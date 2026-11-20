Staronový starosta Petržalky Ján Hrčka obmenil vedenie samosprávy. Aké sú jeho hlavné ciele?
Hrčka si do svojho exekutívneho tímu vybral dvoch vicestarostov, ktorí spolu s ním kandidovali pod značkou strany Krajina. Bratislavská Petržalka vstupuje do nového volebného obdobia s obmeneným ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Hrčka si do svojho exekutívneho tímu vybral dvoch vicestarostov, ktorí spolu s ním kandidovali pod značkou strany Krajina.
Bratislavská Petržalka vstupuje do nového volebného obdobia s obmeneným vedením. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, staronový starosta Ján Hrčka si do svojho exekutívneho tímu vybral dvoch vicestarostov, ktorí spolu s ním kandidovali pod značkou strany Krajina – prvým zástupcom sa stal Peter Graňák a druhým Milan Vetrák. Riadenie úradu zveril svojej bývalej prvej vicestarostke Ivete Jančokovej, ktorá sa ujala pozície prednostky.
Nové vedenie predstavilo hlavné ciele, od digitalizácie a úspor v energetike cez dostupné bývanie a sociálne služby až po jasný postoj k výstavbe rozdeleniu kompetencií medzi mestskou časťou a magistrátom. Graňák sa ako odborník na elektroenergetiku a bytovú politiku chce zamerať na znižovanie energetickej náročnosti desiatok škôl, škôlok a športovísk v správe mestskej časti. Namiesto plošného osádzania fotovoltiky presadzuje komplexný energetický manažment a inteligentné riadenie budov.
Vetrák, ktorý disponuje aj skúsenosťami z celoštátnej politiky, vníma ako najväčšiu osobnú výzvu niesť zodpovednosť za celú Petržalku namiesto doterajšieho zamerania na primárne svoj poslanecký obvod v Ovsišti. Vo vzťahu k výstavbe avizuje nekompromisný postoj: „Pokiaľ nie je projekt v záujme ľudí najmä z bezprostredného okolia výstavby a má im zhoršiť kvalitu života, nie je dôvod na jeho podporu.“ Tento meter mieni uplatňovať rovnako pri súkromnom aj verejnom developmente.
Riadenie miestneho úradu po voľbách ako prednostka prevzala Iveta Jančoková, ktorá šesť rokov pôsobila na pozícii Hrčkovej prvej vicestarostky. "Dôverná znalosť prostredia a zamestnancov je podľa nej výhodou, no v novej pozícii sa chce najprv oboznámiť s agendou oddelení v plnej šírke, aby mohla efektívne nastaviť kompetencie a odstrániť prípadné rezervy," dodala Halašková.
Zdroj: SITA.sk - Staronový starosta Petržalky Ján Hrčka obmenil vedenie samosprávy. Aké sú jeho hlavné ciele? © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská Petržalka vstupuje do nového volebného obdobia s obmeneným vedením. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, staronový starosta Ján Hrčka si do svojho exekutívneho tímu vybral dvoch vicestarostov, ktorí spolu s ním kandidovali pod značkou strany Krajina – prvým zástupcom sa stal Peter Graňák a druhým Milan Vetrák. Riadenie úradu zveril svojej bývalej prvej vicestarostke Ivete Jančokovej, ktorá sa ujala pozície prednostky.
Nové vedenie predstavilo hlavné ciele, od digitalizácie a úspor v energetike cez dostupné bývanie a sociálne služby až po jasný postoj k výstavbe rozdeleniu kompetencií medzi mestskou časťou a magistrátom. Graňák sa ako odborník na elektroenergetiku a bytovú politiku chce zamerať na znižovanie energetickej náročnosti desiatok škôl, škôlok a športovísk v správe mestskej časti. Namiesto plošného osádzania fotovoltiky presadzuje komplexný energetický manažment a inteligentné riadenie budov.
Vetrák, ktorý disponuje aj skúsenosťami z celoštátnej politiky, vníma ako najväčšiu osobnú výzvu niesť zodpovednosť za celú Petržalku namiesto doterajšieho zamerania na primárne svoj poslanecký obvod v Ovsišti. Vo vzťahu k výstavbe avizuje nekompromisný postoj: „Pokiaľ nie je projekt v záujme ľudí najmä z bezprostredného okolia výstavby a má im zhoršiť kvalitu života, nie je dôvod na jeho podporu.“ Tento meter mieni uplatňovať rovnako pri súkromnom aj verejnom developmente.
Riadenie miestneho úradu po voľbách ako prednostka prevzala Iveta Jančoková, ktorá šesť rokov pôsobila na pozícii Hrčkovej prvej vicestarostky. "Dôverná znalosť prostredia a zamestnancov je podľa nej výhodou, no v novej pozícii sa chce najprv oboznámiť s agendou oddelení v plnej šírke, aby mohla efektívne nastaviť kompetencie a odstrániť prípadné rezervy," dodala Halašková.
Zdroj: SITA.sk - Staronový starosta Petržalky Ján Hrčka obmenil vedenie samosprávy. Aké sú jeho hlavné ciele? © SITA Všetky práva vyhradené.
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