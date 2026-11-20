WLACHOVSKÝ: Fico poškodzuje obraz Slovenska v Poľsku, Poliaci sa pýtajú, čo sa deje
Podľa bývalého ministra zahraničných vecí výroky predstaviteľov vládnej koalície vyvolávajú medzi Poliakmi pochybnosti o spoľahlivosti Slovenska ako spojenca. Vyjadrenia ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Podľa bývalého ministra zahraničných vecí výroky predstaviteľov vládnej koalície vyvolávajú medzi Poliakmi pochybnosti o spoľahlivosti Slovenska ako spojenca.
„Najväčšiu škodu, ktorú tieto výroky Roberta Fica, Tibora Gašpara a ďalších predstaviteľov Smeru a vládnej koalície robia, je voči poľskej verejnosti a vnímaniu Slovenska poľskou verejnosťou,“ upozornil.
Podľa Wlachovského Poliaci považujú ruskú agresiu za existenčnú hrozbu, zatiaľ čo slovenská vládna reprezentácia podľa neho jej závažnosť zľahčuje.
Pripomenul nedávnu konferenciu v poľskom Sopote, kde politici otvorene diskutovali o prípravách na možný konflikt s Ruskom a posilňovaní obranyschopnosti krajiny.
„Oni sa ma pýtajú: Vy ste sa zbláznili, že chodíte za Lavrovom do Moskvy? O čo vám ide, čo sa deje?“ opísal reakcie Poliakov.
Takéto správanie slovenských predstaviteľov podľa neho vyvoláva pochybnosti o spoľahlivosti Slovenska ako spojenca.
Wlachovský upozornil, že rozhodujúca časť slovenských hospodárskych vzťahov je naviazaná na Európsku úniu (EÚ), nie na Rusko.
Za mimoriadne nebezpečné považuje, ak sa Slovensko svojimi vyjadreniami a nedostatočnou obrannou pripravenosťou samo stavia do pozície najslabšieho článku východného krídla NATO.
V prípadnom konflikte by sa totiž práve takáto slabina mohla stať prvým terčom útoku.
Zdroj: SITA.sk - WLACHOVSKÝ: Fico poškodzuje obraz Slovenska v Poľsku, Poliaci sa pýtajú, čo sa deje © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyjadrenia premiéra Roberta Fica, Tibora Gašpara a ďalších predstaviteľov vládnej koalície vážne poškodzujú obraz Slovenska v očiach poľskej verejnosti. V relácii Konzervatívna kaviareň to povedal bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský.
Poľské skúsenosti s Ruskom
Podľa Wlachovského Poliaci považujú ruskú agresiu za existenčnú hrozbu, zatiaľ čo slovenská vládna reprezentácia podľa neho jej závažnosť zľahčuje.
Pripomenul nedávnu konferenciu v poľskom Sopote, kde politici otvorene diskutovali o prípravách na možný konflikt s Ruskom a posilňovaní obranyschopnosti krajiny.
„Oni sa ma pýtajú: Vy ste sa zbláznili, že chodíte za Lavrovom do Moskvy? O čo vám ide, čo sa deje?“ opísal reakcie Poliakov.
Takéto správanie slovenských predstaviteľov podľa neho vyvoláva pochybnosti o spoľahlivosti Slovenska ako spojenca.
Najslabší článok EÚ
Wlachovský upozornil, že rozhodujúca časť slovenských hospodárskych vzťahov je naviazaná na Európsku úniu (EÚ), nie na Rusko.
Za mimoriadne nebezpečné považuje, ak sa Slovensko svojimi vyjadreniami a nedostatočnou obrannou pripravenosťou samo stavia do pozície najslabšieho článku východného krídla NATO.
V prípadnom konflikte by sa totiž práve takáto slabina mohla stať prvým terčom útoku.
Zdroj: SITA.sk - WLACHOVSKÝ: Fico poškodzuje obraz Slovenska v Poľsku, Poliaci sa pýtajú, čo sa deje © SITA Všetky práva vyhradené.
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