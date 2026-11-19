Plachtové haly z Oravy: ako vyrástla značka Flexihaly
Keď v roku 2022 vznikla v Oravskej Porube spoločnosť SolidWork s.r.o., cieľ bol jednoduchý. Keď v roku 2022 vznikla v Oravskej Porube spoločnosť SolidWork s.r.o., cieľ bol jednoduchý: ponúknuť ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Keď v roku 2022 vznikla v Oravskej Porube spoločnosť SolidWork s.r.o., cieľ bol jednoduchý.
Keď v roku 2022 vznikla v Oravskej Porube spoločnosť SolidWork s.r.o., cieľ bol jednoduchý: ponúknuť firmám, farmárom aj obciam krytý priestor rýchlo, bez dlhej stavby a za rozumnú cenu. Z malého projektu je dnes značka Flexihaly, ktorá má za sebou viac ako 400 realizácií po celom Slovensku.
Najväčší rozdiel oproti bežnej stavbe je čas. Flexihaly má haly priamo na sklade v Oravskej Porube, takže štandardné rozmery dodá do 1 až 3 pracovných dní. Sortiment tvoria sedlové a oblúkové plachtové haly, prístrešky pre zvieratá, prestrešenie kontajnerov aj oceľové montované haly. Aktuálne dostupné plachtové haly skladom nájdete priamo na webe.
Zákazník nedostane len balík na paletách. Firma pomôže vybrať rozmer, poradí s podkladom a zabezpečí dopravu aj montáž. Menšiu halu postaví za jeden deň, veľkú za pár dní. "Nechceme len predať halu. Chceme zákazníka previesť celým procesom, od výberu rozmeru až po odovzdanie hotovej haly," hovorí majiteľ Martin Macák.
Medzi zákazníkov patria farmy, logistické a stavebné firmy, obce aj športové kluby. Ak niekto potrebuje neštandardný rozmer, napríklad vyššiu bočnú stenu alebo väčšiu bránu, firma pripraví riešenie na mieru. Cenovú ponuku s dopravou a montážou pošle do 24 hodín.
Výsledky ukazujú realizácie po celom Slovensku: od haly na seno pri poli cez prekladisko logistickej firmy až po sedlovú halu s rozmermi 18,3 × 56 m. Na Google má firma hodnotenie 5,0 z 5.
Konštrukcie sú zo žiarovo pozinkovanej ocele, plachty z certifikovaného PVC s gramážou 650 alebo 900 g/m². Na halu aj montáž dáva Flexihaly záruku 2 roky a garantuje najnižšiu cenu na trhu. Typ, rozmer, farbu aj brány si môžete vopred vyskúšať v konfigurátore haly na webe Flexihaly.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Plachtové haly z Oravy: ako vyrástla značka Flexihaly © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď v roku 2022 vznikla v Oravskej Porube spoločnosť SolidWork s.r.o., cieľ bol jednoduchý: ponúknuť firmám, farmárom aj obciam krytý priestor rýchlo, bez dlhej stavby a za rozumnú cenu. Z malého projektu je dnes značka Flexihaly, ktorá má za sebou viac ako 400 realizácií po celom Slovensku.
Haly skladom, dodanie do troch dní
Najväčší rozdiel oproti bežnej stavbe je čas. Flexihaly má haly priamo na sklade v Oravskej Porube, takže štandardné rozmery dodá do 1 až 3 pracovných dní. Sortiment tvoria sedlové a oblúkové plachtové haly, prístrešky pre zvieratá, prestrešenie kontajnerov aj oceľové montované haly. Aktuálne dostupné plachtové haly skladom nájdete priamo na webe.
Od výberu rozmeru po odovzdanie
Zákazník nedostane len balík na paletách. Firma pomôže vybrať rozmer, poradí s podkladom a zabezpečí dopravu aj montáž. Menšiu halu postaví za jeden deň, veľkú za pár dní. "Nechceme len predať halu. Chceme zákazníka previesť celým procesom, od výberu rozmeru až po odovzdanie hotovej haly," hovorí majiteľ Martin Macák.
Medzi zákazníkov patria farmy, logistické a stavebné firmy, obce aj športové kluby. Ak niekto potrebuje neštandardný rozmer, napríklad vyššiu bočnú stenu alebo väčšiu bránu, firma pripraví riešenie na mieru. Cenovú ponuku s dopravou a montážou pošle do 24 hodín.
Výsledky ukazujú realizácie po celom Slovensku: od haly na seno pri poli cez prekladisko logistickej firmy až po sedlovú halu s rozmermi 18,3 × 56 m. Na Google má firma hodnotenie 5,0 z 5.
Kvalita so zárukou
Konštrukcie sú zo žiarovo pozinkovanej ocele, plachty z certifikovaného PVC s gramážou 650 alebo 900 g/m². Na halu aj montáž dáva Flexihaly záruku 2 roky a garantuje najnižšiu cenu na trhu. Typ, rozmer, farbu aj brány si môžete vopred vyskúšať v konfigurátore haly na webe Flexihaly.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Plachtové haly z Oravy: ako vyrástla značka Flexihaly © SITA Všetky práva vyhradené.
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