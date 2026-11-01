V mestskej časti Košice – Sídlisko KVP oficiálne dokončili najväčší investičný projekt v jej histórii – FOTO
Revitalizácia riešila územie na ploche viac než 8 500 metrov štvorcových. V mestskej časti (MČ) Košice - Sídlisko KVP oficiálne dokončili najväčší investičný projekt v jej histórii, a to ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Revitalizácia riešila územie na ploche viac než 8 500 metrov štvorcových.
V mestskej časti (MČ) Košice – Sídlisko KVP oficiálne dokončili najväčší investičný projekt v jej histórii, a to komplexnú revitalizáciu Námestia fontány. Ako informoval špecialista pre marketing a PR Viktor Wurm, revitalizácia riešila územie na ploche viac než 8 500 metrov štvorcových.
Výsledkom je otvorenejší bezbariérový priestor so zachytávaním dažďovej vody, a tiež nová pochôdzna fontána. Územie medzi ulicami Zombova, Bauerova a Čordákova roky chátralo a tamojšia fontána bola nefunkčná.
„Revitalizácia námestia fontány bola spolufinancovaná Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Vďaka hospodárnemu prístupu pri obstarávaní sa MČ KVP podarilo na projekte výrazne ušetriť. Oproti schválenej sume oprávnených výdavkov 3,7 milióna eur sa totiž podarilo práce obstarať a zrealizovať o približne pol milióna lacnejšie – za 3,16 milióna eur,” priblížil Wurm.
Doplnil, že 92 percent z tejto sumy pokrývajú eurofondy, samotná MČ sa na financovaní podieľala ôsmimi percentami. Projekt bol ukončený skôr, pôvodne stanovený termín dokončenia bol december tohto roka. Práce trvali 15 mesiacov.
„Celé námestie sa stalo otvorenejším a prehľadnejším, aby slúžilo nielen na presuny po sídlisku, ale aj na stretávanie sa susedov, oddych či organizovanie komunitných a kultúrnych podujatí,” uviedol Wurm. Nová podoba námestia prináša možnosť bezbariérového pohybu napríklad pre seniorov, rodičov s kočíkmi či ľudí s pohybovým znevýhodnením.
Pribudli aj prvky pre slabozrakých a nevidiacich obyvateľov, a to v podobe špeciálnych hmatových a signalizačných prvkov na povrchu chodníkov. Rovnako pribudol aj mestský mobiliár a inteligentné osvetlenie. Samotná fontána prešla veľkou architektonickou zmenou, po novom je totiž pochôdzna a zarovnaná s plochou námestia.
Disponuje 57 vodnými tryskami a podsvietením, s cieľom jej efektívnej prevádzky inteligentná technológia automaticky reguluje jej činnosť pri silnejšom vetre či v daždi. Podobné technológie a funkcionality fontány v metropole východu možno nájsť len na Hlavnej ulici a v Mestskom parku.
„Pôvodnú asfaltovú plochu námestia nahradil biely betón, ktorý v lete kumuluje menej tepla, a tiež ekologické mlatové chodníky. Projekt riešil aj klimatické výzvy – ubudlo 1 200 metrov štvorcových betónových plôch, pod zemou vznikli retenčné nádoby na zbieranie dažďovej vody. Vyzbieraná zrážková voda bude využívaná na efektívne zavlažovanie zelene. V rámci revitalizácie bolo vysadených 46 nových stromov a približne 7 000 rastlín a kríkov,” uviedol Wurm. Mestská časť avizuje, že už v súčasnosti má rozpracované ďalšie veľké revitalizácie vnútroblokov, v najbližšom období pre ne plánuje hľadať možnosti financovania.
Zdroj: SITA.sk - V mestskej časti Košice – Sídlisko KVP oficiálne dokončili najväčší investičný projekt v jej histórii – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V mestskej časti (MČ) Košice – Sídlisko KVP oficiálne dokončili najväčší investičný projekt v jej histórii, a to komplexnú revitalizáciu Námestia fontány. Ako informoval špecialista pre marketing a PR Viktor Wurm, revitalizácia riešila územie na ploche viac než 8 500 metrov štvorcových.
Výsledkom je otvorenejší bezbariérový priestor so zachytávaním dažďovej vody, a tiež nová pochôdzna fontána. Územie medzi ulicami Zombova, Bauerova a Čordákova roky chátralo a tamojšia fontána bola nefunkčná.
Nové námestie je bezbariérové
„Revitalizácia námestia fontány bola spolufinancovaná Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Vďaka hospodárnemu prístupu pri obstarávaní sa MČ KVP podarilo na projekte výrazne ušetriť. Oproti schválenej sume oprávnených výdavkov 3,7 milióna eur sa totiž podarilo práce obstarať a zrealizovať o približne pol milióna lacnejšie – za 3,16 milióna eur,” priblížil Wurm.
Doplnil, že 92 percent z tejto sumy pokrývajú eurofondy, samotná MČ sa na financovaní podieľala ôsmimi percentami. Projekt bol ukončený skôr, pôvodne stanovený termín dokončenia bol december tohto roka. Práce trvali 15 mesiacov.
„Celé námestie sa stalo otvorenejším a prehľadnejším, aby slúžilo nielen na presuny po sídlisku, ale aj na stretávanie sa susedov, oddych či organizovanie komunitných a kultúrnych podujatí,” uviedol Wurm. Nová podoba námestia prináša možnosť bezbariérového pohybu napríklad pre seniorov, rodičov s kočíkmi či ľudí s pohybovým znevýhodnením.
Revitalizácia priniesla aj nové stromy
Pribudli aj prvky pre slabozrakých a nevidiacich obyvateľov, a to v podobe špeciálnych hmatových a signalizačných prvkov na povrchu chodníkov. Rovnako pribudol aj mestský mobiliár a inteligentné osvetlenie. Samotná fontána prešla veľkou architektonickou zmenou, po novom je totiž pochôdzna a zarovnaná s plochou námestia.
Disponuje 57 vodnými tryskami a podsvietením, s cieľom jej efektívnej prevádzky inteligentná technológia automaticky reguluje jej činnosť pri silnejšom vetre či v daždi. Podobné technológie a funkcionality fontány v metropole východu možno nájsť len na Hlavnej ulici a v Mestskom parku.
„Pôvodnú asfaltovú plochu námestia nahradil biely betón, ktorý v lete kumuluje menej tepla, a tiež ekologické mlatové chodníky. Projekt riešil aj klimatické výzvy – ubudlo 1 200 metrov štvorcových betónových plôch, pod zemou vznikli retenčné nádoby na zbieranie dažďovej vody. Vyzbieraná zrážková voda bude využívaná na efektívne zavlažovanie zelene. V rámci revitalizácie bolo vysadených 46 nových stromov a približne 7 000 rastlín a kríkov,” uviedol Wurm. Mestská časť avizuje, že už v súčasnosti má rozpracované ďalšie veľké revitalizácie vnútroblokov, v najbližšom období pre ne plánuje hľadať možnosti financovania.
Zdroj: SITA.sk - V mestskej časti Košice – Sídlisko KVP oficiálne dokončili najväčší investičný projekt v jej histórii – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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