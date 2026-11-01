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Odmietli účasť na VC Kataru. Yamaha nebude meniť firemné obmedzenia, vedenie MotoGP je sklamané

Medzi pretekármi, ktorí v seriáli MotoGP jazdia na motocykloch značky Yamaha, je aj Francúz Fabio Quartararo, majster sveta z roku 2021. Spoločnosť Yamaha oznámila, že sa nezúčastní na pretekoch MotoGP ...

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1.11.2026 (SITA.sk) - Medzi pretekármi, ktorí v seriáli MotoGP jazdia na motocykloch značky Yamaha, je aj Francúz Fabio Quartararo, majster sveta z roku 2021.

Spoločnosť Yamaha oznámila, že sa nezúčastní na pretekoch MotoGP v Katare, ktoré sa konajú budúci víkend. Ako dôvod uviedla "situáciu na Blízkom východe".

"Spoločnosť Yamaha nenašla dostatočné dôvody na zmenu svojich platných celofiremných obmedzení týkajúcich sa cestovania," uviedol japonský výrobca.

Medzi pretekármi, ktorí v seriáli MotoGP jazdia na motocykloch značky Yamaha, je aj Francúz Fabio Quartararo, majster sveta z roku 2021.

Vedenie MotoGP vyjadrilo nad týmto rozhodnutím "sklamanie" a dodalo, že "neúčasť Yamahy má aj športové dôsledky".

"Hoci chápeme, že tím podlieha širšej firemnej politike, ktorá obmedzuje cesty na Blízky východ, domnievame sa, že toto rozhodnutie nie je v súlade s rozsiahlymi zárukami, ktoré boli poskytnuté všetkým zainteresovaným stranám šampionátu," uviedlo vedenie.

Podľa predstaviteľov MotoGP rozhovory s katarskými organizátormi a bezpečnostnými poradcami nepriniesli žiadne dôvody na zmenu plánov podujatia.

Vyhlásenie Yamahy prišlo krátko po pretekoch MotoGP v malajskom Sepangu. Do konca sezóny tak zostávajú už len tri podujatia, pričom prvé z nich sa uskutoční práve v Katare.

"Túto správu sme spolu s najnovšími dostupnými informáciami oznámili všetkým výrobcom a tímom. Vítame potvrdenie od ostatných účastníkov, že v Katare budú súťažiť, a ďakujeme im za tento záväzok," uviedla skupina MotoGP.

Viacerí jazdci sa po pretekoch odmietli vyjadriť k podujatiu v Katare. Podľa dostupných správ prebiehalo v zákulisí v Sepangu vyjednávanie o tom, či tímy do Kataru vycestujú.


Zdroj: SITA.sk - Odmietli účasť na VC Kataru. Yamaha nebude meniť firemné obmedzenia, vedenie MotoGP je sklamané © SITA Všetky práva vyhradené.

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