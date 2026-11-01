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Krvavá bitka o vodu si v Čade vyžiadala 25 obetí, polícia zadržala 39 ľudí

Spor medzi pastierom a miestnym obyvateľom prerástol do ozbrojených zrážok dvoch etnických komunít. Ďalších 22 ľudí utrpelo zranenia. Najmenej 25 ľudí zahynulo a ďalších ...

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1.11.2026 (SITA.sk) - Spor medzi pastierom a miestnym obyvateľom prerástol do ozbrojených zrážok dvoch etnických komunít. Ďalších 22 ľudí utrpelo zranenia.

Najmenej 25 ľudí zahynulo a ďalších 22 utrpelo zranenia pri ozbrojených zrážkach dvoch etnických komunít v strednej časti Čadu. Násilie vypuklo v piatok po spore o prístup k vode medzi príslušníkmi komunít Kreda a Kuka, oznámila v nedeľu vláda.


Konflikt sa začal, keď pastier z komunity Kreda priviedol dobytok napojiť k vodnej nádrži a pohádal sa s miestnym obyvateľom.

„Pastier vytiahol zbraň a postrelil druhého muža do nohy. To vyvolalo prestrelku medzi oboma komunitami,“ uviedol miestny poslanec. Do nemocnice v meste Ngoura previezli 22 zranených.

Chýbajúci dialóg


Boje zasiahli oblasť na hraniciach provincií Hadjer-Lamis a Bahr el-Ghazal. Bezpečnostným silám sa podarilo situáciu prevažne dostať pod kontrolu.

Polícia zadržala 39 ľudí, ktorých previezli do hlavného mesta N'Djamena. Na miesto v sobotu pricestovala vládna delegácia vedená niekoľkými ministrami.

„Cieľom je obnoviť pokoj, chrániť civilistov, zabrániť ďalšej eskalácii a podporiť dialóg medzi komunitami,“ uviedlo ministerstvo územnej správy.

Obrovská krajina, obrovské problémy


Čad, ktorý má rozlohu približne 1,28 milióna štvorcových kilometrov a podľa odhadov OSN približne 21,6 milióna obyvateľov, patrí medzi africké krajiny najviac ohrozené klimatickými zmenami.

Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) malo v roku 2024 spoľahlivý prístup k bezpečnej tečúcej vode menej ako desať percent domácností.

Spory o vodu, pôdu a pastviny preto opakovane prerastajú do krvavých konfliktov. V apríli si podobné násilnosti na východe krajiny vyžiadali 44 obetí.


Zdroj: SITA.sk - Krvavá bitka o vodu si v Čade vyžiadala 25 obetí, polícia zadržala 39 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

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