Sereď rozžiaria desiatky svetelných inštalácií. Park otvorí už začiatkom novembra
Prístupný bude každý deň od 17:00 do 21:00. Na Štedrý deň, 24. decembra, zostane zatvorený. Svetelný park Story of Lights sa opäť vracia do Serede v okrese Galanta a prinesie návštevníkom novú ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Prístupný bude každý deň od 17:00 do 21:00. Na Štedrý deň, 24. decembra, zostane zatvorený.
Svetelný park Story of Lights sa opäť vracia do Serede v okrese Galanta a prinesie návštevníkom novú tému aj desiatky svetelných inštalácií. V Zámockom parku pri seredskom kaštieli sa vydajú po stopách príbehov starého Považia, ktoré ožijú prostredníctvom svetelných sôch a večernej atmosféry. Svetelný park v Seredi otvorí svoje brány už 6. novembra. Prístupný bude každý deň od 17:00 do 21:00. Na Štedrý deň, 24. decembra, zostane zatvorený.
Svetelná prechádzka historickou cestou spojí atmosféru adventu so slovenskými povesťami a príbehmi, ktoré sa po stáročia viažu k rieke Váh. Večer medzi stromami a historickými zákutiami ožijú pltníci a plte, vodníci aj svetlá nad hladinou. Príbehy starého Považia sa tentoraz nebudú čítať z kníh, návštevníci nimi jednoducho prejdú. Svetelný park je koncipovaný ako večerná prechádzka pre celé rodiny. Okrem svetelných sôch ponúkne aj atmosféru, ktorá k zimným večerom a predvianočnému obdobiu prirodzene patrí.
„Svetelný park priniesol do Serede krásnu vianočnú atmosféru a nový dôvod na spoločné chvíle s rodinou či priateľmi. Za svetlami prichádzali nielen Seredčania, ale aj návštevníci zo širokého okolia a objavili aj náš kaštieľ,“ hovorí primátor Serede Ondrej Kurbel o vlaňajšej sezóne. Rovnaké očakávania má aj od tej nadchádzajúcej.
Za projektom Story of Lights stojí česká rodinná spoločnosť Decoled, ktorá svetelné výstavy pripravuje v rôznych európskych mestách.
Zdroj: SITA.sk - Sereď rozžiaria desiatky svetelných inštalácií. Park otvorí už začiatkom novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetelný park Story of Lights sa opäť vracia do Serede v okrese Galanta a prinesie návštevníkom novú tému aj desiatky svetelných inštalácií. V Zámockom parku pri seredskom kaštieli sa vydajú po stopách príbehov starého Považia, ktoré ožijú prostredníctvom svetelných sôch a večernej atmosféry. Svetelný park v Seredi otvorí svoje brány už 6. novembra. Prístupný bude každý deň od 17:00 do 21:00. Na Štedrý deň, 24. decembra, zostane zatvorený.
Svetelná prechádzka historickou cestou spojí atmosféru adventu so slovenskými povesťami a príbehmi, ktoré sa po stáročia viažu k rieke Váh. Večer medzi stromami a historickými zákutiami ožijú pltníci a plte, vodníci aj svetlá nad hladinou. Príbehy starého Považia sa tentoraz nebudú čítať z kníh, návštevníci nimi jednoducho prejdú. Svetelný park je koncipovaný ako večerná prechádzka pre celé rodiny. Okrem svetelných sôch ponúkne aj atmosféru, ktorá k zimným večerom a predvianočnému obdobiu prirodzene patrí.
„Svetelný park priniesol do Serede krásnu vianočnú atmosféru a nový dôvod na spoločné chvíle s rodinou či priateľmi. Za svetlami prichádzali nielen Seredčania, ale aj návštevníci zo širokého okolia a objavili aj náš kaštieľ,“ hovorí primátor Serede Ondrej Kurbel o vlaňajšej sezóne. Rovnaké očakávania má aj od tej nadchádzajúcej.
Za projektom Story of Lights stojí česká rodinná spoločnosť Decoled, ktorá svetelné výstavy pripravuje v rôznych európskych mestách.
Zdroj: SITA.sk - Sereď rozžiaria desiatky svetelných inštalácií. Park otvorí už začiatkom novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
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