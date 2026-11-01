Nedeľa 1. novembra 2026, meniny má Denis, Denisa

Bratislava 9 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Sereď rozžiaria desiatky svetelných inštalácií. Park otvorí už začiatkom novembra

Prístupný bude každý deň od 17:00 do 21:00. Na Štedrý deň, 24. decembra, zostane zatvorený. Svetelný park Story of Lights sa opäť vracia do Serede v okrese Galanta a prinesie návštevníkom novú ...

Zdieľať

862372781_122303814260079697_305464215204088321_n e1793532581724 676x441
1.11.2026 (SITA.sk) - Prístupný bude každý deň od 17:00 do 21:00. Na Štedrý deň, 24. decembra, zostane zatvorený.

Svetelný park Story of Lights sa opäť vracia do Serede v okrese Galanta a prinesie návštevníkom novú tému aj desiatky svetelných inštalácií. V Zámockom parku pri seredskom kaštieli sa vydajú po stopách príbehov starého Považia, ktoré ožijú prostredníctvom svetelných sôch a večernej atmosféry. Svetelný park v Seredi otvorí svoje brány už 6. novembra. Prístupný bude každý deň od 17:00 do 21:00. Na Štedrý deň, 24. decembra, zostane zatvorený.

Svetelná prechádzka historickou cestou spojí atmosféru adventu so slovenskými povesťami a príbehmi, ktoré sa po stáročia viažu k rieke Váh. Večer medzi stromami a historickými zákutiami ožijú pltníci a plte, vodníci aj svetlá nad hladinou. Príbehy starého Považia sa tentoraz nebudú čítať z kníh, návštevníci nimi jednoducho prejdú. Svetelný park je koncipovaný ako večerná prechádzka pre celé rodiny. Okrem svetelných sôch ponúkne aj atmosféru, ktorá k zimným večerom a predvianočnému obdobiu prirodzene patrí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Svetelný park priniesol do Serede krásnu vianočnú atmosféru a nový dôvod na spoločné chvíle s rodinou či priateľmi. Za svetlami prichádzali nielen Seredčania, ale aj návštevníci zo širokého okolia a objavili aj náš kaštieľ,“ hovorí primátor Serede Ondrej Kurbel o vlaňajšej sezóne. Rovnaké očakávania má aj od tej nadchádzajúcej.

Za projektom Story of Lights stojí česká rodinná spoločnosť Decoled, ktorá svetelné výstavy pripravuje v rôznych európskych mestách.


Zdroj: SITA.sk - Sereď rozžiaria desiatky svetelných inštalácií. Park otvorí už začiatkom novembra © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež