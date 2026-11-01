Trápiace sa Michalovce pristúpili k zmene trénera. Ručkayovi nevyšla prvá kariérna výzva v úlohe kouča
Vedením mužstva bude dočasne poverený doterajší asistent Marek Bartánus. Hokejový klub HK Dukla Michalovce na svojom oficiálnom webe oznámil zmenu na trénerskom poste, kde skončil po vzájomnej dohode ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Vedením mužstva bude dočasne poverený doterajší asistent Marek Bartánus.
Hokejový klub HK Dukla Michalovce na svojom oficiálnom webe oznámil zmenu na trénerskom poste, kde skončil po vzájomnej dohode Jakub Ručkay.
Po minulej sezóne odišiel zo Zemplína Erik Čaládi do majstrovskej Nitry a tento post ostal uvoľnený. Prebral ho bývalý útočník, pre ktorého to bola prvá trénerská zastávka v najvyššej slovenskej súťaži.
"Michalovce mi dali veľkú šancu. Pre mňa osobne je to obrovský posun v kariére a pevne verím, že chlapcom prinesiem to, čo potrebujú. Verím, že budú mať pohodu, a takisto, že vytvoria výbornú partiu, ktorá je základ úspechu," povedal v lete Ručkay v rozhovore pre Noviny Zemplína.
S "líškami" po 15 odohratých zápasov nazbieral rovnomenný počet bodov a dokopy sa radovali len z piatich výhier. Aktuálne Michalovčania ťahajú nepriaznivú sériu troch prehier.
"Jakubovi ďakujeme za odvedenú prácu a pôsobenie v našom klube. Do ďalšej etapy jeho profesionálnej kariéry mu prajeme veľa úspechov," napísal tím vo vyhlásení.
Vedením mužstva bude dočasne poverený doterajší asistent kouča Marek Bartánus. Ten prevezme taktovku aj v dueli na ľade Spišskej Novej Vsi, ktorý sa začne od 16.30 h.
Po tomto stretnutí nasleduje reprezentačná prestávka, kde sa slovenský národný tím predstaví na Nemeckom pohári. Zemplínčania možno práve v tomto období nájdu plnohodnotnú náhradu na trénersky post.
Zdroj: SITA.sk - Trápiace sa Michalovce pristúpili k zmene trénera. Ručkayovi nevyšla prvá kariérna výzva v úlohe kouča © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejový klub HK Dukla Michalovce na svojom oficiálnom webe oznámil zmenu na trénerskom poste, kde skončil po vzájomnej dohode Jakub Ručkay.
Po minulej sezóne odišiel zo Zemplína Erik Čaládi do majstrovskej Nitry a tento post ostal uvoľnený. Prebral ho bývalý útočník, pre ktorého to bola prvá trénerská zastávka v najvyššej slovenskej súťaži.
"Michalovce mi dali veľkú šancu. Pre mňa osobne je to obrovský posun v kariére a pevne verím, že chlapcom prinesiem to, čo potrebujú. Verím, že budú mať pohodu, a takisto, že vytvoria výbornú partiu, ktorá je základ úspechu," povedal v lete Ručkay v rozhovore pre Noviny Zemplína.
S "líškami" po 15 odohratých zápasov nazbieral rovnomenný počet bodov a dokopy sa radovali len z piatich výhier. Aktuálne Michalovčania ťahajú nepriaznivú sériu troch prehier.
"Jakubovi ďakujeme za odvedenú prácu a pôsobenie v našom klube. Do ďalšej etapy jeho profesionálnej kariéry mu prajeme veľa úspechov," napísal tím vo vyhlásení.
Vedením mužstva bude dočasne poverený doterajší asistent kouča Marek Bartánus. Ten prevezme taktovku aj v dueli na ľade Spišskej Novej Vsi, ktorý sa začne od 16.30 h.
Po tomto stretnutí nasleduje reprezentačná prestávka, kde sa slovenský národný tím predstaví na Nemeckom pohári. Zemplínčania možno práve v tomto období nájdu plnohodnotnú náhradu na trénersky post.
Zdroj: SITA.sk - Trápiace sa Michalovce pristúpili k zmene trénera. Ručkayovi nevyšla prvá kariérna výzva v úlohe kouča © SITA Všetky práva vyhradené.
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