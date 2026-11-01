Sociálna poisťovňa hlási významný míľnik v elektronizácii sociálneho zabezpečenia, cez systém EESSI si vymenila už 12 miliónov dokumentov
Systém EESSI prepája inštitúcie sociálneho zabezpečenie v 32 európskych krajinách. Sociálna poisťovňa si prostredníctvom európskeho systému EESSI ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Systém EESSI prepája inštitúcie sociálneho zabezpečenie v 32 európskych krajinách.
Sociálna poisťovňa si prostredníctvom európskeho systému EESSI vymenila so zahraničnými inštitúciami už 12 miliónov elektronických dokumentov. Inštitúcie si takto vymieňajú informácie týkajúce sa viacerých oblastí sociálneho zabezpečenia u občanov, ktorí počas života pracovali alebo boli postení vo viacerých krajinách. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
Systém EESSI prepája inštitúcie sociálneho zabezpečenie v 32 európskych krajinách. Umožňuje im vymieňať si elektronicky informácie potrebné na vybavovanie sociálneho poistenia, dôchodkov a ďalších nárokov. Podľa Sociálnej poisťovne systém nahrádza veľkú časť pôvodnej papierovej komunikácie medzi jednotlivými štátmi.
Sociálna poisťovňa je vo využívaní tohto systému na druhej priečke medzi európskymi inštitúciami. V tomto roku prekročila hranicu 12 miliónov elektronicky vymenených dokumentov so zahraničnými inštitúciami. Systém EESSI sa využíva pri koordinácii viacerých oblastí sociálneho zabezpečenia vrátane dôchodkov, nemocenských dávok, dávok v nezamestnanosti, rodinných dávok či úrazov pri práci a chorôb z povolania. Podľa Sociálnej poisťovne sa medzinárodnou elektronickou komunikáciou znižuje administratívna záťaž, obmedzuje potreba papierovej korešpondencie a vytvárajú sa podmienky na rýchlejšie a presnejšie vybavovanie jednotlivých prípadov.
„Dosiahnutie hranice 12 miliónov vymenených dokumentov je významným potvrdením toho, že digitalizácia a medzinárodná spolupráca prinášajú konkrétne výsledky. Naším cieľom je, aby klienti pri uplatňovaní svojich práv v rámci Európskej únie čelili čo najmenšiemu množstvu administratívnych prekážok a aby potrebné informácie medzi inštitúciami prúdili čo najefektívnejšie. Keď máme kompletné informácie včas, dokážeme o nároku na dávku rozhodnúť rýchlejšie,“ priblížil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.
Sociálna poisťovňa prostredníctvom EESSI komunikuje s viac než 3 000 partnerskými inštitúciami v Európe. Elektronická komunikácia sa každý mesiac týka približne 60-až 70-tisíc jej klientov naprieč oblasťami sociálneho poistenia.
Systém je na Slovensku prepojený s 13 registrami Sociálnej poisťovne a využíva strojové kontroly údajov. Poisťovňa priblížila, že tieto nástroje pomáhajú zefektívňovať spracovanie dokumentov, kontrolovať ich správnosť a obmedzovať administratívne úkony, ktoré by inak museli zamestnanci vykonávať manuálne.
Sociálna poisťovňa zdôraznila, že dôležitou súčasťou systému je aj ochrana osobných údajov. Inštitúcie si vymieňajú informácie prostredníctvom osobitnej siete oddelenej od verejného internetu a údaje sú chránené viacnásobným šifrovaním. „Samotný systém EESSI pritom nie je jednou centrálnou databázou osobných údajov všetkých európskych občanov. Slúži na bezpečnú výmenu informácií medzi príslušnými inštitúciami, ktoré vybavujú konkrétne prípady,“ informovala Sociálna poisťovňa.
Zdroj: SITA.sk - Sociálna poisťovňa hlási významný míľnik v elektronizácii sociálneho zabezpečenia, cez systém EESSI si vymenila už 12 miliónov dokumentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Sociálna poisťovňa si prostredníctvom európskeho systému EESSI vymenila so zahraničnými inštitúciami už 12 miliónov elektronických dokumentov. Inštitúcie si takto vymieňajú informácie týkajúce sa viacerých oblastí sociálneho zabezpečenia u občanov, ktorí počas života pracovali alebo boli postení vo viacerých krajinách. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
Čo je systém EESSI a ako funguje?
Systém EESSI prepája inštitúcie sociálneho zabezpečenie v 32 európskych krajinách. Umožňuje im vymieňať si elektronicky informácie potrebné na vybavovanie sociálneho poistenia, dôchodkov a ďalších nárokov. Podľa Sociálnej poisťovne systém nahrádza veľkú časť pôvodnej papierovej komunikácie medzi jednotlivými štátmi.
Sociálna poisťovňa je vo využívaní tohto systému na druhej priečke medzi európskymi inštitúciami. V tomto roku prekročila hranicu 12 miliónov elektronicky vymenených dokumentov so zahraničnými inštitúciami. Systém EESSI sa využíva pri koordinácii viacerých oblastí sociálneho zabezpečenia vrátane dôchodkov, nemocenských dávok, dávok v nezamestnanosti, rodinných dávok či úrazov pri práci a chorôb z povolania. Podľa Sociálnej poisťovne sa medzinárodnou elektronickou komunikáciou znižuje administratívna záťaž, obmedzuje potreba papierovej korešpondencie a vytvárajú sa podmienky na rýchlejšie a presnejšie vybavovanie jednotlivých prípadov.
„Dosiahnutie hranice 12 miliónov vymenených dokumentov je významným potvrdením toho, že digitalizácia a medzinárodná spolupráca prinášajú konkrétne výsledky. Naším cieľom je, aby klienti pri uplatňovaní svojich práv v rámci Európskej únie čelili čo najmenšiemu množstvu administratívnych prekážok a aby potrebné informácie medzi inštitúciami prúdili čo najefektívnejšie. Keď máme kompletné informácie včas, dokážeme o nároku na dávku rozhodnúť rýchlejšie,“ priblížil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.
S poisťovňou komunikuje viac než 3 000 európskych inštitúcií
Sociálna poisťovňa prostredníctvom EESSI komunikuje s viac než 3 000 partnerskými inštitúciami v Európe. Elektronická komunikácia sa každý mesiac týka približne 60-až 70-tisíc jej klientov naprieč oblasťami sociálneho poistenia.
Systém je na Slovensku prepojený s 13 registrami Sociálnej poisťovne a využíva strojové kontroly údajov. Poisťovňa priblížila, že tieto nástroje pomáhajú zefektívňovať spracovanie dokumentov, kontrolovať ich správnosť a obmedzovať administratívne úkony, ktoré by inak museli zamestnanci vykonávať manuálne.
Sociálna poisťovňa zdôraznila, že dôležitou súčasťou systému je aj ochrana osobných údajov. Inštitúcie si vymieňajú informácie prostredníctvom osobitnej siete oddelenej od verejného internetu a údaje sú chránené viacnásobným šifrovaním. „Samotný systém EESSI pritom nie je jednou centrálnou databázou osobných údajov všetkých európskych občanov. Slúži na bezpečnú výmenu informácií medzi príslušnými inštitúciami, ktoré vybavujú konkrétne prípady,“ informovala Sociálna poisťovňa.
Zdroj: SITA.sk - Sociálna poisťovňa hlási významný míľnik v elektronizácii sociálneho zabezpečenia, cez systém EESSI si vymenila už 12 miliónov dokumentov © SITA Všetky práva vyhradené.
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