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Izraelské nálety zabili v Gaze osem ľudí vrátane dieťaťa, prímerie nezastavilo násilie

Päť ľudí zahynulo na juhu palestínskeho územia, ďalší traja v meste Gaza. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na teroristov. Najmenej osem ľudí vrátane jedného dieťaťa ...

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1.11.2026 (SITA.sk) - Päť ľudí zahynulo na juhu palestínskeho územia, ďalší traja v meste Gaza. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na teroristov.

Najmenej osem ľudí vrátane jedného dieťaťa zahynulo v nedeľu pri izraelských leteckých útokoch v Pásme Gazy. Ďalší ľudia utrpeli zranenia, oznámili miestne nemocnice a palestínska civilná obrana.



Službukonajúci policajti


Podľa civilnej obrany, ktorá pôsobí pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas, zahynulo päť ľudí v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy a ďalší traja v meste Gaza na severe územia.

Miestne nemocnice potvrdili prijatie tiel obetí aj viacerých zranených.

„Okupačné lietadlá zaútočili na niekoľkých policajtov počas výkonu služby,“ uviedlo ministerstvo vnútra v Gaze v súvislosti s útokom v Chán Júnise.

Izraelská armáda na otázky agentúry AFP odpovedala, že na juhu palestínskeho územia zasiahla jedného „teroristu“ a na severe niekoľko ďalších osôb, ktoré označila za teroristov. Dodala, že výsledky útokov ešte preveruje.

Krajina v troskách


Izraelská vojenská ofenzíva, ktorá nasledovala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, zanechala veľkú časť Pásma Gazy v troskách.

Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva si vojna vyžiadala viac ako 74 500 obetí. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje tieto údaje za spoľahlivé.

Prímerie vstúpilo do platnosti v októbri 2025, odvtedy však podľa palestínskych úradov zahynulo pri pokračujúcich útokoch viac ako 1 500 ľudí.

 


Zdroj: SITA.sk - Izraelské nálety zabili v Gaze osem ľudí vrátane dieťaťa, prímerie nezastavilo násilie © SITA Všetky práva vyhradené.

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