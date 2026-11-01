Izraelské nálety zabili v Gaze osem ľudí vrátane dieťaťa, prímerie nezastavilo násilie
Päť ľudí zahynulo na juhu palestínskeho územia, ďalší traja v meste Gaza. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na teroristov. Najmenej osem ľudí vrátane jedného dieťaťa ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Päť ľudí zahynulo na juhu palestínskeho územia, ďalší traja v meste Gaza. Izraelská armáda tvrdí, že útočila na teroristov.
Podľa civilnej obrany, ktorá pôsobí pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas, zahynulo päť ľudí v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy a ďalší traja v meste Gaza na severe územia.
Miestne nemocnice potvrdili prijatie tiel obetí aj viacerých zranených.
„Okupačné lietadlá zaútočili na niekoľkých policajtov počas výkonu služby,“ uviedlo ministerstvo vnútra v Gaze v súvislosti s útokom v Chán Júnise.
Izraelská armáda na otázky agentúry AFP odpovedala, že na juhu palestínskeho územia zasiahla jedného „teroristu“ a na severe niekoľko ďalších osôb, ktoré označila za teroristov. Dodala, že výsledky útokov ešte preveruje.
Izraelská vojenská ofenzíva, ktorá nasledovala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, zanechala veľkú časť Pásma Gazy v troskách.
Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva si vojna vyžiadala viac ako 74 500 obetí. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje tieto údaje za spoľahlivé.
Prímerie vstúpilo do platnosti v októbri 2025, odvtedy však podľa palestínskych úradov zahynulo pri pokračujúcich útokoch viac ako 1 500 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Izraelské nálety zabili v Gaze osem ľudí vrátane dieťaťa, prímerie nezastavilo násilie © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej osem ľudí vrátane jedného dieťaťa zahynulo v nedeľu pri izraelských leteckých útokoch v Pásme Gazy. Ďalší ľudia utrpeli zranenia, oznámili miestne nemocnice a palestínska civilná obrana.
Službukonajúci policajti
Podľa civilnej obrany, ktorá pôsobí pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas, zahynulo päť ľudí v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy a ďalší traja v meste Gaza na severe územia.
Miestne nemocnice potvrdili prijatie tiel obetí aj viacerých zranených.
„Okupačné lietadlá zaútočili na niekoľkých policajtov počas výkonu služby,“ uviedlo ministerstvo vnútra v Gaze v súvislosti s útokom v Chán Júnise.
Izraelská armáda na otázky agentúry AFP odpovedala, že na juhu palestínskeho územia zasiahla jedného „teroristu“ a na severe niekoľko ďalších osôb, ktoré označila za teroristov. Dodala, že výsledky útokov ešte preveruje.
Krajina v troskách
Izraelská vojenská ofenzíva, ktorá nasledovala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, zanechala veľkú časť Pásma Gazy v troskách.
Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva si vojna vyžiadala viac ako 74 500 obetí. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje tieto údaje za spoľahlivé.
Prímerie vstúpilo do platnosti v októbri 2025, odvtedy však podľa palestínskych úradov zahynulo pri pokračujúcich útokoch viac ako 1 500 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Izraelské nálety zabili v Gaze osem ľudí vrátane dieťaťa, prímerie nezastavilo násilie © SITA Všetky práva vyhradené.
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