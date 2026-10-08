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08. októbra 2026
Europarlament pritvrdzuje proti korupcii, nezabudol ani na vraždu Jána Kuciaka
Europoslanci žiadajú prísnejšie pravidlá pre eurofondy, verejné zákazky či financovanie strán a silnejšie vyšetrovanie korupcie. Európsky parlament (EP) vo ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Europoslanci žiadajú prísnejšie pravidlá pre eurofondy, verejné zákazky či financovanie strán a silnejšie vyšetrovanie korupcie.
Európsky parlament (EP) vo štvrtok podporil tvrdší celoeurópsky postup proti korupcii a vyzval Európsku komisiu (EK), aby pripravovaná protikorupčná stratégia priniesla konkrétne opatrenia platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ). Pri téme zaznelo aj meno zavraždeného slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka.
Europoslanci požadujú prísnejšie pravidlá pri verejnom obstarávaní, využívaní eurofondov, financovaní politických strán, lobingu a predchádzaní konfliktom záujmov. Protikorupčné orgány majú byť podľa nich nezávislé od politického tlaku a disponovať dostatočnými právomocami, personálom i financiami.
„Kuciak, Caruana Galiziová, obete z Tempi, Svoge a Nového Sadu – všetci mali nádeje a sny a korupcia im ich vzala,“ vyhlásila holandská europoslankyňa Raquel García Hermida-van der Walleová z frakcie Renew Europe. „Korupcia je stále každodennou realitou v Európskej únii. Nikdy sa s tým nezmierime.“
EP zároveň žiada užšiu spoluprácu národných vyšetrovacích orgánov s Europolom, Eurojustom, Európskou prokuratúrou a Európskym úradom pre boj proti podvodom. Cieľom je účinnejšie odhaľovať cezhraničnú korupciu, zaisťovať majetok pochádzajúci z trestnej činnosti a zabrániť skorumpovaným firmám získavať verejné zákazky.
Komisia má prvú celoúniovú protikorupčnú stratégiu predstaviť do konca roka 2026.
Zdroj: SITA.sk - Europarlament pritvrdzuje proti korupcii, nezabudol ani na vraždu Jána Kuciaka © SITA Všetky práva vyhradené.
Európsky parlament (EP) vo štvrtok podporil tvrdší celoeurópsky postup proti korupcii a vyzval Európsku komisiu (EK), aby pripravovaná protikorupčná stratégia priniesla konkrétne opatrenia platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ). Pri téme zaznelo aj meno zavraždeného slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka.
Europoslanci požadujú prísnejšie pravidlá pri verejnom obstarávaní, využívaní eurofondov, financovaní politických strán, lobingu a predchádzaní konfliktom záujmov. Protikorupčné orgány majú byť podľa nich nezávislé od politického tlaku a disponovať dostatočnými právomocami, personálom i financiami.
„Kuciak, Caruana Galiziová, obete z Tempi, Svoge a Nového Sadu – všetci mali nádeje a sny a korupcia im ich vzala,“ vyhlásila holandská europoslankyňa Raquel García Hermida-van der Walleová z frakcie Renew Europe. „Korupcia je stále každodennou realitou v Európskej únii. Nikdy sa s tým nezmierime.“
EP zároveň žiada užšiu spoluprácu národných vyšetrovacích orgánov s Europolom, Eurojustom, Európskou prokuratúrou a Európskym úradom pre boj proti podvodom. Cieľom je účinnejšie odhaľovať cezhraničnú korupciu, zaisťovať majetok pochádzajúci z trestnej činnosti a zabrániť skorumpovaným firmám získavať verejné zákazky.
Komisia má prvú celoúniovú protikorupčnú stratégiu predstaviť do konca roka 2026.
Zdroj: SITA.sk - Europarlament pritvrdzuje proti korupcii, nezabudol ani na vraždu Jána Kuciaka © SITA Všetky práva vyhradené.
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