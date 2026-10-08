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08. októbra 2026

Po more ani stopy, hlásia zo Sibíri


Tagy: pľúcny mor Sibír šírenie nákazlivej choroby šírenie nákazy verejné zdravie Zápal pľúc

Podľa médií boli desiatky ľudí preventívne umiestnené do karantény pre obavy z možného šírenia nákazy. Ruské úrady vo štvrtok oznámili, že po preverení všetkých kontaktov ženy, ktorá podľa ...



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gettyimages 1206744354 676x380 8.10.2026 (SITA.sk) - Podľa médií boli desiatky ľudí preventívne umiestnené do karantény pre obavy z možného šírenia nákazy.


Ruské úrady vo štvrtok oznámili, že po preverení všetkých kontaktov ženy, ktorá podľa médií zomrela na Sibíri na mor, nezaznamenali žiadne zdravotné problémy ani výskyt nebezpečných mikroorganizmov.

Zdravotný monitoring všetkých osôb, ktoré s ňou prišli do kontaktu, bol ukončený. Neboli zistené žiadne zdravotné problémy súvisiace s infekčným ochorením,“ uviedol gubernátor Irkutskej oblasti Igor Kobzev na štátnej sociálnej sieti Max.

Rusko oficiálne nepotvrdilo, že žena zomrela na mor. Kobzev vo svojom vyhlásení uviedol, že príčinou úmrtia bol „zápal pľúc získaný v komunite“.

Spojené štáty, Európska únia (EÚ) aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v uplynulých dňoch vyzvali Moskvu na väčšiu transparentnosť pri zverejňovaní informácií o prípade. Podľa médií boli desiatky ľudí preventívne umiestnené do karantény pre obavy z možného šírenia nákazy.

V regióne boli dokončené všetky potrebné preventívne opatrenia,“ uviedol Kobzev s odvolaním sa na ruský úrad ochrany verejného zdravia Rospotrebnadzor. „Sanitárno-epidemiologická situácia v Irkutsku a Šelechove je stabilná,“ dodal s odkazom na mesto, v ktorom došlo k podozrivému úmrtiu.


Zdroj: SITA.sk - Po more ani stopy, hlásia zo Sibíri © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pľúcny mor Sibír šírenie nákazlivej choroby šírenie nákazy verejné zdravie Zápal pľúc
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