Európski spojenci sa obávajú Trumpovej odvety po voľbách. V hre je ďalšie sťahovanie amerických vojakov
Diplomati upozorňujú, že prípadná porážka republikánov v amerických kongresových voľbách by mohla viesť k tvrdšiemu postupu prezidenta Donalda Trumpa voči NATO. Ohrozené by mohli byť aj dodávky zbraní ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Diplomati upozorňujú, že prípadná porážka republikánov v amerických kongresových voľbách by mohla viesť k tvrdšiemu postupu prezidenta Donalda Trumpa voči NATO. Ohrozené by mohli byť aj dodávky zbraní Ukrajine.
Európski členovia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa obávajú, že americký prezident Donald Trump by po prípadnej porážke republikánov v utorkových voľbách do Kongresu mohol výrazne pritvrdiť voči aliancii.
Podľa piatich aliančných diplomatov, s ktorými hovoril portál Politico, existujú obavy z ďalšieho sťahovania amerických vojakov z Európy, obmedzenia financovania aliancie či oslabenia vojenskej pomoci Ukrajine.
Diplomati upozorňujú, že ak by Trump stratil časť možností presadzovať svoju domácu politiku, mohol by sa viac sústrediť na zahraničné otázky, v ktorých má ako prezident širšie právomoci.
„To, čo sa zvyčajne deje prezidentom na konci funkčného obdobia, je kombinácia ventilovania frustrácie a dobrodružstva v zahraničnej politike,“ povedal pre Politico vysokopostavený európsky predstaviteľ z oblasti obrany.
Dodal, že útoky na NATO sa zdajú byť trvalou súčasťou Trumpovho pohľadu na svet. Jeden z aliančných diplomatov pripustil, že prezident by po nepriaznivom volebnom výsledku mohol byť veľmi nahnevaný a jeho prístup k spojencom by sa mohol výrazne vyostriť.
Najväčšie obavy vyvoláva pripravované prehodnotenie rozmiestnenia amerických ozbrojených síl v Európe, ktorého výsledky sa očakávajú do decembra. Traja diplomati sa domnievajú, že Trump by mohol rozsah plánovaného sťahovania jednotiek ešte rozšíriť, aby oslovil svojich politických podporovateľov. V hre je podľa nich aj zníženie amerických príspevkov do spoločného rozpočtu NATO či obmedzenie programu PURL, prostredníctvom ktorého spojenci financujú nákup amerických zbraní pre Ukrajinu.
Bývalá predstaviteľka NATO a analytička britského inštitútu RUSI Oana Lungescuová upozornila aj na možnosť, že Washington podmieni zachovanie svojej vojenskej prítomnosti v Európe prijatím amerického mierového plánu pre Ukrajinu.
„Existuje riziko, že všetky tieto veci - prehodnotenie rozmiestnenia amerických síl, Ukrajina, európsky bezpečnostný poriadok - sa nejakým spôsobom budú považovať za súčasť oveľa väčšej dohody s Putinom,“ uviedla. Takýto vývoj by podľa nej vytvoril veľmi nebezpečnú situáciu pre európsku bezpečnosť.
Prípadné rozsiahlejšie stiahnutie amerických jednotiek by európskym armádam spôsobilo vážne problémy najmä v oblastiach, v ktorých sú na Spojených štátoch výrazne závislé. Podľa analytičky Jennifer Kavanaghovej z inštitútu Defense Priorities by bolo mimoriadne náročné nahradiť americké kapacity elektronického boja, protivzdušnej obrany, spravodajstva, prieskumu, tankovania lietadiel vo vzduchu a niektorých logistických služieb. Americké zákony síce stanovujú minimálny počet 76-tisíc vojakov v Európe, podľa Kavanaghovej však nie je isté, či by takéto obmedzenie obstálo pri právnom preskúmaní.
Nie všetci spojenci však očakávajú dramatický obrat. Čiernohorský minister obrany Dragan Krapović pripomenul, že o možnom odchode Spojených štátov z NATO sa špekuluje už dlhší čas, no zatiaľ k nemu nedošlo. Biely dom zároveň odmietol predstavu, že Trump alianciu oslabuje.
Jeho hovorkyňa Olivia Walesová pre Politico uviedla, že „prezident Trump urobil pre NATO viac než ktokoľvek iný“, pričom poukázala na záväzok spojencov zvýšiť obranné výdavky na päť percent HDP do roku 2035. Dodala však, že prezident naďalej trvá na tom, že spojenci mali podporiť Spojené štáty vo vojne proti Iránu.
Napätie medzi Washingtonom a európskymi spojencami rastie aj v súvislosti s prerušením amerického poskytovania satelitných služieb Starlink Ukrajine a obnoveným zbližovaním Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Výsledok utorkových volieb by navyše mohol ovplyvniť aj personálne obsadenie Pentagónu.
Podľa Politica sa v prípade výraznej porážky republikánov špekuluje o odchode ministra obrany Peta Hegsetha, čo by mohlo rozhodovanie o americkej vojenskej prítomnosti v Európe na niekoľko týždňov alebo mesiacov oddialiť. NATO ani americké ministerstvo obrany na otázky portálu nereagovali.
Zdroj: SITA.sk - Európski spojenci sa obávajú Trumpovej odvety po voľbách. V hre je ďalšie sťahovanie amerických vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Európski členovia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa obávajú, že americký prezident Donald Trump by po prípadnej porážke republikánov v utorkových voľbách do Kongresu mohol výrazne pritvrdiť voči aliancii.
Podľa piatich aliančných diplomatov, s ktorými hovoril portál Politico, existujú obavy z ďalšieho sťahovania amerických vojakov z Európy, obmedzenia financovania aliancie či oslabenia vojenskej pomoci Ukrajine.
Diplomati upozorňujú, že ak by Trump stratil časť možností presadzovať svoju domácu politiku, mohol by sa viac sústrediť na zahraničné otázky, v ktorých má ako prezident širšie právomoci.
„To, čo sa zvyčajne deje prezidentom na konci funkčného obdobia, je kombinácia ventilovania frustrácie a dobrodružstva v zahraničnej politike,“ povedal pre Politico vysokopostavený európsky predstaviteľ z oblasti obrany.
Dodal, že útoky na NATO sa zdajú byť trvalou súčasťou Trumpovho pohľadu na svet. Jeden z aliančných diplomatov pripustil, že prezident by po nepriaznivom volebnom výsledku mohol byť veľmi nahnevaný a jeho prístup k spojencom by sa mohol výrazne vyostriť.
Najväčšie obavy
Najväčšie obavy vyvoláva pripravované prehodnotenie rozmiestnenia amerických ozbrojených síl v Európe, ktorého výsledky sa očakávajú do decembra. Traja diplomati sa domnievajú, že Trump by mohol rozsah plánovaného sťahovania jednotiek ešte rozšíriť, aby oslovil svojich politických podporovateľov. V hre je podľa nich aj zníženie amerických príspevkov do spoločného rozpočtu NATO či obmedzenie programu PURL, prostredníctvom ktorého spojenci financujú nákup amerických zbraní pre Ukrajinu.
Bývalá predstaviteľka NATO a analytička britského inštitútu RUSI Oana Lungescuová upozornila aj na možnosť, že Washington podmieni zachovanie svojej vojenskej prítomnosti v Európe prijatím amerického mierového plánu pre Ukrajinu.
„Existuje riziko, že všetky tieto veci - prehodnotenie rozmiestnenia amerických síl, Ukrajina, európsky bezpečnostný poriadok - sa nejakým spôsobom budú považovať za súčasť oveľa väčšej dohody s Putinom,“ uviedla. Takýto vývoj by podľa nej vytvoril veľmi nebezpečnú situáciu pre európsku bezpečnosť.
Vážne problémy
Prípadné rozsiahlejšie stiahnutie amerických jednotiek by európskym armádam spôsobilo vážne problémy najmä v oblastiach, v ktorých sú na Spojených štátoch výrazne závislé. Podľa analytičky Jennifer Kavanaghovej z inštitútu Defense Priorities by bolo mimoriadne náročné nahradiť americké kapacity elektronického boja, protivzdušnej obrany, spravodajstva, prieskumu, tankovania lietadiel vo vzduchu a niektorých logistických služieb. Americké zákony síce stanovujú minimálny počet 76-tisíc vojakov v Európe, podľa Kavanaghovej však nie je isté, či by takéto obmedzenie obstálo pri právnom preskúmaní.
Nie všetci spojenci však očakávajú dramatický obrat. Čiernohorský minister obrany Dragan Krapović pripomenul, že o možnom odchode Spojených štátov z NATO sa špekuluje už dlhší čas, no zatiaľ k nemu nedošlo. Biely dom zároveň odmietol predstavu, že Trump alianciu oslabuje.
Jeho hovorkyňa Olivia Walesová pre Politico uviedla, že „prezident Trump urobil pre NATO viac než ktokoľvek iný“, pričom poukázala na záväzok spojencov zvýšiť obranné výdavky na päť percent HDP do roku 2035. Dodala však, že prezident naďalej trvá na tom, že spojenci mali podporiť Spojené štáty vo vojne proti Iránu.
Napätie rastie
Napätie medzi Washingtonom a európskymi spojencami rastie aj v súvislosti s prerušením amerického poskytovania satelitných služieb Starlink Ukrajine a obnoveným zbližovaním Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Výsledok utorkových volieb by navyše mohol ovplyvniť aj personálne obsadenie Pentagónu.
Podľa Politica sa v prípade výraznej porážky republikánov špekuluje o odchode ministra obrany Peta Hegsetha, čo by mohlo rozhodovanie o americkej vojenskej prítomnosti v Európe na niekoľko týždňov alebo mesiacov oddialiť. NATO ani americké ministerstvo obrany na otázky portálu nereagovali.
Zdroj: SITA.sk - Európski spojenci sa obávajú Trumpovej odvety po voľbách. V hre je ďalšie sťahovanie amerických vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
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