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V Atlantiku zachránili 134 migrantov, na člne sa pokúšali dostať na Kanárske ostrovy

Medzi zachránenými bolo aj 14 žien a dve deti. Nebezpečná migračná trasa pozdĺž západoafrického pobrežia si v uplynulých rokoch vyžiadala tisíce obetí. Mauritánske námorníctvo zachránilo ...

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2.11.2026 (SITA.sk) - Medzi zachránenými bolo aj 14 žien a dve deti. Nebezpečná migračná trasa pozdĺž západoafrického pobrežia si v uplynulých rokoch vyžiadala tisíce obetí.

Mauritánske námorníctvo zachránilo 134 migrantov, ktorí sa na člne pokúšali dostať na španielske Kanárske ostrovy. Záchranná operácia sa uskutočnila v sobotu pri pobreží neďaleko prístavného mesta Nouadhibou na severozápade krajiny. Informovala o tom mauritánska armáda v nedeľňajšom vyhlásení.

Na palube plavidla sa nachádzalo 118 mužov, 14 žien a dve deti rôznych národností. Armáda neuviedla, z ktorých krajín migranti pochádzali, ani bližšie informácie o ich zdravotnom stave.

Mauritánske ozbrojené sily uviedli, že zásah bol súčasťou úsilia o „záchranu životov na mori, boj proti nelegálnej migrácii, boj proti pašovaniu migrantov a posilňovanie námornej bezpečnosti a ochrany“.

Námorná trasa pozdĺž severozápadného pobrežia Afriky patrí medzi cesty, ktorými sa migranti pokúšajú dostať do Európy. Ich cieľom sú často Kanárske ostrovy, španielske súostrovie v Atlantickom oceáne pri pobreží Maroka a Západnej Sahary. Plavba na preplnených a neraz nevyhovujúcich člnoch predstavuje značné riziko.

Pri mauritánskom pobreží zachránili v ostatných mesiacoch stovky migrantov, prevažne zo Senegalu, Gambie, Guiney a Mali. Pri pokusoch prekonať námorné trasy smerujúce do Európy už zahynuli alebo zostali nezvestné tisíce ľudí.


Zdroj: SITA.sk - V Atlantiku zachránili 134 migrantov, na člne sa pokúšali dostať na Kanárske ostrovy © SITA Všetky práva vyhradené.

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