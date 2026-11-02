SaS spochybňuje financovanie Ficových letov na Jadran, obracia sa na prokuratúru aj rakúske orgány – VIDEO
Jeden takýto let stojí približne 13- až 15-tisíc eur a my sme identifikovali osem letov od 7. júla tohto roka. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Jeden takýto let stojí približne 13- až 15-tisíc eur a my sme identifikovali osem letov od 7. júla tohto roka.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií a na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti so súkromnými letmi premiéra Roberta Fica. Okrem toho SaS poukazuje na podozrenia ohľadom spoločnosti zabezpečujúcej tieto lety a pripravuje aj podnety pre rakúske orgány.
„Podáme podnet na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Premiér musí predložiť, ako túto cestu zaplatil, koľko stála a kto ju financoval. Budeme sa pýtať aj na to, ako je možné, že si zo svojho platu dokázal zaplatiť osem takýchto letov. Zároveň podáme podnet na Generálnu prokuratúru pre podozrenie z trestného činu prijatia nenáležitej výhody. Nie je možné tváriť sa, že je všetko v poriadku, keď si premiér žije nad pomery a od občanov žiada, aby šetrili," zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling.
Gröhling kritizuje, že kým občania šetria pri vysokej cene paliva, premiér využíva súkromné lietadlo a zvyšuje si plat. „Povedzme si nahlas, že Robert Fico je obyčajný papaláš, ktorý stratil akýkoľvek cit pre realitu a problémy bežných ľudí. Kým ľudia na Slovensku tankujú naftu za dve eurá a musia šetriť, premiér si lieta súkromným tryskáčom na Jadran. Jeden takýto let stojí približne 13- až 15-tisíc eur a my sme identifikovali osem letov od 7. júla tohto roka. Pýtame sa preto, kto ich zaplatil?" uviedol Gröhling.
Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre pôdohospodárstvo Alojz Hlina upozornil na nejasnosti týkajúce sa spoločnosti, ktorá zabezpečovala lety. Firma, ktorá prevážala premiéra do Splitu a späť, patrí holandskému občanovi vo Viedni, ktorý má za sebou podnikateľské problémy a jeho firma eviduje záporné vlastné imanie.
Hlina navrhuje zapojiť rakúske orgány, pretože lietadlo spadá pod rakúsku jurisdikciu a tamojšie finančné a protikorupčné jednotky môžu prešetriť situáciu. Hlina tiež vysvetlil rozdiel medzi komerčnými a nekomerčnými súkromnými letmi, pričom pri nekomerčných letoch nie je povinný manifest pasažierov, čo znamená, že za lety nemusia platiť cestujúci, ale náklady sú stále prítomné a ich pôvod treba preveriť.
Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková opísala časový harmonogram ôsmich identifikovaných letov od 7. júla do začiatku novembra, ktoré podľa dostupných informácií korešpondujú s programom premiéra.
„Podľa našich informácií mal byť Robert Fico na palube ôsmich súkromných letov od 7. júla. Ich termíny sedia aj s jeho programom. Prvý let odletel z Bratislavy do Splitu 7. júla a 26. júla sa lietadlo vrátilo. Ďalší odlet sa uskutočnil 30. júla a návrat 16. augusta. Následne lietadlo odletelo 10. septembra a späť do Bratislavy priletelo 14. septembra. Posledná cesta sa uskutočnila 29. októbra, keď Fico odletel do Splitu, a 1. novembra sa vrátil," priblížila.
Zároveň SaS upozorňuje, že ako vysokopostavený ústavný činiteľ má Robert Fico pridelenú ochranu, ktorú štát musí financovať. Žiada preto preverenie nákladov spojených s ochranou a cestami počas týchto dovolenkových letov, ktoré dosahujú približne 120-tisíc eur. Strana je presvedčená, že premiér nemá dostatočné oficiálne príjmy na legálne financovanie takéhoto životného štýlu, preto vyzýva políciu a prokuratúru ku konaniu.
Zdroj: SITA.sk - SaS spochybňuje financovanie Ficových letov na Jadran, obracia sa na prokuratúru aj rakúske orgány – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií a na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti so súkromnými letmi premiéra Roberta Fica. Okrem toho SaS poukazuje na podozrenia ohľadom spoločnosti zabezpečujúcej tieto lety a pripravuje aj podnety pre rakúske orgány.
Kto platil lety?
„Podáme podnet na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Premiér musí predložiť, ako túto cestu zaplatil, koľko stála a kto ju financoval. Budeme sa pýtať aj na to, ako je možné, že si zo svojho platu dokázal zaplatiť osem takýchto letov. Zároveň podáme podnet na Generálnu prokuratúru pre podozrenie z trestného činu prijatia nenáležitej výhody. Nie je možné tváriť sa, že je všetko v poriadku, keď si premiér žije nad pomery a od občanov žiada, aby šetrili," zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling.
Gröhling kritizuje, že kým občania šetria pri vysokej cene paliva, premiér využíva súkromné lietadlo a zvyšuje si plat. „Povedzme si nahlas, že Robert Fico je obyčajný papaláš, ktorý stratil akýkoľvek cit pre realitu a problémy bežných ľudí. Kým ľudia na Slovensku tankujú naftu za dve eurá a musia šetriť, premiér si lieta súkromným tryskáčom na Jadran. Jeden takýto let stojí približne 13- až 15-tisíc eur a my sme identifikovali osem letov od 7. júla tohto roka. Pýtame sa preto, kto ich zaplatil?" uviedol Gröhling.
Podozrivá spoločnosť
Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre pôdohospodárstvo Alojz Hlina upozornil na nejasnosti týkajúce sa spoločnosti, ktorá zabezpečovala lety. Firma, ktorá prevážala premiéra do Splitu a späť, patrí holandskému občanovi vo Viedni, ktorý má za sebou podnikateľské problémy a jeho firma eviduje záporné vlastné imanie.
Hlina navrhuje zapojiť rakúske orgány, pretože lietadlo spadá pod rakúsku jurisdikciu a tamojšie finančné a protikorupčné jednotky môžu prešetriť situáciu. Hlina tiež vysvetlil rozdiel medzi komerčnými a nekomerčnými súkromnými letmi, pričom pri nekomerčných letoch nie je povinný manifest pasažierov, čo znamená, že za lety nemusia platiť cestujúci, ale náklady sú stále prítomné a ich pôvod treba preveriť.
Osem identifikovaných letov
Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková opísala časový harmonogram ôsmich identifikovaných letov od 7. júla do začiatku novembra, ktoré podľa dostupných informácií korešpondujú s programom premiéra.
„Podľa našich informácií mal byť Robert Fico na palube ôsmich súkromných letov od 7. júla. Ich termíny sedia aj s jeho programom. Prvý let odletel z Bratislavy do Splitu 7. júla a 26. júla sa lietadlo vrátilo. Ďalší odlet sa uskutočnil 30. júla a návrat 16. augusta. Následne lietadlo odletelo 10. septembra a späť do Bratislavy priletelo 14. septembra. Posledná cesta sa uskutočnila 29. októbra, keď Fico odletel do Splitu, a 1. novembra sa vrátil," priblížila.
Zároveň SaS upozorňuje, že ako vysokopostavený ústavný činiteľ má Robert Fico pridelenú ochranu, ktorú štát musí financovať. Žiada preto preverenie nákladov spojených s ochranou a cestami počas týchto dovolenkových letov, ktoré dosahujú približne 120-tisíc eur. Strana je presvedčená, že premiér nemá dostatočné oficiálne príjmy na legálne financovanie takéhoto životného štýlu, preto vyzýva políciu a prokuratúru ku konaniu.
Zdroj: SITA.sk - SaS spochybňuje financovanie Ficových letov na Jadran, obracia sa na prokuratúru aj rakúske orgány – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- V Atlantiku zachránili 134 migrantov, na člne sa pokúšali dostať na Kanárske ostrovy
- Fica teší rozhodnutie opäť sa zaoberať „darom“ Ukrajine a hovorí o ostrej výmene názorov so Žilinkom, generálny prokurátor však tvrdí niečo iné – VIDEO
- Poprad zvíťazil v Bratislave a na čele extraligovej tabuľky má pred reprezentačnou pauzou náskok 4 bodov – VIDEO
- Tréner Országh urobil pred zrazom reprezentácie viacero zmien v kádri, na Nemecký pohár necestujú Lantoši ani Tamáši
- Európski spojenci sa obávajú Trumpovej odvety po voľbách. V hre je ďalšie sťahovanie amerických vojakov