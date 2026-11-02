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SaS spochybňuje financovanie Ficových letov na Jadran, obracia sa na prokuratúru aj rakúske orgány – VIDEO

Jeden takýto let stojí približne 13- až 15-tisíc eur a my sme identifikovali osem letov od 7. júla tohto roka. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ...

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2.11.2026 (SITA.sk) - Jeden takýto let stojí približne 13- až 15-tisíc eur a my sme identifikovali osem letov od 7. júla tohto roka.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií a na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti so súkromnými letmi premiéra Roberta Fica. Okrem toho SaS poukazuje na podozrenia ohľadom spoločnosti zabezpečujúcej tieto lety a pripravuje aj podnety pre rakúske orgány.

Kto platil lety?


Podáme podnet na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Premiér musí predložiť, ako túto cestu zaplatil, koľko stála a kto ju financoval. Budeme sa pýtať aj na to, ako je možné, že si zo svojho platu dokázal zaplatiť osem takýchto letov. Zároveň podáme podnet na Generálnu prokuratúru pre podozrenie z trestného činu prijatia nenáležitej výhody. Nie je možné tváriť sa, že je všetko v poriadku, keď si premiér žije nad pomery a od občanov žiada, aby šetrili," zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling.

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Gröhling kritizuje, že kým občania šetria pri vysokej cene paliva, premiér využíva súkromné lietadlo a zvyšuje si plat. „Povedzme si nahlas, že Robert Fico je obyčajný papaláš, ktorý stratil akýkoľvek cit pre realitu a problémy bežných ľudí. Kým ľudia na Slovensku tankujú naftu za dve eurá a musia šetriť, premiér si lieta súkromným tryskáčom na Jadran. Jeden takýto let stojí približne 13- až 15-tisíc eur a my sme identifikovali osem letov od 7. júla tohto roka. Pýtame sa preto, kto ich zaplatil?" uviedol Gröhling.

Podozrivá spoločnosť


Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre pôdohospodárstvo Alojz Hlina upozornil na nejasnosti týkajúce sa spoločnosti, ktorá zabezpečovala lety. Firma, ktorá prevážala premiéra do Splitu a späť, patrí holandskému občanovi vo Viedni, ktorý má za sebou podnikateľské problémy a jeho firma eviduje záporné vlastné imanie.

Hlina navrhuje zapojiť rakúske orgány, pretože lietadlo spadá pod rakúsku jurisdikciu a tamojšie finančné a protikorupčné jednotky môžu prešetriť situáciu. Hlina tiež vysvetlil rozdiel medzi komerčnými a nekomerčnými súkromnými letmi, pričom pri nekomerčných letoch nie je povinný manifest pasažierov, čo znamená, že za lety nemusia platiť cestujúci, ale náklady sú stále prítomné a ich pôvod treba preveriť.

Osem identifikovaných letov


Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková opísala časový harmonogram ôsmich identifikovaných letov od 7. júla do začiatku novembra, ktoré podľa dostupných informácií korešpondujú s programom premiéra.

Podľa našich informácií mal byť Robert Fico na palube ôsmich súkromných letov od 7. júla. Ich termíny sedia aj s jeho programom. Prvý let odletel z Bratislavy do Splitu 7. júla a 26. júla sa lietadlo vrátilo. Ďalší odlet sa uskutočnil 30. júla a návrat 16. augusta. Následne lietadlo odletelo 10. septembra a späť do Bratislavy priletelo 14. septembra. Posledná cesta sa uskutočnila 29. októbra, keď Fico odletel do Splitu, a 1. novembra sa vrátil," priblížila.

Zároveň SaS upozorňuje, že ako vysokopostavený ústavný činiteľ má Robert Fico pridelenú ochranu, ktorú štát musí financovať. Žiada preto preverenie nákladov spojených s ochranou a cestami počas týchto dovolenkových letov, ktoré dosahujú približne 120-tisíc eur. Strana je presvedčená, že premiér nemá dostatočné oficiálne príjmy na legálne financovanie takéhoto životného štýlu, preto vyzýva políciu a prokuratúru ku konaniu.


Zdroj: SITA.sk - SaS spochybňuje financovanie Ficových letov na Jadran, obracia sa na prokuratúru aj rakúske orgány – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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