Ruská stíhačka Su-57 v hodnote 150 miliónov dolárov explodovala ešte pred vzletom
Príčinou mohlo byť nekvalitné letecké palivo dovezené zo zahraničia. Moderná ruská stíhačka Su-57 v hodnote približne 150 miliónov dolárov (okolo 134 ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Príčinou mohlo byť nekvalitné letecké palivo dovezené zo zahraničia.
Moderná ruská stíhačka Su-57 v hodnote približne 150 miliónov dolárov (okolo 134 miliónov eur) vybuchla 29. októbra na vojenskej leteckej základni Achtubinsk v Astrachánskej oblasti. K incidentu došlo počas štartovania motorov. Príčinou mohlo byť nekvalitné letecké palivo dovezené zo zahraničia. Ako referuje web Liga.net, informovala o tom ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR).
Lietadlo je vybavené dvojokruhovým prúdovým motorom AL-41F1. Jednou z možných príčin výbuchu alebo poškodenia motora tohto typu je nekvalitné palivo. K incidentu dochádza v čase, keď sa zvyšuje závislosť Ruska od dovozu leteckého paliva. Ukrajinské útoky spôsobujú pokles jeho domácej produkcie.
Straty stíhacích lietadiel priamo na domovských letiskách oslabujú ruské letectvo, obmedzujú jeho schopnosť útočiť na Ukrajinu a nútia Rusko vynakladať prostriedky na obnovu leteckej flotily. Platí to bez ohľadu na príčinu strát, či už ide o nehody, alebo ukrajinské útoky.
Ukrajinská rozviedka odhalila logistickú schému, prostredníctvom ktorej Rusko po mori dováža benzín a letecké palivo z ropnej rafinérie Vadinar, ktorú prevádzkuje indická spoločnosť Nayara Energy. Ruská ropná spoločnosť Rosnefť vlastní 49,13 percenta akcií spoločnosti Nayara Energy. Tá zároveň patrí medzi najväčších odberateľov ruskej ropy.
Koncom augusta sankcionovaný tanker ruskej tieňovej flotily prepravil z rafinérie Vadinar takmer 40-tisíc ton leteckého paliva JET-A1. Začiatkom septembra náklad preložili na iný tanker pri východnom pobreží Malajzie. Do 23. septembra tento tanker dopravil do ruského prístavu Nachodka viac ako 37-tisíc ton leteckého paliva.
HUR tiež informovala, že služby dopĺňania paliva lietadlám počas letu zabezpečuje v rámci spoločnosti Rosnefť firma RN-Aero, na ktorú sa vzťahujú sankcie. Práve táto spoločnosť dodáva palivo pre stíhačky Su-57.
Ruský vodca Vladimir Putin toto leto povolil utajovať údaje o činnosti a objemoch dodávok spoločnosti RN-Aero a viacerých ďalších subjektov Rosnefť.
Zdroj: SITA.sk - Ruská stíhačka Su-57 v hodnote 150 miliónov dolárov explodovala ešte pred vzletom © SITA Všetky práva vyhradené.
Moderná ruská stíhačka Su-57 v hodnote približne 150 miliónov dolárov (okolo 134 miliónov eur) vybuchla 29. októbra na vojenskej leteckej základni Achtubinsk v Astrachánskej oblasti. K incidentu došlo počas štartovania motorov. Príčinou mohlo byť nekvalitné letecké palivo dovezené zo zahraničia. Ako referuje web Liga.net, informovala o tom ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR).
Lietadlo je vybavené dvojokruhovým prúdovým motorom AL-41F1. Jednou z možných príčin výbuchu alebo poškodenia motora tohto typu je nekvalitné palivo. K incidentu dochádza v čase, keď sa zvyšuje závislosť Ruska od dovozu leteckého paliva. Ukrajinské útoky spôsobujú pokles jeho domácej produkcie.
Straty stíhacích lietadiel priamo na domovských letiskách oslabujú ruské letectvo, obmedzujú jeho schopnosť útočiť na Ukrajinu a nútia Rusko vynakladať prostriedky na obnovu leteckej flotily. Platí to bez ohľadu na príčinu strát, či už ide o nehody, alebo ukrajinské útoky.
Ukrajinská rozviedka odhalila logistickú schému, prostredníctvom ktorej Rusko po mori dováža benzín a letecké palivo z ropnej rafinérie Vadinar, ktorú prevádzkuje indická spoločnosť Nayara Energy. Ruská ropná spoločnosť Rosnefť vlastní 49,13 percenta akcií spoločnosti Nayara Energy. Tá zároveň patrí medzi najväčších odberateľov ruskej ropy.
Koncom augusta sankcionovaný tanker ruskej tieňovej flotily prepravil z rafinérie Vadinar takmer 40-tisíc ton leteckého paliva JET-A1. Začiatkom septembra náklad preložili na iný tanker pri východnom pobreží Malajzie. Do 23. septembra tento tanker dopravil do ruského prístavu Nachodka viac ako 37-tisíc ton leteckého paliva.
HUR tiež informovala, že služby dopĺňania paliva lietadlám počas letu zabezpečuje v rámci spoločnosti Rosnefť firma RN-Aero, na ktorú sa vzťahujú sankcie. Práve táto spoločnosť dodáva palivo pre stíhačky Su-57.
Ruský vodca Vladimir Putin toto leto povolil utajovať údaje o činnosti a objemoch dodávok spoločnosti RN-Aero a viacerých ďalších subjektov Rosnefť.
Zdroj: SITA.sk - Ruská stíhačka Su-57 v hodnote 150 miliónov dolárov explodovala ešte pred vzletom © SITA Všetky práva vyhradené.
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