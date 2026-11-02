Poprad zvíťazil v Bratislave a na čele extraligovej tabuľky má pred reprezentačnou pauzou náskok 4 bodov – VIDEO
Poprad si udržal prvé miesto a Prešov zasa nevyhral. Trénerská zmena sa udiala v Michalovciach. V najväčšej "pohode" si užijú desaťdňovú reprezentačnú pauzu hokejisti Popradu. Podtatranci v šlágri ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Poprad si udržal prvé miesto a Prešov zasa nevyhral. Trénerská zmena sa udiala v Michalovciach.
V najväčšej "pohode" si užijú desaťdňovú reprezentačnú pauzu hokejisti Popradu. Podtatranci v šlágri 16. kola extraligy mužov zvíťazili na bratislavskom ľade 3:2 po predĺžení a vďaka zisku dvoch bodov majú na čele tabuľky náskok štyroch bodov pred dvojicou Vlci Žilina, HC Slovan Bratislava.
Poprad viedol na Slovane už 2:0 vďaka presilovkovým zásahom Adriána Valiguru a Petra Bjalončíka. "Belasí" ešte v druhej tretine znížili zásluhou Rydera Korczaka a v záverečnej časti sa im podarilo vyrovnať.
Necelé dve minúty pred koncom využil domácu presilovku Liam Pecararo, ktorý poslal zápas do predĺženia. V nadstavení však rozhodli "kamzíci". Víťazný ásah strelil Andrew Calof po spolupráci s Tylerom Coulterom a Martinom Lefebvrem.
"Sme spokojní s víťazstvom na Slovane, odohrali sme vydarený duel. Boli sme pripravení, silní v súbojoch. Takticky sme sa výborne naladili, neodchádzali sme z predbránkových priestorov. V predĺžení sme sa dostávali do šancí. Škoda toho vylúčenia v závere, možno by sme získali aj tri body," zhodnotil tréner HK Poprad Ladislav Čihák na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Obranca Slovana Oliver Turan na margo tesnej prehry skonštatoval: "Za nepriaznivého stavu 0:2 sme ukázali náš charakter, hoci veci nešli podľa našich predstáv. Zomkli sme sa ako tím a dokázali sme vyrovnať. Veľká škoda, že sme to nezvládli dotiahnuť do víťazného konca."
V nedeľu sa predlžovalo aj na ďalších dvoch štadiónoch, tentoraz na východe Slovenska. Košice triumfovali nad Žilinou 3:2 po predĺžení gólom Tomáša Jurča a Prešov po nádejnom vývoji prehral aj v šestnástom zápase sezóny.
Po bezgólovom riadnom hracom čase v Šariši rozhodol o triumfe Liptovského Mikuláša Max Ferkodič v čase 62:03 min. Vyrovnaný duel sa očakával na Spiši, kde prišli Michalovce už bez trénera Jakuba Ručkaya. Pod dočasným vedením Mareka Bartánusa však prehrali hladko 2:6.
"Vedenie klubu sa rozhodlo ukončiť spoluprácu s Jakubom Ručkayom. Nejde nám hra, ale najmä nám chýbajú góly. Potrebujeme sa naštartovať, preto prišiel tento nešťandardný krok pred posledným zápasom pred reprezentačnou pauzou,“ povedal športový riaditeľ Dukly Michalovce Peter Tirpák.
Trenčín si doma poradil so Zvolenom (3:1) a v tabuľke je už štvrtý. Vo výbornej fazóne pokračuje majstrovská Nitra. Doma zdolala Banskú Bystricu 5:2 aj zásluhou hetriku Američana Robbyho Jacksona. Ešte nedávno predposledná Nitra je v tabuľke ôsma o bod za Košicami.
"Až na pár nepozorností, keď sme dali súperovi šancu nadýchnuť sa, tak to bolo celkom dobré a sme spokojní. Sme radi, že Robby Jackson zdvihol zástavu. Zobral to na svoje plecia a dúfam, že mu to tam bude padať aj ďalej,“ uviedol na klubovom webe asistent trénera HK Nitra Dušan Milo.
Zdroj: SITA.sk - Poprad zvíťazil v Bratislave a na čele extraligovej tabuľky má pred reprezentačnou pauzou náskok 4 bodov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V najväčšej "pohode" si užijú desaťdňovú reprezentačnú pauzu hokejisti Popradu. Podtatranci v šlágri 16. kola extraligy mužov zvíťazili na bratislavskom ľade 3:2 po predĺžení a vďaka zisku dvoch bodov majú na čele tabuľky náskok štyroch bodov pred dvojicou Vlci Žilina, HC Slovan Bratislava.
Poprad viedol na Slovane už 2:0 vďaka presilovkovým zásahom Adriána Valiguru a Petra Bjalončíka. "Belasí" ešte v druhej tretine znížili zásluhou Rydera Korczaka a v záverečnej časti sa im podarilo vyrovnať.
Necelé dve minúty pred koncom využil domácu presilovku Liam Pecararo, ktorý poslal zápas do predĺženia. V nadstavení však rozhodli "kamzíci". Víťazný ásah strelil Andrew Calof po spolupráci s Tylerom Coulterom a Martinom Lefebvrem.
Škoda vylúčenia
"Sme spokojní s víťazstvom na Slovane, odohrali sme vydarený duel. Boli sme pripravení, silní v súbojoch. Takticky sme sa výborne naladili, neodchádzali sme z predbránkových priestorov. V predĺžení sme sa dostávali do šancí. Škoda toho vylúčenia v závere, možno by sme získali aj tri body," zhodnotil tréner HK Poprad Ladislav Čihák na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Obranca Slovana Oliver Turan na margo tesnej prehry skonštatoval: "Za nepriaznivého stavu 0:2 sme ukázali náš charakter, hoci veci nešli podľa našich predstáv. Zomkli sme sa ako tím a dokázali sme vyrovnať. Veľká škoda, že sme to nezvládli dotiahnuť do víťazného konca."
Trikrát sa predlžovalo
V nedeľu sa predlžovalo aj na ďalších dvoch štadiónoch, tentoraz na východe Slovenska. Košice triumfovali nad Žilinou 3:2 po predĺžení gólom Tomáša Jurča a Prešov po nádejnom vývoji prehral aj v šestnástom zápase sezóny.
Po bezgólovom riadnom hracom čase v Šariši rozhodol o triumfe Liptovského Mikuláša Max Ferkodič v čase 62:03 min. Vyrovnaný duel sa očakával na Spiši, kde prišli Michalovce už bez trénera Jakuba Ručkaya. Pod dočasným vedením Mareka Bartánusa však prehrali hladko 2:6.
Neštandardný krok
"Vedenie klubu sa rozhodlo ukončiť spoluprácu s Jakubom Ručkayom. Nejde nám hra, ale najmä nám chýbajú góly. Potrebujeme sa naštartovať, preto prišiel tento nešťandardný krok pred posledným zápasom pred reprezentačnou pauzou,“ povedal športový riaditeľ Dukly Michalovce Peter Tirpák.
Trenčín si doma poradil so Zvolenom (3:1) a v tabuľke je už štvrtý. Vo výbornej fazóne pokračuje majstrovská Nitra. Doma zdolala Banskú Bystricu 5:2 aj zásluhou hetriku Američana Robbyho Jacksona. Ešte nedávno predposledná Nitra je v tabuľke ôsma o bod za Košicami.
"Až na pár nepozorností, keď sme dali súperovi šancu nadýchnuť sa, tak to bolo celkom dobré a sme spokojní. Sme radi, že Robby Jackson zdvihol zástavu. Zobral to na svoje plecia a dúfam, že mu to tam bude padať aj ďalej,“ uviedol na klubovom webe asistent trénera HK Nitra Dušan Milo.
Zdroj: SITA.sk - Poprad zvíťazil v Bratislave a na čele extraligovej tabuľky má pred reprezentačnou pauzou náskok 4 bodov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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