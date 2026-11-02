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Fica teší rozhodnutie opäť sa zaoberať „darom“ Ukrajine a hovorí o ostrej výmene názorov so Žilinkom, generálny prokurátor však tvrdí niečo iné – VIDEO

Podľa premiéra je dobré, že Žilinka tento prípad odobral Krajskej prokuratúre v Bratislave a pridelil ho trenčianskej. Predseda vlády Robert Fico hovorí o ostrej ...

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2.11.2026 (SITA.sk) - Podľa premiéra je dobré, že Žilinka tento prípad odobral Krajskej prokuratúre v Bratislave a pridelil ho trenčianskej.

Predseda vlády Robert Fico hovorí o ostrej výmene názorov s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom vo veci predošlých rozhodnutí prokuratúry ohľadom darovania vojenskej techniky Ukrajine.

Ako uviedol v tradičnom víkendovom vyjadrení, s potešením následne prijal správu, že generálny prokurátor rozhodol o pokračovaní trestného stíhania vo veci. Žilinka však tvrdí, že na túto tému medzi ním a premiérom nikdy neprebehla žiadna výmena názorov a už vôbec nie "pomerne ostrá".

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"Nechcem a ani nemôžem špekulovať, čo viedlo generálneho prokurátora k zmene názoru a k rozhodnutiu opätovne sa týmto "darom" zaoberať. Mal som s ním na túto tému pomerne ostrú výmenu názorov, najmä po tom, čo bratislavský krajský prokurátor (Rastislav Remeta, pozn. SITA) označil darovanie tohto strategického vojenského materiálu za skutok hodný dobrého hospodára. A po tom, čo generálny prokurátor tento postup krajského prokurátora odobril," vyhlásil Fico.

Podľa neho je dobré, že Žilinka tento prípad odobral Krajskej prokuratúre v Bratislave a pridelil ho trenčianskej. "Budeme trpezlivo čakať. Nič iné nemôžeme," doplnil predseda vlády.

Žilinka: Nedošlo k zmene môjho názoru


Žilinka však v reakcii zdôraznil, že k vecnej stránke a spôsobu vybavenia danej trestnej veci zo strany orgánov činných v trestnom konaní sa nikdy nevyjadroval.

"Stalo sa tak až v piatok 30. októbra 2026 po tom, ako som v súlade s princípom hierarchického usporiadania prokuratúry preskúmal zákonnosť postupu podriadených prokurátorov. Preto nemohlo dôjsť a ani nedošlo k zmene môjho názoru," uviedol generálny prokurátor.

Podľa vlastných slov sa v tejto súvislosti vyjadril len raz, v septembri, a to k "nedôstojnému a nebezpečnému" výroku premiéra, že nastal čas darovať Generálnu prokuratúru SR a generálneho prokurátora Ukrajine. "S predsedom vlády SR som od jeho návštevy na Generálnej prokuratúre SR 2. februára 2026, o ktorej som informoval na brífingu, osobne ani inak nekomunikoval," doplnil Žilinka.

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Preskúmanie zákonnosti postupu


Generálny prokurátor Maroš Žilinka v trestnej veci darovania vojenskej techniky v súlade s princípom hierarchického usporiadania prokuratúry preskúmal zákonnosť postupu podriadených prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave a Odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, ktorí vo veci doposiaľ vykonávali pôsobnosť prokuratúry, ako aj vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, ktorý rozhodol o zastavení trestného stíhania "vo veci" pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Ako generálny prokurátor v piatok 30. októbra informoval na sociálnej sieti, po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania bolo vydané predčasne. V prípravnom konaní totiž nebol zistený skutkový stav veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, so zameraním na pojmové znaky skutkových podstát stíhaných trestných činov.

"S poukazom na uvedené som určil, že v danej trestnej veci bude pôsobnosť prokurátora ďalej vykonávať Krajská prokurátorka v Trenčíne, ktorej som uložil, aby zabezpečila opätovné začatie trestného stíhania vo veci a vykonanie prípravného konania v súlade s literou zákona (zistenie skutkového stavu v rozsahu zodpovedajúcom pragmatickým kritériám nevyhnutnej potrebnosti)," zdôraznil Žilinka.


Zdroj: SITA.sk - Fica teší rozhodnutie opäť sa zaoberať „darom“ Ukrajine a hovorí o ostrej výmene názorov so Žilinkom, generálny prokurátor však tvrdí niečo iné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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