Polícia zadržala 13 ľudí pri akciách Ferrum a Jablko, zaistila dopingové látky za viac ako milión eur – FOTO
Podieľali sa na ňom aj medzinárodné a odborné organizácie, najmä Svetová antidopingová agentúra (WADA - World Anti-Doping Agency), Slovenská antidopingová agentúra (SADA) a Interpol.
18.11.2026 (SITA.sk) - Podieľali sa na ňom aj medzinárodné a odborné organizácie, najmä Svetová antidopingová agentúra (WADA – World Anti-Doping Agency), Slovenská antidopingová agentúra (SADA) a Interpol.
Národná protidrogová jednotka v rámci akcií s krycími názvami Ferrum a Jablko zadržala až 13 osôb. Išlo o dve rozsiahle akcie zo 16. novembra, v rámci ktorých polícia riešila neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami, zdravotníckymi pomôckami a látkami s anabolickým či iným hormonálnym účinkom.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová priblížila, že obom akciám predchádzalo náročné a rozsiahle dokazovanie. Podieľali sa na ňom aj medzinárodné a odborné organizácie, najmä Svetová antidopingová agentúra (WADA – World Anti-Doping Agency), Slovenská antidopingová agentúra (SADA) a Interpol.
Počas akcií policajti zadržali celkovo 13 osôb, vykonali 11 domových prehliadok a sedem prehliadok ďalších priestorov a pozemkov. Zaistili viac ako 20 druhov látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom a viac ako 80 druhov peptidov. Celkovo išlo o niekoľko tisíc kusov, pričom hodnota zaistených látok presiahla milión eur. Na dvoch miestach policajti zaistili aj kompletné laboratórne vybavenie s hodnotou približne 1,5 milióna eur, a tiež hotovosť v desiatkach tisíc eur.
V rámci akcie Ferrum vzniesli obvinenie piatim osobám pre zločin neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami. Išlo pritom o mladé osoby do 30 rokov. V prípade akcie Jablko obvinili ďalšie tri osoby z neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Rovnako ide o osoby vo veku do 30 rokov. Bližšie informácie polícia nateraz neposkytuje, keďže vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala 13 ľudí pri akciách Ferrum a Jablko, zaistila dopingové látky za viac ako milión eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná protidrogová jednotka v rámci akcií s krycími názvami Ferrum a Jablko zadržala až 13 osôb. Išlo o dve rozsiahle akcie zo 16. novembra, v rámci ktorých polícia riešila neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami, zdravotníckymi pomôckami a látkami s anabolickým či iným hormonálnym účinkom.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová priblížila, že obom akciám predchádzalo náročné a rozsiahle dokazovanie. Podieľali sa na ňom aj medzinárodné a odborné organizácie, najmä Svetová antidopingová agentúra (WADA – World Anti-Doping Agency), Slovenská antidopingová agentúra (SADA) a Interpol.
Miliónový úlovok
Počas akcií policajti zadržali celkovo 13 osôb, vykonali 11 domových prehliadok a sedem prehliadok ďalších priestorov a pozemkov. Zaistili viac ako 20 druhov látok s anabolickým a iným hormonálnym účinkom a viac ako 80 druhov peptidov. Celkovo išlo o niekoľko tisíc kusov, pričom hodnota zaistených látok presiahla milión eur. Na dvoch miestach policajti zaistili aj kompletné laboratórne vybavenie s hodnotou približne 1,5 milióna eur, a tiež hotovosť v desiatkach tisíc eur.
V rámci akcie Ferrum vzniesli obvinenie piatim osobám pre zločin neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami. Išlo pritom o mladé osoby do 30 rokov. V prípade akcie Jablko obvinili ďalšie tri osoby z neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Rovnako ide o osoby vo veku do 30 rokov. Bližšie informácie polícia nateraz neposkytuje, keďže vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala 13 ľudí pri akciách Ferrum a Jablko, zaistila dopingové látky za viac ako milión eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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