Tri slovenské góly v NHL, Šimon Nemec skóroval prvýkrát v drese Calgary
Slovenský obranca Šimon Nemec sa dočkal prvého gólu v drese Calgary Flames. Slovenskí hokejisti majú za sebou najúspešnejšiu noc v tomto súťažnom ročníku NHL Traja hráči strelili po góle a ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský obranca Šimon Nemec sa dočkal prvého gólu v drese Calgary Flames.
Slovenskí hokejisti majú za sebou najúspešnejšiu noc v tomto súťažnom ročníku NHL Traja hráči strelili po góle a podieľali sa tak na víťazstvách svojich tímov.
Dalibor Dvorský gólom pomohol St. Louis k víťazstvu nad Anaheimom (8:6), bol to piaty presný zásah 21-ročného útočníka v tejto sezóne.
Až dvaja slovenskí hráči skórovali pri víťazstve Calgary na ľade San Jose 5:2. Útočník Martin Pospíšil štvrtým gólom v sezóne poslal hostí do vedenia 2:1 a obranca Šimon Nemec neskôr v presilovke zvýšil na 3:1. Pospíšil neskôr mohol pridať aj gól do prázdnej bránky, napokon z toho bola asistencia.
Čo sa týka Nemca, bol to vôbec prvý gól 22-ročného slovenského obrancu po prestupe z New Jersey do Calgary. Nemec má bilanciu 1 gól a 7 asistencií v 22 zápasoch.
Dvojnásobné slovenské zastúpenie mal aj zápas Tampa Bay - Washington. Súboj obrancov Erika Černáka z Tampy Bay a Martina Fehérváryho z Washingtonu sa skončil víťazstvom Tampy Bay 5:2. Slováci nebodovali, ale Černák si pripísal dve zblokované strely.
Zdroj: SITA.sk - Tri slovenské góly v NHL, Šimon Nemec skóroval prvýkrát v drese Calgary © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejisti majú za sebou najúspešnejšiu noc v tomto súťažnom ročníku NHL Traja hráči strelili po góle a podieľali sa tak na víťazstvách svojich tímov.
Dalibor Dvorský gólom pomohol St. Louis k víťazstvu nad Anaheimom (8:6), bol to piaty presný zásah 21-ročného útočníka v tejto sezóne.
Až dvaja slovenskí hráči skórovali pri víťazstve Calgary na ľade San Jose 5:2. Útočník Martin Pospíšil štvrtým gólom v sezóne poslal hostí do vedenia 2:1 a obranca Šimon Nemec neskôr v presilovke zvýšil na 3:1. Pospíšil neskôr mohol pridať aj gól do prázdnej bránky, napokon z toho bola asistencia.
Čo sa týka Nemca, bol to vôbec prvý gól 22-ročného slovenského obrancu po prestupe z New Jersey do Calgary. Nemec má bilanciu 1 gól a 7 asistencií v 22 zápasoch.
Dvojnásobné slovenské zastúpenie mal aj zápas Tampa Bay - Washington. Súboj obrancov Erika Černáka z Tampy Bay a Martina Fehérváryho z Washingtonu sa skončil víťazstvom Tampy Bay 5:2. Slováci nebodovali, ale Černák si pripísal dve zblokované strely.
Zdroj: SITA.sk - Tri slovenské góly v NHL, Šimon Nemec skóroval prvýkrát v drese Calgary © SITA Všetky práva vyhradené.