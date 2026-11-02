Ferenčák spochybňuje výsledok primátorských volieb v Kežmarku, obrátil sa na Najvyšší správny súd – VIDEO
Od víťaza však Ferenčáka delilo iba 82 hlasov. Dosluhujúci primátor Kežmarku a poslanec Národnej rady SR
2.11.2026 (SITA.sk) - Od víťaza však Ferenčáka delilo iba 82 hlasov.
Dosluhujúci primátor Kežmarku a poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák sa pre výsledok nedávnych komunálnych volieb, v ktorých svoj post neobhájil, obrátil na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Odvolal sa pritom na to, že mnohí obyvatelia mesta ho kontaktovali s otázkami, ktoré v ňom vyvolali rozpaky a na ktoré nevedel odpovedať. Tieto otázky by mal podľa neho svojím rozhodnutím zodpovedať práve NSS SR. „Vždy som tu bol pre Vás a vždy tu aj pre Vás zostanem, bez ohľadu na rozhodnutie," odkázal Ferenčák voličom.
V Kežmarku v nedávnych spojených župných a komunálnych voľbách uspel 32-ročný nezávislý kandidát na primátora Marek Hovaňák, ktorý získal 1 792 hlasov, teda 31,19 percenta. Doterajší primátor Ján Ferenčák dosiahol zisk 29,76 percenta, čo znamená 1 710 hlasov a skončil tak vo funkcii po troch volebných obdobiach. Od víťaza však Ferenčáka delilo iba 82 hlasov. Voliči vo voľbe primátora mesta odovzdali celkovo 5 745 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť tak bola 46,87 percenta.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák spochybňuje výsledok primátorských volieb v Kežmarku, obrátil sa na Najvyšší správny súd – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dosluhujúci primátor Kežmarku a poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák sa pre výsledok nedávnych komunálnych volieb, v ktorých svoj post neobhájil, obrátil na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Odvolal sa pritom na to, že mnohí obyvatelia mesta ho kontaktovali s otázkami, ktoré v ňom vyvolali rozpaky a na ktoré nevedel odpovedať. Tieto otázky by mal podľa neho svojím rozhodnutím zodpovedať práve NSS SR. „Vždy som tu bol pre Vás a vždy tu aj pre Vás zostanem, bez ohľadu na rozhodnutie," odkázal Ferenčák voličom.
V Kežmarku v nedávnych spojených župných a komunálnych voľbách uspel 32-ročný nezávislý kandidát na primátora Marek Hovaňák, ktorý získal 1 792 hlasov, teda 31,19 percenta. Doterajší primátor Ján Ferenčák dosiahol zisk 29,76 percenta, čo znamená 1 710 hlasov a skončil tak vo funkcii po troch volebných obdobiach. Od víťaza však Ferenčáka delilo iba 82 hlasov. Voliči vo voľbe primátora mesta odovzdali celkovo 5 745 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť tak bola 46,87 percenta.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák spochybňuje výsledok primátorských volieb v Kežmarku, obrátil sa na Najvyšší správny súd – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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