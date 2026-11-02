Nový líder rebríčka ATP, mladá Pohánková sa v hodnotení WTA posunula nahor o 25 miest
Medzi singlistkami vedie Kazaška Jelena Rybakinová pred Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, medzi mužmi Nemec Alexander Zverev pred Talianom Jannikom Sinnerom. Prvé novembrové tenisové rebríčky
2.11.2026 (SITA.sk) - Medzi singlistkami vedie Kazaška Jelena Rybakinová pred Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, medzi mužmi Nemec Alexander Zverev pred Talianom Jannikom Sinnerom.
Prvé novembrové tenisové rebríčky ATP a WTA priniesli zmenu na poste lídra mužského hodnotenia aj posun mladej Slovenky Mii Pohánková o 25 priečok nahor na 119. miesto.
V ženskom rebríčku naďalej vedie Kazaška Jelena Rybakinová o 1614 bodov pred druhou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, tretia je Ruska Mirra Andrejevová. Na štvrtú pozíciu sa dostala Američanka Cori Gauffová, na piatu klesla jej krajanka Jessica Pegulová, šiesta zostala Ukrajina Jelina Svitolinová, siedma Češka Karolína Muchová, ôsma je už česká hráčka Linda Nosková, deviaty post patrí Poľke Ige Swiatekovej a najlepšiu desiatku uzatvára ukrajinská tenistka Marta Kosťuková.
Osemnásťročná Mia Pohánková sa zásluhou semifinále na turnaji WTA v japonskom Tokiu posunula na post slovenskej singlovej jednotky, patrí jej 119. priečka. Rebecca Šramková je na 146. a Viktória Hrunčáková na 223. mieste.
Na prvú priečku hodnotenia mužov sa posunul Nemec Alexander Zverev, ktorý vedie o rovných 100 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom. Tretí je stále Španiel Carlos Alcaraz. Štvrtá pozícia patrí Američanovi Benovi Sheltonovi, piata Rusovi Daniilovi Medvedevovi a šiesta Talianovi Flavio Cobollimu. Siedmy je Francúz Arthur Fils, ôsmy americký tenista Frances Tiafoe, deviaty Austrálčan Alex de Minaur a do Top 10 sa dostal Španiel Rafael Jodar.
Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 78. poste. Nasledujú Andrej Martin na 351. mieste a Norbert Gombos na 372. priečke.
Vo štvorhre sú na čele hodnotení Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 30. priečke, Viktória Hrunčáková je na 117. a Katarína Kužmová na 166. stupienku. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 127. poste, nasleduje Lukáš Pokorný na 250. mieste.
Mihalíková sa s Britkou Oliviou Nicholsovou mohla predstaviť na výberovom turnaji WTA Finals v americkom Indina Wells, slovensko-britská dvojica však aktuálne figuruje na poste prvých náhradníčok.
Zdroj: SITA.sk - Nový líder rebríčka ATP, mladá Pohánková sa v hodnotení WTA posunula nahor o 25 miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvé novembrové tenisové rebríčky ATP a WTA priniesli zmenu na poste lídra mužského hodnotenia aj posun mladej Slovenky Mii Pohánková o 25 priečok nahor na 119. miesto.
V ženskom rebríčku naďalej vedie Kazaška Jelena Rybakinová o 1614 bodov pred druhou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, tretia je Ruska Mirra Andrejevová. Na štvrtú pozíciu sa dostala Američanka Cori Gauffová, na piatu klesla jej krajanka Jessica Pegulová, šiesta zostala Ukrajina Jelina Svitolinová, siedma Češka Karolína Muchová, ôsma je už česká hráčka Linda Nosková, deviaty post patrí Poľke Ige Swiatekovej a najlepšiu desiatku uzatvára ukrajinská tenistka Marta Kosťuková.
Osemnásťročná Mia Pohánková sa zásluhou semifinále na turnaji WTA v japonskom Tokiu posunula na post slovenskej singlovej jednotky, patrí jej 119. priečka. Rebecca Šramková je na 146. a Viktória Hrunčáková na 223. mieste.
Rebríček mužov
Na prvú priečku hodnotenia mužov sa posunul Nemec Alexander Zverev, ktorý vedie o rovných 100 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom. Tretí je stále Španiel Carlos Alcaraz. Štvrtá pozícia patrí Američanovi Benovi Sheltonovi, piata Rusovi Daniilovi Medvedevovi a šiesta Talianovi Flavio Cobollimu. Siedmy je Francúz Arthur Fils, ôsmy americký tenista Frances Tiafoe, deviaty Austrálčan Alex de Minaur a do Top 10 sa dostal Španiel Rafael Jodar.
Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 78. poste. Nasledujú Andrej Martin na 351. mieste a Norbert Gombos na 372. priečke.
Hodnotenia vo štvorhre
Vo štvorhre sú na čele hodnotení Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 30. priečke, Viktória Hrunčáková je na 117. a Katarína Kužmová na 166. stupienku. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 127. poste, nasleduje Lukáš Pokorný na 250. mieste.
Mihalíková sa s Britkou Oliviou Nicholsovou mohla predstaviť na výberovom turnaji WTA Finals v americkom Indina Wells, slovensko-britská dvojica však aktuálne figuruje na poste prvých náhradníčok.
Zdroj: SITA.sk - Nový líder rebríčka ATP, mladá Pohánková sa v hodnotení WTA posunula nahor o 25 miest © SITA Všetky práva vyhradené.
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