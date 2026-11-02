Hakeri útočia na európske supermarkety, chladničky menia na radiátory a ničia potraviny
Kyberútoky zasiahli obchody v Belgicku, Luxembursku, Švédsku a Estónsku. Teploty v mrazničkách vystúpili až na 55 stupňov Celzia. Európske
2.11.2026 (SITA.sk) - Kyberútoky zasiahli obchody v Belgicku, Luxembursku, Švédsku a Estónsku. Teploty v mrazničkách vystúpili až na 55 stupňov Celzia.
V Belgicku zaznamenalo poruchy približne 40 predajní Delhaize, 15 obchodov Carrefour a ďalšie prevádzky reťazcov Intermarché a Spar.
Problémy hlásili aj supermarkety Delhaize v Luxembursku. Vo Švédsku zasiahli útoky siete ICA a Coop. V jednej predajni na ostrove Öland vystúpila teplota mrazničiek až na 55 stupňov Celzia.
„Máme otvorené ako zvyčajne, ale, žiaľ, nemáme žiadne chladené ani mrazené výrobky na predaj,“ oznámil jeden zo zasiahnutých obchodov ICA.
V Estónsku útočníci prenikli do riadiaceho počítača chladiaceho systému a nastavili teplotu na 50 stupňov. Rýchly zásah technikov zabránil rozsiahlejším škodám.
Podobný útok zasiahol v októbri stovky francúzskych supermarketov. Hakeri vtedy na diaľku menili nastavenia chladiacich zariadení, čo spôsobilo veľké finančné straty.
Vyšetrovatelia zatiaľ neidentifikovali páchateľov a nepotvrdili, či jednotlivé útoky spolu súvisia. Incidenty však poukazujú na zraniteľnosť zariadení pripojených na internet.
Zdroj: SITA.sk - Hakeri útočia na európske supermarkety, chladničky menia na radiátory a ničia potraviny © SITA Všetky práva vyhradené.
Európske supermarkety čelia novej vlne kybernetických útokov na chladiace a mraziace zariadenia. V pondelok hlásili problémy obchodné reťazce v Belgicku, Luxembursku, Švédsku a Estónsku.
Hakeri prenikli do riadiacich systémov, zvýšili teploty a spôsobili znehodnotenie potravín. Informovali o tom belgická televízia RTL Info a švédska verejnoprávna televízia SVT.
Mrazničky ako radiátory
V Belgicku zaznamenalo poruchy približne 40 predajní Delhaize, 15 obchodov Carrefour a ďalšie prevádzky reťazcov Intermarché a Spar.
Problémy hlásili aj supermarkety Delhaize v Luxembursku. Vo Švédsku zasiahli útoky siete ICA a Coop. V jednej predajni na ostrove Öland vystúpila teplota mrazničiek až na 55 stupňov Celzia.
„Máme otvorené ako zvyčajne, ale, žiaľ, nemáme žiadne chladené ani mrazené výrobky na predaj,“ oznámil jeden zo zasiahnutých obchodov ICA.
V Estónsku útočníci prenikli do riadiaceho počítača chladiaceho systému a nastavili teplotu na 50 stupňov. Rýchly zásah technikov zabránil rozsiahlejším škodám.
Útok ako v októbri
Podobný útok zasiahol v októbri stovky francúzskych supermarketov. Hakeri vtedy na diaľku menili nastavenia chladiacich zariadení, čo spôsobilo veľké finančné straty.
Vyšetrovatelia zatiaľ neidentifikovali páchateľov a nepotvrdili, či jednotlivé útoky spolu súvisia. Incidenty však poukazujú na zraniteľnosť zariadení pripojených na internet.
Zdroj: SITA.sk - Hakeri útočia na európske supermarkety, chladničky menia na radiátory a ničia potraviny © SITA Všetky práva vyhradené.
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