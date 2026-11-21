Fico dostal frčku medzi oči, tvrdí Gröhling. Audit mimovládok odhalil minimum pochybení
Vláda totiž po mnohých útokoch na mimovládky a obviňovania ich z rozkrádania na základe vlastnej kontroly zistila, že sa žiadne rozkrádanie nedeje. Premiér Robert ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Vláda totiž po mnohých útokoch na mimovládky a obviňovania ich z rozkrádania na základe vlastnej kontroly zistila, že sa žiadne rozkrádanie nedeje.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) dostal frčku medzi oči. Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling tak v relácii STVR Sobotné dialógy reagoval na zistenia o transparentnosti mimovládnych organizácií. Vláda totiž po mnohých útokoch na mimovládky a obviňovania ich z rozkrádania na základe vlastnej kontroly zistila, že sa žiadne rozkrádanie nedeje. Kontroly odhalili menej ako dve percentá pochybení. Štát preveroval 15,5 milióna eur, ktoré boli poskytnuté z verejných zdrojov mimovládnym neziskovým organizáciám.
Nezistil pritom žiadne plošné rozkrádanie. Zistené nedostatky a navrhnuté sankcie tvoria spolu necelých 300-tisíc eur, teda 1,92 percenta kontrolovaného objemu. Zvyšných vyše 98 percent prešlo bez výhrad. Vláda tento materiál prerokovala a vzala na vedomie 17.novembra. Komora mimovládnych neziskových organizácií upozornila, že ministri to urobili v úplnej tichosti. Vládu preto vyzvali, aby z výsledkov kontroly vyvodila závery.
„To nie je, že sa premiér mýlil. Normálne dostal frčku medzi oči. Pretože vládu tu hľadala u mimovládok zlodejov. Tri roky tu počúvame o tom, že sú tu nejaké rozkrádané milióny, o Sorosovi a podobné veci. A pritom audit tejto vlády ukázal, že rozkrádanie prebieha absolútne nikde,“ vyhlásil Gröhling. Pripomenul, že vláda nariadila tento audit niekedy vo februári, kedy Ústavný súd SR zrušil zákon, ktorý mohol viesť k šikanóznemu konaniu a obmedzovaniu občianskej spoločnosti. Audit vlády však ukázal, že rozkrádanie, z ktorého obviňovali mimovládky, sa nedeje. „To rozkrádanie je niekde inde. Na vašich ministerstvách,“ odkázal Gröhling vláde.
Zdroj: SITA.sk - Fico dostal frčku medzi oči, tvrdí Gröhling. Audit mimovládok odhalil minimum pochybení © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) dostal frčku medzi oči. Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling tak v relácii STVR Sobotné dialógy reagoval na zistenia o transparentnosti mimovládnych organizácií. Vláda totiž po mnohých útokoch na mimovládky a obviňovania ich z rozkrádania na základe vlastnej kontroly zistila, že sa žiadne rozkrádanie nedeje. Kontroly odhalili menej ako dve percentá pochybení. Štát preveroval 15,5 milióna eur, ktoré boli poskytnuté z verejných zdrojov mimovládnym neziskovým organizáciám.
Nezistil pritom žiadne plošné rozkrádanie. Zistené nedostatky a navrhnuté sankcie tvoria spolu necelých 300-tisíc eur, teda 1,92 percenta kontrolovaného objemu. Zvyšných vyše 98 percent prešlo bez výhrad. Vláda tento materiál prerokovala a vzala na vedomie 17.novembra. Komora mimovládnych neziskových organizácií upozornila, že ministri to urobili v úplnej tichosti. Vládu preto vyzvali, aby z výsledkov kontroly vyvodila závery.
„To nie je, že sa premiér mýlil. Normálne dostal frčku medzi oči. Pretože vládu tu hľadala u mimovládok zlodejov. Tri roky tu počúvame o tom, že sú tu nejaké rozkrádané milióny, o Sorosovi a podobné veci. A pritom audit tejto vlády ukázal, že rozkrádanie prebieha absolútne nikde,“ vyhlásil Gröhling. Pripomenul, že vláda nariadila tento audit niekedy vo februári, kedy Ústavný súd SR zrušil zákon, ktorý mohol viesť k šikanóznemu konaniu a obmedzovaniu občianskej spoločnosti. Audit vlády však ukázal, že rozkrádanie, z ktorého obviňovali mimovládky, sa nedeje. „To rozkrádanie je niekde inde. Na vašich ministerstvách,“ odkázal Gröhling vláde.
Zdroj: SITA.sk - Fico dostal frčku medzi oči, tvrdí Gröhling. Audit mimovládok odhalil minimum pochybení © SITA Všetky práva vyhradené.
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