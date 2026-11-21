Od roku 2028 prídu vyššie odmeny pre hráčov presahujúce 350 miliónov dolárov, pôjde o rôzne bonusy
ATP ohlásila výrazné navýšenie odmien a zmeny v kalendári pre sezónu 2028. Tenisti na okruhu ATP budú od sezóny 2028 zdieľať viac ako 350 miliónov dolárov, čo je v prepočte ...
21.11.2026 (SITA.sk) - ATP ohlásila výrazné navýšenie odmien a zmeny v kalendári pre sezónu 2028.
Tenisti na okruhu ATP budú od sezóny 2028 zdieľať viac ako 350 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 320 miliónov eur, na odmenách, ziskoch z turnajov a bonusoch. Informovala o tom Asociácia tenisových profesionálov (ATP).
Podľa jej vyjadrenia existujú odhady, že hráči v prvej stovke rebríčka ATP dostanú minimálne 1,1 milióna dolárov, čo predstavuje 39-percentný nárast oproti roku 2025. Pre tých, ktorí skončia medzi 101. a 175. miestom, bude minimálny výnos 450-tisíc dolárov, čo je 47-percentný nárast, ďalší hráči zaradení v Top 250 obdržia minimálne 250-tisíc dolárov, teda o dve tretiny viac.
"Keď sa k tomu pridajú odmeny za účinkovanie na grandslamových turnajoch, celková suma má prekročiť pol miliardy dolárov," uviedla ATP.
V sume je zahrnutý bonusový fond, ktorý stúpne o viac než zdvojnásobok na 50 miliónov dolárov a rozdelí si ho najlepšia tridsiatka tenistov v hodnotení pred prestížnymi turnajmi ATP Masters 1000.
Prezident ATP Andrea Gaudenzi uviedol, že svetová jednotka, ktorou je aktuálne Nemec Alexander Zverev, by mohla získať až "dva milióny dolárov za podujatie".
"Cieľom bonusového fondu je odmeniť hráčov, ktorí sa na turnajoch dostanú do semifinále a finále," povedal Gaudenzi počas tlačovej konferencie na podujatí ATP Finals v talianskom Turíne. Spomenul mená ako Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Alexander Zverev, ktorí sú podľa neho „tí, čo skutočne odvádzajú extra prácu a úsilie".
ATP taktiež oznámila 25 miliónov dolárov na nový koncoročný rebríčkový bonus pre hráčov zaradených v Top 250. "Plánujeme vyplatiť 100-tisíc dolárov ročne hráčom zaradeným medzi 100. a 250. miestom, čo bude pre nich významná pomoc," doplnil Gaudenzi.
Okrem finančných zmien ATP avizovala aj reformy kalendára a systému hodnotenia na rok 2028. Momentálne môžu hráči vylúčiť tri najhoršie výsledky z podujatí Masters 1000 a nahradiť ich lepšími z nižšie hodnotených turnajov série 250 a 500, no táto možnosť bude zrušená, aby sa predišlo neskorším vstupom hráčov do menších turnajov, ktoré zvyšujú záťaž v už tak "prepchatom" kalendári od januára do novembra.
"Radi by sme dosiahli, aby sa hráči viac sústredili na kvalitu a samotné hodnotenie rebríčka. Ak chceme predĺžiť obdobie mimo sezóny, musíme znížiť počet turnajov. Iné riešenie neexistuje," vysvetlil Gaudenzi.
Očakáva sa, že počet turnajov série 250 sa zníži zo súčasných 28, vplyv tejto zmeny a nový kalendár chce ATP predstaviť začiatkom budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Od roku 2028 prídu vyššie odmeny pre hráčov presahujúce 350 miliónov dolárov, pôjde o rôzne bonusy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tenisti na okruhu ATP budú od sezóny 2028 zdieľať viac ako 350 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 320 miliónov eur, na odmenách, ziskoch z turnajov a bonusoch. Informovala o tom Asociácia tenisových profesionálov (ATP).
Podľa jej vyjadrenia existujú odhady, že hráči v prvej stovke rebríčka ATP dostanú minimálne 1,1 milióna dolárov, čo predstavuje 39-percentný nárast oproti roku 2025. Pre tých, ktorí skončia medzi 101. a 175. miestom, bude minimálny výnos 450-tisíc dolárov, čo je 47-percentný nárast, ďalší hráči zaradení v Top 250 obdržia minimálne 250-tisíc dolárov, teda o dve tretiny viac.
"Keď sa k tomu pridajú odmeny za účinkovanie na grandslamových turnajoch, celková suma má prekročiť pol miliardy dolárov," uviedla ATP.
V sume je zahrnutý bonusový fond, ktorý stúpne o viac než zdvojnásobok na 50 miliónov dolárov a rozdelí si ho najlepšia tridsiatka tenistov v hodnotení pred prestížnymi turnajmi ATP Masters 1000.
Koľko pre koho?
Prezident ATP Andrea Gaudenzi uviedol, že svetová jednotka, ktorou je aktuálne Nemec Alexander Zverev, by mohla získať až "dva milióny dolárov za podujatie".
"Cieľom bonusového fondu je odmeniť hráčov, ktorí sa na turnajoch dostanú do semifinále a finále," povedal Gaudenzi počas tlačovej konferencie na podujatí ATP Finals v talianskom Turíne. Spomenul mená ako Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Alexander Zverev, ktorí sú podľa neho „tí, čo skutočne odvádzajú extra prácu a úsilie".
ATP taktiež oznámila 25 miliónov dolárov na nový koncoročný rebríčkový bonus pre hráčov zaradených v Top 250. "Plánujeme vyplatiť 100-tisíc dolárov ročne hráčom zaradeným medzi 100. a 250. miestom, čo bude pre nich významná pomoc," doplnil Gaudenzi.
Zmeny v kalendári
Okrem finančných zmien ATP avizovala aj reformy kalendára a systému hodnotenia na rok 2028. Momentálne môžu hráči vylúčiť tri najhoršie výsledky z podujatí Masters 1000 a nahradiť ich lepšími z nižšie hodnotených turnajov série 250 a 500, no táto možnosť bude zrušená, aby sa predišlo neskorším vstupom hráčov do menších turnajov, ktoré zvyšujú záťaž v už tak "prepchatom" kalendári od januára do novembra.
"Radi by sme dosiahli, aby sa hráči viac sústredili na kvalitu a samotné hodnotenie rebríčka. Ak chceme predĺžiť obdobie mimo sezóny, musíme znížiť počet turnajov. Iné riešenie neexistuje," vysvetlil Gaudenzi.
Očakáva sa, že počet turnajov série 250 sa zníži zo súčasných 28, vplyv tejto zmeny a nový kalendár chce ATP predstaviť začiatkom budúceho roka.
Zdroj: SITA.sk - Od roku 2028 prídu vyššie odmeny pre hráčov presahujúce 350 miliónov dolárov, pôjde o rôzne bonusy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Infantino pre budúcoročné voľby získal podporu juhoamerickej konfederácie CONMEBOL
- Popradčania sú späť na čele extraligovej tabuľky, Michalovciam nasúkali osem gólov – VIDEO
- Štyria tínedžeri skončili v nemocnici po užití drogy. Jeden bojuje o život
- Uspel by Marcelli v AC Miláno a má vôbec motiváciu napredovať? Bývalý reprezentant v tom má jasno – VIDEO
- Ľudia bez domova potrebujú pred zimou konkrétnu pomoc. Bratislavčania môžu darovať oblečenie, potraviny aj drogériu