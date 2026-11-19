Biela vrana 2026 už má svojich laureátov, medzi ocenenými boli aj pedagogičky zo školy v Staškove
Biela vrana je ocenením za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin, ktorým ľudia bránia pravdu a spravodlivosť a často čelia rizikám a príkoriam. V stredu večer sa v Bratislave konalo ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Biela vrana je ocenením za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin, ktorým ľudia bránia pravdu a spravodlivosť a často čelia rizikám a príkoriam.
V stredu večer sa v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie ocenení Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra. Už po devätnásty raz organizátori ocenili štyri inšpiratívne príbehy, ktoré svojím obsahom odzrkadľujú veľké súčasné výzvy. Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk vyzdvihla, že rok 2026 bol bohatý na významné príbehy.
„Tento rok bol taký bohatý na príbehy veľkej histórie a veľké výzvy, že predurčil aj ocenenie Biela vrana 2026. Jeho laureátky a laureáti ich plne odrážajú. V ocenení za dlhodobý prínos sme chceli pripomenúť, že veľké hnutia súčasnosti začali odvahou prvej generácie lídrov a stoja na nich,“ povedala Wienk.
Prvými laureátmi sa stali Tomáš Bartoněk, Soňa Gyarfašová a Rozália Vlasková - symbolickí zástupcovia štrajkového výboru Iniciatívy za verejnoprávnosť a nezávislosť v RTVS. Za dôslednú ochranu princípov nezávislosti a verejnoprávnosti verejnej mediálnej služby v čase ohrozenia demokracií získali ocenenie aj napriek riziku straty zamestnania, ktorému mnohí z nich čelili.
„Laureáti pomáhajú vytvárať vzorec občianskeho správania do budúcnosti, pretože étos inštitúcií sa rodí práve v konflikte s mocou. V Čechách sledujeme podobný príbeh a ten si berie inšpiráciu aj zo slovenského príbehu, a ich čin má zmysel sám o sebe pre budovanie charakteru a integrity,“ uviedol člen Rady Bielej vrany Tomáš Němeček.
Druhou laureátkou za rok 2026 je predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová, ktorá viedla inšpiratívnu kampaň za zachovanie nezávislosti úradu po nečakanom vládnom návrhu na jeho zrušenie. „Ocenenie získala za dôslednú ochranu dôležitého inštitucionálneho piliera demokratickej infraštruktúry ďaleko nad rámec profesionálnych povinností s erudíciou, pokojom a vytrvalosťou,“ povedala Wienk.
Podľa členky Rady Evy Kováčechovej sú inštitúcie zárukou a oporou fungovania štátu. „Chránia nás pred chaosom a pred tyraniou jednotlivcov. Keď padajú inštitúcie, padajú aj naše práva. Je kľúčové ich chrániť... aj napriek útokom, vyhrážkam, osočovaniu a dehonestácii, ktorým Zuzana Dlugošová čelila,“ dodala Kováčechová.
Tretími laureátkami sú tri pedagogičky zo základnej školy v Staškove - Miroslava Kubincová, Ivana Chytilová a in memoriam Božena Mariaková spolu s in memoriam žiačkou Nellkou Badžgoňovou. Ocenenie získali za nesmiernu odvahu a obetavosť chrániť životy počas útoku študenta na škole v Staškove.
„Táto tragédia vyniesla na svetlo hodnoty, ktoré sa v škole dlhodobo rozvíjajú – pevný charakter a odbornú pripravenosť pani riaditeľky, osobné nasadenie špeciálnej pedagogičky, obetavosť bývalej triednej učiteľky a odvahu Nellky, ktorá upozornila na nebezpečenstvo. Zároveň je to memento, že spoločnosť by nemala ignorovať problémy detí a nemala by nechávať ich riešenie len na školy,“ zdôraznil člen Rady Daniel Pastirčák.
Štvrtou laureátkou za dlhodobý prínos je vizuálna umelkyňa a pedagogička Anna Daučíková, ktorá je považovaná za pionierku LGBTI+ hnutia na Slovensku. Bola pri vzniku feministického časopisu Aspekt aj Iniciatívy Inakosť. „Anna Daučíková je príkladom človeka, ktorý zosobňuje kardinálne cnosti ako rozumnosť, vytrvalosť a statočnosť. Bojovala za právo na identifikáciu s vlastným vnútrom a za slobodu vyjadrenia napriek nehostinnému spoločenskému prostrediu,“ uviedol v príhovore Július Barczi.
Biela vrana je ocenením za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin, ktorým ľudia bránia pravdu a spravodlivosť a často čelia rizikám a príkoriam. Organizátori zároveň odmeňujú aj dlhodobý prínos jednotlivcov, ktorí vytrvalo presadzujú verejnoprospešné riešenia často proti hlavnému prúdu. Radu Bielej vrany tvoria právnik a publicista Tomáš Němeček, herečka Táňa Pauhofová, kazateľ Daniel Pastirčák, právnička Eva Kováčechová, teoretik umenia Július Barczi, publicista Martin Bútora a riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk.
Organizátorom ocenenia je občianske združenie Bystriny, ktoré od roku 2019 pokračuje v tradícii oceňovania odvážnych občianskych činov po prevzatí iniciatívy od Aliancie Fair-play a Via Iuris.
Zdroj: SITA.sk - Biela vrana 2026 už má svojich laureátov, medzi ocenenými boli aj pedagogičky zo školy v Staškove © SITA Všetky práva vyhradené.
V stredu večer sa v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie ocenení Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra. Už po devätnásty raz organizátori ocenili štyri inšpiratívne príbehy, ktoré svojím obsahom odzrkadľujú veľké súčasné výzvy. Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk vyzdvihla, že rok 2026 bol bohatý na významné príbehy.
Rok bohatý na príbehy
„Tento rok bol taký bohatý na príbehy veľkej histórie a veľké výzvy, že predurčil aj ocenenie Biela vrana 2026. Jeho laureátky a laureáti ich plne odrážajú. V ocenení za dlhodobý prínos sme chceli pripomenúť, že veľké hnutia súčasnosti začali odvahou prvej generácie lídrov a stoja na nich,“ povedala Wienk.
Prvými laureátmi sa stali Tomáš Bartoněk, Soňa Gyarfašová a Rozália Vlasková - symbolickí zástupcovia štrajkového výboru Iniciatívy za verejnoprávnosť a nezávislosť v RTVS. Za dôslednú ochranu princípov nezávislosti a verejnoprávnosti verejnej mediálnej služby v čase ohrozenia demokracií získali ocenenie aj napriek riziku straty zamestnania, ktorému mnohí z nich čelili.
„Laureáti pomáhajú vytvárať vzorec občianskeho správania do budúcnosti, pretože étos inštitúcií sa rodí práve v konflikte s mocou. V Čechách sledujeme podobný príbeh a ten si berie inšpiráciu aj zo slovenského príbehu, a ich čin má zmysel sám o sebe pre budovanie charakteru a integrity,“ uviedol člen Rady Bielej vrany Tomáš Němeček.
Druhou laureátkou za rok 2026 je predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová, ktorá viedla inšpiratívnu kampaň za zachovanie nezávislosti úradu po nečakanom vládnom návrhu na jeho zrušenie. „Ocenenie získala za dôslednú ochranu dôležitého inštitucionálneho piliera demokratickej infraštruktúry ďaleko nad rámec profesionálnych povinností s erudíciou, pokojom a vytrvalosťou,“ povedala Wienk.
Podľa členky Rady Evy Kováčechovej sú inštitúcie zárukou a oporou fungovania štátu. „Chránia nás pred chaosom a pred tyraniou jednotlivcov. Keď padajú inštitúcie, padajú aj naše práva. Je kľúčové ich chrániť... aj napriek útokom, vyhrážkam, osočovaniu a dehonestácii, ktorým Zuzana Dlugošová čelila,“ dodala Kováčechová.
Pedagogičky zo Staškova
Tretími laureátkami sú tri pedagogičky zo základnej školy v Staškove - Miroslava Kubincová, Ivana Chytilová a in memoriam Božena Mariaková spolu s in memoriam žiačkou Nellkou Badžgoňovou. Ocenenie získali za nesmiernu odvahu a obetavosť chrániť životy počas útoku študenta na škole v Staškove.
„Táto tragédia vyniesla na svetlo hodnoty, ktoré sa v škole dlhodobo rozvíjajú – pevný charakter a odbornú pripravenosť pani riaditeľky, osobné nasadenie špeciálnej pedagogičky, obetavosť bývalej triednej učiteľky a odvahu Nellky, ktorá upozornila na nebezpečenstvo. Zároveň je to memento, že spoločnosť by nemala ignorovať problémy detí a nemala by nechávať ich riešenie len na školy,“ zdôraznil člen Rady Daniel Pastirčák.
Štvrtou laureátkou za dlhodobý prínos je vizuálna umelkyňa a pedagogička Anna Daučíková, ktorá je považovaná za pionierku LGBTI+ hnutia na Slovensku. Bola pri vzniku feministického časopisu Aspekt aj Iniciatívy Inakosť. „Anna Daučíková je príkladom človeka, ktorý zosobňuje kardinálne cnosti ako rozumnosť, vytrvalosť a statočnosť. Bojovala za právo na identifikáciu s vlastným vnútrom a za slobodu vyjadrenia napriek nehostinnému spoločenskému prostrediu,“ uviedol v príhovore Július Barczi.
Biela vrana je ocenením za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin, ktorým ľudia bránia pravdu a spravodlivosť a často čelia rizikám a príkoriam. Organizátori zároveň odmeňujú aj dlhodobý prínos jednotlivcov, ktorí vytrvalo presadzujú verejnoprospešné riešenia často proti hlavnému prúdu. Radu Bielej vrany tvoria právnik a publicista Tomáš Němeček, herečka Táňa Pauhofová, kazateľ Daniel Pastirčák, právnička Eva Kováčechová, teoretik umenia Július Barczi, publicista Martin Bútora a riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk.
Organizátorom ocenenia je občianske združenie Bystriny, ktoré od roku 2019 pokračuje v tradícii oceňovania odvážnych občianskych činov po prevzatí iniciatívy od Aliancie Fair-play a Via Iuris.
Zdroj: SITA.sk - Biela vrana 2026 už má svojich laureátov, medzi ocenenými boli aj pedagogičky zo školy v Staškove © SITA Všetky práva vyhradené.
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