Britský premiér Andy Burnham odkázal Moskve, že Európa bude stáť pri Kyjeve až do konca
Nemecký kancelár Friedrich Merz ohlásil skoré mierové rokovania s Ruskom. Uskutočniť by sa mohli v Spojených arabských emirátoch. Európa bude stáť po boku
19.11.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz ohlásil skoré mierové rokovania s Ruskom. Uskutočniť by sa mohli v Spojených arabských emirátoch.
„Dúfam, že tento odkaz bude v Moskve počuť veľmi jasne. Budeme stáť po boku Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné, a neustúpime,“ vyhlásil Burnham. Zdôraznil, že európske krajiny sú pripravené zapojiť sa do mierových rokovaní, odmietajú však neprimerané bezpečnostné požiadavky Moskvy.
Na stretnutí Koalície ochotných v Berlíne sa zišli predstavitelia viac ako 25 krajín vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ako aj zástupcovia Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff.
Hlavnými témami boli bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, pokračovanie vojenskej pomoci a zapojenie Európy do pripravovaných mierových rokovaní.
„Samozrejme, sme pripravení rokovať s Ruskom, vždy sme to hovorili. Tieto rokovania sa teraz majú čoskoro uskutočniť,“ oznámil Merz. Podľa nemeckého kancelára organizátori „hľadajú miesta na neutrálnej pôde“, pričom ako jednu z možností uviedol Spojené arabské emiráty.
Berlínsky samit sa uskutočnil v deň historického trojstranného stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Šen-čene.
Európski lídri sa snažili vyslať jasný signál, že o budúcnosti Ukrajiny ani o bezpečnostnom usporiadaní kontinentu nemožno rozhodovať bez ich účasti.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol predstavu, že mierové vyhlásenie troch veľmocí prijaté v Číne automaticky povedie k novému rozdeleniu sveta na sféry vplyvu.
„Nevedie k novému usporiadaniu sveta. Ak dnes existuje jeden rozhodujúci faktor pre nové usporiadanie Európy a jej bezpečnosť, je ním práve stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Berlíne,“ vyhlásil Macron.
Americký vyjednávač Jared Kushner po rokovaniach ubezpečil európskych spojencov, že Trumpova administratíva nemá v úmysle presadzovať mierové riešenie jednostranne. Podľa jeho slov sa postoje Washingtonu a európskych krajín postupne zbližujú.
„Chceme zabezpečiť, aby všetko, čo robíme, bolo jednotné. Zároveň chcem zopakovať, že prezident Trump chce uzavrieť dohodu s Európou po svojom boku. Nesnaží sa nič jednostranne vnucovať,“ zdôraznil Kushner.
Účastníci samitu sa zhodli na potrebe pokračovať vo vojenskej a finančnej podpore Kyjeva. Za jednu z priorít označili posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a ochranu energetickej infraštruktúry pred ruskými útokmi. Británia zároveň oznámila dodávku viac ako tisíc útočných dronov dlhého doletu.
Koalícia ochotných požaduje aj spoľahlivé a právne záväzné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu po prípadnom uzavretí prímeria. Tie majú byť obranného charakteru a úzko koordinované so Spojenými štátmi. Americký prezident medzitým počas návratu z Číny oznámil, že v piatok usporiada v Bielom dome tlačovú konferenciu.
„Bola to skvelá a mimoriadne významná cesta. Zajtra o 12.00 hod. budem mať v Bielom dome tlačovú konferenciu. Budeme hovoriť aj o obchodných dohodách s Thajskom, Filipínami a ďalšími krajinami,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Konkrétny termín ani miesto nových mierových rokovaní zatiaľ nepotvrdili. Berlínsky samit však podľa jeho účastníkov ukázal, že Európa chce pri hľadaní mierového riešenia vystupovať ako jednotný partner Spojených štátov a Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Britský premiér Andy Burnham odkázal Moskve, že Európa bude stáť pri Kyjeve až do konca © SITA Všetky práva vyhradené.
Európa bude stáť po boku Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné, a nedovolí Rusku diktovať podmienky budúceho mierového usporiadania. Vo štvrtok to po berlínskom samite Koalície ochotných vyhlásil britský premiér Andy Burnham.
Nemecký kancelár Friedrich Merz zároveň oznámil, že mierové rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom, Spojenými štátmi a európskymi krajinami by sa mali uskutočniť už čoskoro.
Silná koalícia
„Dúfam, že tento odkaz bude v Moskve počuť veľmi jasne. Budeme stáť po boku Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné, a neustúpime,“ vyhlásil Burnham. Zdôraznil, že európske krajiny sú pripravené zapojiť sa do mierových rokovaní, odmietajú však neprimerané bezpečnostné požiadavky Moskvy.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Na stretnutí Koalície ochotných v Berlíne sa zišli predstavitelia viac ako 25 krajín vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ako aj zástupcovia Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff.
Hlavnými témami boli bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, pokračovanie vojenskej pomoci a zapojenie Európy do pripravovaných mierových rokovaní.
„Samozrejme, sme pripravení rokovať s Ruskom, vždy sme to hovorili. Tieto rokovania sa teraz majú čoskoro uskutočniť,“ oznámil Merz. Podľa nemeckého kancelára organizátori „hľadajú miesta na neutrálnej pôde“, pričom ako jednu z možností uviedol Spojené arabské emiráty.
Svet sa nedelí v Číne
Berlínsky samit sa uskutočnil v deň historického trojstranného stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Šen-čene.
Európski lídri sa snažili vyslať jasný signál, že o budúcnosti Ukrajiny ani o bezpečnostnom usporiadaní kontinentu nemožno rozhodovať bez ich účasti.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol predstavu, že mierové vyhlásenie troch veľmocí prijaté v Číne automaticky povedie k novému rozdeleniu sveta na sféry vplyvu.
„Nevedie k novému usporiadaniu sveta. Ak dnes existuje jeden rozhodujúci faktor pre nové usporiadanie Európy a jej bezpečnosť, je ním práve stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Berlíne,“ vyhlásil Macron.
Nebude to bez vás
Americký vyjednávač Jared Kushner po rokovaniach ubezpečil európskych spojencov, že Trumpova administratíva nemá v úmysle presadzovať mierové riešenie jednostranne. Podľa jeho slov sa postoje Washingtonu a európskych krajín postupne zbližujú.
„Chceme zabezpečiť, aby všetko, čo robíme, bolo jednotné. Zároveň chcem zopakovať, že prezident Trump chce uzavrieť dohodu s Európou po svojom boku. Nesnaží sa nič jednostranne vnucovať,“ zdôraznil Kushner.
Účastníci samitu sa zhodli na potrebe pokračovať vo vojenskej a finančnej podpore Kyjeva. Za jednu z priorít označili posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a ochranu energetickej infraštruktúry pred ruskými útokmi. Británia zároveň oznámila dodávku viac ako tisíc útočných dronov dlhého doletu.
Európa chce byť jednotná
Koalícia ochotných požaduje aj spoľahlivé a právne záväzné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu po prípadnom uzavretí prímeria. Tie majú byť obranného charakteru a úzko koordinované so Spojenými štátmi. Americký prezident medzitým počas návratu z Číny oznámil, že v piatok usporiada v Bielom dome tlačovú konferenciu.
„Bola to skvelá a mimoriadne významná cesta. Zajtra o 12.00 hod. budem mať v Bielom dome tlačovú konferenciu. Budeme hovoriť aj o obchodných dohodách s Thajskom, Filipínami a ďalšími krajinami,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Konkrétny termín ani miesto nových mierových rokovaní zatiaľ nepotvrdili. Berlínsky samit však podľa jeho účastníkov ukázal, že Európa chce pri hľadaní mierového riešenia vystupovať ako jednotný partner Spojených štátov a Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Britský premiér Andy Burnham odkázal Moskve, že Európa bude stáť pri Kyjeve až do konca © SITA Všetky práva vyhradené.
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