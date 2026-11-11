Ficova vláda neuspela so zrušením voľby poštou zo zahraničia, návrh prepadol pre neprítomnosť predkladateľov – VIDEO
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Opozícia na Slovensku v stredu ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi.
Opozícia na Slovensku v stredu dosiahla dve dôležité víťazstvá v parlamente, ktoré označila za triumf demokracie a spravodlivosti. Po neúspešnej snahe schváliť novelu o tzv. kajúcnikoch a pomôcť tak obžalovanému podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi sa koalícii nepodarilo presadiť návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra.
„Keďže sa to stalo druhýkrát, musia si s tým dať na šesť mesiacov pokoj. To už bude tak krátko do volieb, že by to musel byť jasne protiústavný zásah do volebného práva. Ficov menšinový zlepenec dnes schytal dva góly do prázdnej brány. Sú takí babráci, že ešte aj vlastný rokovací poriadok hrá proti nim,” uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová upozornila na zhoršujúcu sa pozíciu vládnej koalície.
„Zjavne už ani nevedia, čo nasleduje v programe rozpravy. Ich jediná priorita, kajúcnici, neprešla, všetko ostatné je pre túto koalíciu už zjavne bezpredmetné. O šesť mesiacov už táto koalícia možno bude úplne nefunkčná, možno budeme pred predčasnými voľbami. Dnes o 11:00 sa ukázalo, že vláda nemá väčšinu, je na ne najvyšší čas,” povedala.
Podľa poslankyne a predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucie Plavákovej je to veľmi dobrá správa pre Slovákov a Slovenky žijúcich, pracujúcich či študujúcich v zahraničí, ako aj pre demokraciu a férové a spravodlivé voľby na Slovensku.
„Ďalšia smerácka vlajková loď stroskotala,” dodala. Poslanec SaS Ondrej Dostál na sociálnej sieti napísal, že návrh druhýkrát prepadol práve kvôli neprítomnosti predkladateľov.
Zmeny do rokovacieho poriadku, ktoré si presadila vládna koalícia, určujú, že ak nie je navrhovateľ prítomný pri prerokúvaní bodu, bod sa presunie na koniec programu. V prípade ďalšej neprítomnosti sa zaradí do programu schôdze konanej najskôr o šesť mesiacov, pokiaľ sa predkladateľ vopred písomne neospravedlní predsedovi parlamentu.
„Gratulujem! Dnes koalícii naozaj ide karta,“ dodal na záver Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda neuspela so zrušením voľby poštou zo zahraničia, návrh prepadol pre neprítomnosť predkladateľov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozícia na Slovensku v stredu dosiahla dve dôležité víťazstvá v parlamente, ktoré označila za triumf demokracie a spravodlivosti. Po neúspešnej snahe schváliť novelu o tzv. kajúcnikoch a pomôcť tak obžalovanému podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi sa koalícii nepodarilo presadiť návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Zhoršujúca pozícia vládnej koalície
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra.
„Keďže sa to stalo druhýkrát, musia si s tým dať na šesť mesiacov pokoj. To už bude tak krátko do volieb, že by to musel byť jasne protiústavný zásah do volebného práva. Ficov menšinový zlepenec dnes schytal dva góly do prázdnej brány. Sú takí babráci, že ešte aj vlastný rokovací poriadok hrá proti nim,” uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová upozornila na zhoršujúcu sa pozíciu vládnej koalície.
Prepadnutie pre neprítomnosť predkladateľov
„Zjavne už ani nevedia, čo nasleduje v programe rozpravy. Ich jediná priorita, kajúcnici, neprešla, všetko ostatné je pre túto koalíciu už zjavne bezpredmetné. O šesť mesiacov už táto koalícia možno bude úplne nefunkčná, možno budeme pred predčasnými voľbami. Dnes o 11:00 sa ukázalo, že vláda nemá väčšinu, je na ne najvyšší čas,” povedala.
Podľa poslankyne a predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucie Plavákovej je to veľmi dobrá správa pre Slovákov a Slovenky žijúcich, pracujúcich či študujúcich v zahraničí, ako aj pre demokraciu a férové a spravodlivé voľby na Slovensku.
„Ďalšia smerácka vlajková loď stroskotala,” dodala. Poslanec SaS Ondrej Dostál na sociálnej sieti napísal, že návrh druhýkrát prepadol práve kvôli neprítomnosti predkladateľov.
"Koalícii ide karta"
Zmeny do rokovacieho poriadku, ktoré si presadila vládna koalícia, určujú, že ak nie je navrhovateľ prítomný pri prerokúvaní bodu, bod sa presunie na koniec programu. V prípade ďalšej neprítomnosti sa zaradí do programu schôdze konanej najskôr o šesť mesiacov, pokiaľ sa predkladateľ vopred písomne neospravedlní predsedovi parlamentu.
„Gratulujem! Dnes koalícii naozaj ide karta,“ dodal na záver Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda neuspela so zrušením voľby poštou zo zahraničia, návrh prepadol pre neprítomnosť predkladateľov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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