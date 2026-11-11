Slovensko je krok od postupu v Lige národov. Kedy a kde sledovať zápas s Kazachstanom?
Slovenská futbalová reprezentácia má na dosah postup do B-divízie Ligy národov. O svojom osude môže rozhodnúť už v najbližších dňoch. Fanúšikov čaká nielen napínavý súboj Slovenska s Kazachstanom, ale ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia má na dosah postup do B-divízie Ligy národov. O svojom osude môže rozhodnúť už v najbližších dňoch. Fanúšikov čaká nielen napínavý súboj Slovenska s Kazachstanom, ale aj ďalšie atraktívne zápasy európskych futbalových veľmocí.
Slovenskí futbalisti vstupujú do záverečnej fázy skupinových bojov Ligy národov 2026/27 vo výbornej pozícii. Po štyroch odohraných stretnutiach majú na konte desať bodov, tri víťazstvá, jednu remízu a skóre 9:2. Na istotu priameho postupu do B-divízie im stačí získať jediný bod z posledných dvoch zápasov. Prvú príležitosť budú mať už v piatok 13. novembra, keď v Košiciach privítajú Faerské ostrovy. Následne ich v pondelok 16. novembra čaká súboj na pôde Kazachstanu. Práve zápas v Astane odvysiela v priamom prenose televízna stanica Sport1. Výkop je naplánovaný na 16.00 h slovenského času, pričom predzápasové štúdio sa začne už o 14.45 h.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa si svojimi doterajšími výkonmi zabezpečili minimálne účasť v baráži o B-divíziu. Teraz však majú príležitosť postúpiť priamo, bez dodatočných zápasov. Ich najväčším konkurentom v skupine sú Faerské ostrovy. Tie by na zisk prvenstva potrebovali vyhrať oba zostávajúce zápasy a zároveň dúfať v dve slovenské prehry. Slovensko má pritom s Kazachstanom čerstvú skúsenosť. V septembrovom vzájomnom stretnutí v Košiciach zvíťazilo 2:1. Zápas bude mať osobitý náboj aj pre slovenského trénera. Vladimír Weiss totiž v rokoch 2012 až 2015 pôsobil v kazašskom klube Kajrat Almaty, s ktorým získal dva domáce poháre a podieľal sa na historickom postupe do play-off Európskej ligy.
Záver skupinovej fázy prinesie aj viacero zmien v slovenskom reprezentačnom kádri. Tréner Weiss zaradil do nominácie štyri nové mená - Mateja Trusu, Tobiáša Pališčáka, Sebastiána Nebylu a Ľudovíta Reisa. Práve posledný menovaný patrí k najzaujímavejším novinkám. Dvadsaťšesťročný stredopoliar Werderu Brémy sa narodil v holandskom Haarleme, jeho rodičia však pochádzajú z Košíc. V minulosti nastupoval za holandskú reprezentáciu do 21 rokov.
Medzinárodná futbalová federácia FIFA mu 10. novembra potvrdila oprávnenie reprezentovať Slovensko. „Vedeli sme o ňom, bola to záležitosť jedného telefonátu. Prejavil ochotu reprezentovať. Ide o kreatívneho stredopoliara, ktorý by nám v neprítomnosti Stanislava Lobotku mohol pomôcť,“ uviedol Weiss.
Slovenský tím sa však musí vyrovnať aj s viacerými absenciami. Zo zdravotných dôvodov chýbajú Stanislav Lobotka, Leo Sauer a Adam Obert. Otázny je štart Tomáša Suslova, v nominácii nefigurujú ani Martin Dúbravka a Denis Vavro. Pozitívnou správou je návrat Matúša Bera a Mareka Rodáka po zraneniach. Po štyroch rokoch sa do reprezentácie vracia aj Albert Rusnák, ktorý má na konte 38 medzištátnych zápasov a sedem gólov.
Záverečné zápasy Ligy národov nebudú zaujímavé iba pre slovenských fanúšikov. Televízne stanice Sport1 a Sport2 spolu s aplikáciou Selekt Light odvysielajú počas novembra až 25 stretnutí. Program odštartuje vo štvrtok 12. novembra duelom Anglicka s Chorvátskom. V rovnaký deň sa proti sebe postavia aj Taliansko a Francúzsko.
V piatok 13. novembra sa predstaví Nemecko na pôde Srbska. Nemecká reprezentácia pod vedením Jürgena Kloppa zatiaľ nenapĺňa očakávania a po štyroch zápasoch má na konte iba jedno víťazstvo.
Sobota 14. novembra prinesie súboj Portugalska s Dánskom. Portugalčania vstupujú do novej éry bez Cristiana Ronalda a budú sa snažiť udržať si stopercentnú bilanciu.
V nedeľu 15. novembra sa stretnú Španielsko a Anglicko. Pondelkový program po zápase Slovenska s Kazachstanom vyvrcholí atraktívnym duelom Nemecka s Holandskom, ktorý sa začne o 20.45 h a odvysiela ho Sport1.
V utorok 17. novembra príde na rad aj škandinávske derby medzi Dánskom a Nórskom.
Slovenská reprezentácia má stále v pamäti neúspech z predchádzajúceho ročníka Ligy národov. V sezóne 2024/25 jej postup do B-divízie tesne unikol, keď v marcovom play-off podľahla Slovinsku po predĺžení odvetného zápasu v Ľubľane. Neúspech zaznamenala aj v baráži o postup na majstrovstvá sveta 2026. Súčasná Liga národov tak predstavuje príležitosť napraviť si reputáciu a potvrdiť výkonnostný posun. Do ročníka 2026/27 sa zapojilo celkovo 54 krajín rozdelených do štyroch výkonnostných divízií. Súťaž vyvrcholí 13. júna 2027. Obhajcom celkového prvenstva je Portugalsko, ktoré sa v roku 2025 stalo prvým dvojnásobným víťazom Ligy národov. V minulosti získali trofej aj Francúzsko a Španielsko.
Pondelkový súboj Kazachstanu so Slovenskom budú na stanici Sport1 komentovať Matúš Lukáč a Róbert Jež. Predzápasovým štúdiom bude sprevádzať Stanislav Benčat, ktorého hosťami budú bývalí slovenskí reprezentanti Martin Škrtel, Szilárd Németh a Martin Petráš. Diváci sa môžu tešiť na analýzy, hodnotenie zostáv aj rozbory rozhodujúcich momentov.
„Liga národov UEFA sa blíži do svojho finále a nás teší, že môžeme českým a slovenským divákom sprostredkovať to najlepšie z európskeho futbalu. Pripravili sme intenzívny maratón priamych prenosov, v ktorých sa na staniciach Sport1, Sport2 a v aplikácii Selekt Light predstavia najväčšie svetové hviezdy,“ uviedol Jiří Vávra, obchodný riaditeľ AMC Networks International.
Pre slovenských fanúšikov však zostáva najdôležitejšia otázka jasná. Podarí sa reprezentácii spečatiť postup už v Košiciach, alebo o svojom osude rozhodne až v Kazachstane? Odpoveď prinesú najbližšie dva zápasy.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je krok od postupu v Lige národov. Kedy a kde sledovať zápas s Kazachstanom? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí futbalisti vstupujú do záverečnej fázy skupinových bojov Ligy národov 2026/27 vo výbornej pozícii. Po štyroch odohraných stretnutiach majú na konte desať bodov, tri víťazstvá, jednu remízu a skóre 9:2. Na istotu priameho postupu do B-divízie im stačí získať jediný bod z posledných dvoch zápasov. Prvú príležitosť budú mať už v piatok 13. novembra, keď v Košiciach privítajú Faerské ostrovy. Následne ich v pondelok 16. novembra čaká súboj na pôde Kazachstanu. Práve zápas v Astane odvysiela v priamom prenose televízna stanica Sport1. Výkop je naplánovaný na 16.00 h slovenského času, pričom predzápasové štúdio sa začne už o 14.45 h.
Slováci majú postup vo vlastných rukách
Zverenci trénera Vladimíra Weissa si svojimi doterajšími výkonmi zabezpečili minimálne účasť v baráži o B-divíziu. Teraz však majú príležitosť postúpiť priamo, bez dodatočných zápasov. Ich najväčším konkurentom v skupine sú Faerské ostrovy. Tie by na zisk prvenstva potrebovali vyhrať oba zostávajúce zápasy a zároveň dúfať v dve slovenské prehry. Slovensko má pritom s Kazachstanom čerstvú skúsenosť. V septembrovom vzájomnom stretnutí v Košiciach zvíťazilo 2:1. Zápas bude mať osobitý náboj aj pre slovenského trénera. Vladimír Weiss totiž v rokoch 2012 až 2015 pôsobil v kazašskom klube Kajrat Almaty, s ktorým získal dva domáce poháre a podieľal sa na historickom postupe do play-off Európskej ligy.
Weiss povolal nové tváre. Do reprezentácie sa vracia aj Rusnák
Záver skupinovej fázy prinesie aj viacero zmien v slovenskom reprezentačnom kádri. Tréner Weiss zaradil do nominácie štyri nové mená - Mateja Trusu, Tobiáša Pališčáka, Sebastiána Nebylu a Ľudovíta Reisa. Práve posledný menovaný patrí k najzaujímavejším novinkám. Dvadsaťšesťročný stredopoliar Werderu Brémy sa narodil v holandskom Haarleme, jeho rodičia však pochádzajú z Košíc. V minulosti nastupoval za holandskú reprezentáciu do 21 rokov.
Medzinárodná futbalová federácia FIFA mu 10. novembra potvrdila oprávnenie reprezentovať Slovensko. „Vedeli sme o ňom, bola to záležitosť jedného telefonátu. Prejavil ochotu reprezentovať. Ide o kreatívneho stredopoliara, ktorý by nám v neprítomnosti Stanislava Lobotku mohol pomôcť,“ uviedol Weiss.
Slovenský tím sa však musí vyrovnať aj s viacerými absenciami. Zo zdravotných dôvodov chýbajú Stanislav Lobotka, Leo Sauer a Adam Obert. Otázny je štart Tomáša Suslova, v nominácii nefigurujú ani Martin Dúbravka a Denis Vavro. Pozitívnou správou je návrat Matúša Bera a Mareka Rodáka po zraneniach. Po štyroch rokoch sa do reprezentácie vracia aj Albert Rusnák, ktorý má na konte 38 medzištátnych zápasov a sedem gólov.
Futbalový november prinesie aj súboje európskych gigantov
Záverečné zápasy Ligy národov nebudú zaujímavé iba pre slovenských fanúšikov. Televízne stanice Sport1 a Sport2 spolu s aplikáciou Selekt Light odvysielajú počas novembra až 25 stretnutí. Program odštartuje vo štvrtok 12. novembra duelom Anglicka s Chorvátskom. V rovnaký deň sa proti sebe postavia aj Taliansko a Francúzsko.
V piatok 13. novembra sa predstaví Nemecko na pôde Srbska. Nemecká reprezentácia pod vedením Jürgena Kloppa zatiaľ nenapĺňa očakávania a po štyroch zápasoch má na konte iba jedno víťazstvo.
Sobota 14. novembra prinesie súboj Portugalska s Dánskom. Portugalčania vstupujú do novej éry bez Cristiana Ronalda a budú sa snažiť udržať si stopercentnú bilanciu.
V nedeľu 15. novembra sa stretnú Španielsko a Anglicko. Pondelkový program po zápase Slovenska s Kazachstanom vyvrcholí atraktívnym duelom Nemecka s Holandskom, ktorý sa začne o 20.45 h a odvysiela ho Sport1.
V utorok 17. novembra príde na rad aj škandinávske derby medzi Dánskom a Nórskom.
Liga národov môže Slovákom vynahradiť predchádzajúce sklamanie
Slovenská reprezentácia má stále v pamäti neúspech z predchádzajúceho ročníka Ligy národov. V sezóne 2024/25 jej postup do B-divízie tesne unikol, keď v marcovom play-off podľahla Slovinsku po predĺžení odvetného zápasu v Ľubľane. Neúspech zaznamenala aj v baráži o postup na majstrovstvá sveta 2026. Súčasná Liga národov tak predstavuje príležitosť napraviť si reputáciu a potvrdiť výkonnostný posun. Do ročníka 2026/27 sa zapojilo celkovo 54 krajín rozdelených do štyroch výkonnostných divízií. Súťaž vyvrcholí 13. júna 2027. Obhajcom celkového prvenstva je Portugalsko, ktoré sa v roku 2025 stalo prvým dvojnásobným víťazom Ligy národov. V minulosti získali trofej aj Francúzsko a Španielsko.
Zápas Slovenska s Kazachstanom doplní štúdio s bývalými reprezentantmi
Pondelkový súboj Kazachstanu so Slovenskom budú na stanici Sport1 komentovať Matúš Lukáč a Róbert Jež. Predzápasovým štúdiom bude sprevádzať Stanislav Benčat, ktorého hosťami budú bývalí slovenskí reprezentanti Martin Škrtel, Szilárd Németh a Martin Petráš. Diváci sa môžu tešiť na analýzy, hodnotenie zostáv aj rozbory rozhodujúcich momentov.
„Liga národov UEFA sa blíži do svojho finále a nás teší, že môžeme českým a slovenským divákom sprostredkovať to najlepšie z európskeho futbalu. Pripravili sme intenzívny maratón priamych prenosov, v ktorých sa na staniciach Sport1, Sport2 a v aplikácii Selekt Light predstavia najväčšie svetové hviezdy,“ uviedol Jiří Vávra, obchodný riaditeľ AMC Networks International.
Pre slovenských fanúšikov však zostáva najdôležitejšia otázka jasná. Podarí sa reprezentácii spečatiť postup už v Košiciach, alebo o svojom osude rozhodne až v Kazachstane? Odpoveď prinesú najbližšie dva zápasy.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je krok od postupu v Lige národov. Kedy a kde sledovať zápas s Kazachstanom? © SITA Všetky práva vyhradené.
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