Predvianočná sezóna sa blíži, Slovenská pošta je pripravená na nápor balíkov
Elektronické podanie zároveň šetrí čas, pričom zákazník dostane adresný štítok alebo jedinečný kód na označenie zásielky. Slovenská pošta je ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Elektronické podanie zároveň šetrí čas, pričom zákazník dostane adresný štítok alebo jedinečný kód na označenie zásielky.
Slovenská pošta je pripravená na predvianočnú balíkovú sezónu a ponúka zákazníkom spoľahlivé doručovanie zásielok s viacerými možnosťami podania a prevzatia. Vďaka nezmenenej cene, rozsiahlej sieti pobočiek a viac ako 1 100 samoobslužných zariadení BalíkoBOXov môžu ľudia pohodlne posielať a vyzdvihovať balíky.
Minulý rok v predvianočnom období od 15. novembra do 23. decembra Slovenská pošta spracovala vyše dva milióny balíkov s priemerným denným počtom 90-tisíc zásielok v decembri, pričom rekordným dňom bol 16. december s 130-tisíc balíkmi.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová zdôraznila, že zamestnanci majú s doručovaním veľkého množstva balíkov bohaté skúsenosti a sú pripravení zvládnuť aj náročné predvianočné týždne vďaka veľkej sieti pobočiek a balíkových boxov.
Popularita BalíkoBOXov rastie, keďže zákazníci ich čoraz viac využívajú. Kým v roku 2025 smerovalo na adresu 67 % balíkov a približne 10 % do BalíkoBOXov, v roku 2026 sa pomer začal meniť v prospech samoobslužných zariadení vďaka ich rozširovaniu a lepšej dostupnosti.
Ceny balíkov zostávajú nezmenené, pričom elektronický podaj prostredníctvom ePodacieho hárku alebo mobilnej aplikácie je výhodnejší. Balíky je možné poslať už od troch eur, čo prináša zákazníkom úsporu približne 20 % oproti podaniu na pobočke. Elektronické podanie zároveň šetrí čas, pričom zákazník dostane adresný štítok alebo jedinečný kód na označenie zásielky.
Medzi výhody Slovenskej pošty patrí aj odberná lehota, ktorá umožňuje vyzdvihnúť si balík až do 10 dní. Ak zákazník nevyzdvihne balík z BalíkoBOXu do dvoch dní, zásielka sa presunie na poštu a tam zostane uložená ďalších osem dní, čím sa predlžuje čas na prevzatie.
Zdroj: SITA.sk - Predvianočná sezóna sa blíži, Slovenská pošta je pripravená na nápor balíkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta je pripravená na predvianočnú balíkovú sezónu a ponúka zákazníkom spoľahlivé doručovanie zásielok s viacerými možnosťami podania a prevzatia. Vďaka nezmenenej cene, rozsiahlej sieti pobočiek a viac ako 1 100 samoobslužných zariadení BalíkoBOXov môžu ľudia pohodlne posielať a vyzdvihovať balíky.
Minulý rok v predvianočnom období od 15. novembra do 23. decembra Slovenská pošta spracovala vyše dva milióny balíkov s priemerným denným počtom 90-tisíc zásielok v decembri, pričom rekordným dňom bol 16. december s 130-tisíc balíkmi.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová zdôraznila, že zamestnanci majú s doručovaním veľkého množstva balíkov bohaté skúsenosti a sú pripravení zvládnuť aj náročné predvianočné týždne vďaka veľkej sieti pobočiek a balíkových boxov.
Popularita BalíkoBOXov rastie, keďže zákazníci ich čoraz viac využívajú. Kým v roku 2025 smerovalo na adresu 67 % balíkov a približne 10 % do BalíkoBOXov, v roku 2026 sa pomer začal meniť v prospech samoobslužných zariadení vďaka ich rozširovaniu a lepšej dostupnosti.
Ceny balíkov zostávajú nezmenené, pričom elektronický podaj prostredníctvom ePodacieho hárku alebo mobilnej aplikácie je výhodnejší. Balíky je možné poslať už od troch eur, čo prináša zákazníkom úsporu približne 20 % oproti podaniu na pobočke. Elektronické podanie zároveň šetrí čas, pričom zákazník dostane adresný štítok alebo jedinečný kód na označenie zásielky.
Medzi výhody Slovenskej pošty patrí aj odberná lehota, ktorá umožňuje vyzdvihnúť si balík až do 10 dní. Ak zákazník nevyzdvihne balík z BalíkoBOXu do dvoch dní, zásielka sa presunie na poštu a tam zostane uložená ďalších osem dní, čím sa predlžuje čas na prevzatie.
Zdroj: SITA.sk - Predvianočná sezóna sa blíži, Slovenská pošta je pripravená na nápor balíkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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