Francúz ho zdolal pred rokom v Bratislave, Molčan mu to odplatil na veľkom turnaji v Paríži – VIDEO
Alex Molčan vyhral už tri zápasy na veľkom halovom turnaji Rolex Masters v Paríži. Slovenský tenista Alex Molčan urobil dobrý krok, že sa odhlásil z bratislavského ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Alex Molčan vyhral už tri zápasy na veľkom halovom turnaji Rolex Masters v Paríži.
Slovenský tenista Alex Molčan urobil dobrý krok, že sa odhlásil z bratislavského challengeru Slovak Open. Bol by tam síce nasadená jednotka, ale využil šancu zahrať si kvalifikáciu na najväčšom halovom turnaji jesene z kategórie ATP Masters 1000 v Paríži a vyhral tam už tri zápasy.
Po zvládnutej kvalifikácii a dvojsetových triumfoch nad Nemcom Danielom Altmaierom (6:4, 7:6) a Portugalčanom Nunom Borgesom (7:6, 6:2) si v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry poradil s domácim držiteľom voľnej karty Titouanom Droguetom 4:6, 6:4, 6:4.
Zápas trval 2 hodiny a 16 minút a Molčan v ňom využil tri z ôsmich brejkbalov. Jeho súper nasúkal 20 es, ale ani to mu nepomohlo k víťazstvu.
Je pozoruhodné, že obaja sa stretli takto pred rokom v 1. kole na bratislavskom cballengeri, kde vyhral Francúz 6:3, 7:5. Molčan aktuálne teda Droguetovi odplatil prehru z domáceho prostredia v jeho domácom prostredí.
Súperom Molčana v 2. kole bude víťaz súboja medzi francúzskym kvalifikantom Benjaminom Bonzim a nasadenou jedenástkou Američanom Taylorom Fritzom.
Tri víťazné zápasy v Paríži znamenajú, že Molčan v online verzii rebríčka ATP vo dvojhre poskočil o deväť priečok zo 78. na 69. miesto. Je to jeho najvyšší renking od mája 2023. Najvyššie v kariére bol ľavák z Prešova na 38. mieste v máji a júli 2022.
Zdroj: SITA.sk - Francúz ho zdolal pred rokom v Bratislave, Molčan mu to odplatil na veľkom turnaji v Paríži – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský tenista Alex Molčan urobil dobrý krok, že sa odhlásil z bratislavského challengeru Slovak Open. Bol by tam síce nasadená jednotka, ale využil šancu zahrať si kvalifikáciu na najväčšom halovom turnaji jesene z kategórie ATP Masters 1000 v Paríži a vyhral tam už tri zápasy.
Veľký boj o 2. kolo
Po zvládnutej kvalifikácii a dvojsetových triumfoch nad Nemcom Danielom Altmaierom (6:4, 7:6) a Portugalčanom Nunom Borgesom (7:6, 6:2) si v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry poradil s domácim držiteľom voľnej karty Titouanom Droguetom 4:6, 6:4, 6:4.
Zápas trval 2 hodiny a 16 minút a Molčan v ňom využil tri z ôsmich brejkbalov. Jeho súper nasúkal 20 es, ale ani to mu nepomohlo k víťazstvu.
Odplata za Bratislavu
Je pozoruhodné, že obaja sa stretli takto pred rokom v 1. kole na bratislavskom cballengeri, kde vyhral Francúz 6:3, 7:5. Molčan aktuálne teda Droguetovi odplatil prehru z domáceho prostredia v jeho domácom prostredí.
Súperom Molčana v 2. kole bude víťaz súboja medzi francúzskym kvalifikantom Benjaminom Bonzim a nasadenou jedenástkou Američanom Taylorom Fritzom.
Najlepší rebríček za tri roky
Tri víťazné zápasy v Paríži znamenajú, že Molčan v online verzii rebríčka ATP vo dvojhre poskočil o deväť priečok zo 78. na 69. miesto. Je to jeho najvyšší renking od mája 2023. Najvyššie v kariére bol ľavák z Prešova na 38. mieste v máji a júli 2022.
Zdroj: SITA.sk - Francúz ho zdolal pred rokom v Bratislave, Molčan mu to odplatil na veľkom turnaji v Paríži – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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