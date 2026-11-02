Ruské bomby zabili na Ukrajine 18 ľudí pri rozdávaní humanitárnej pomoci, ďalší sú nezvestní
Útok na školu v Záporožskej oblasti pokračoval aj po tom, ako sa ľudia ukryli pred bombardovaním. Medzi obeťami sú policajt a dvaja záchranári. Najmenej 18 ľudí zahynulo v ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Útok na školu v Záporožskej oblasti pokračoval aj po tom, ako sa ľudia ukryli pred bombardovaním. Medzi obeťami sú policajt a dvaja záchranári.
Ruské lietadlá podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského opakovane bombardovali budovu školy, ktorú miestni obyvatelia využívali na distribúciu humanitárnej pomoci.
„Zasiahli školu využívanú na humanitárne účely. Ľudia tam práve dostávali humanitárnu pomoc,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Po prvom zásahu nasledovalo ďalšie bombardovanie.
„Po prvej leteckej bombe nasledoval opakovaný útok ďalšími deviatimi bombami, namierený priamo na úkryt, kde sa ľudia schovávali. Bohužiaľ, už hlásia 18 mŕtvych,“ oznámil prezident.
Zábery záchranných zložiek zachytávajú zničenú budovu, tlejúce trosky a záchranárov pátrajúcich po obetiach.
Úradujúci gubernátor Záporožskej oblasti Mychajlo Semikin potvrdil, že medzi mŕtvymi sú aj príslušníci bezpečnostných a záchranných zložiek.
Útok prišiel krátko po skončení miestneho prímeria v susednej Chersonskej oblasti, ktoré umožnilo evakuáciu civilistov z Ruskom okupovaných Olešiek.
„Po humanitárnej operácii v Oleškách existovala príležitosť ukázať, že pokrok smerom k mieru je možný. Rusko však týmito vraždami vysiela úplne opačný signál,“ vyhlásil Zelenskyj.
Podľa prezidenta Moskva opäť dokázala, že nemá záujem o zmiernenie napätia ani skutočný mier.
Zdroj: SITA.sk - Ruské bomby zabili na Ukrajine 18 ľudí pri rozdávaní humanitárnej pomoci, ďalší sú nezvestní © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 18 ľudí zahynulo v pondelok pri ruských leteckých útokoch na obec Komyšuvacha v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších päť ľudí utrpelo zranenia a 27 je nezvestných. Medzi obeťami sú aj policajt a dvaja záchranári.
Dvojitý útok
Ruské lietadlá podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského opakovane bombardovali budovu školy, ktorú miestni obyvatelia využívali na distribúciu humanitárnej pomoci.
„Zasiahli školu využívanú na humanitárne účely. Ľudia tam práve dostávali humanitárnu pomoc,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Po prvom zásahu nasledovalo ďalšie bombardovanie.
„Po prvej leteckej bombe nasledoval opakovaný útok ďalšími deviatimi bombami, namierený priamo na úkryt, kde sa ľudia schovávali. Bohužiaľ, už hlásia 18 mŕtvych,“ oznámil prezident.
Rusi vraždia ďalej
Zábery záchranných zložiek zachytávajú zničenú budovu, tlejúce trosky a záchranárov pátrajúcich po obetiach.
Úradujúci gubernátor Záporožskej oblasti Mychajlo Semikin potvrdil, že medzi mŕtvymi sú aj príslušníci bezpečnostných a záchranných zložiek.
Útok prišiel krátko po skončení miestneho prímeria v susednej Chersonskej oblasti, ktoré umožnilo evakuáciu civilistov z Ruskom okupovaných Olešiek.
„Po humanitárnej operácii v Oleškách existovala príležitosť ukázať, že pokrok smerom k mieru je možný. Rusko však týmito vraždami vysiela úplne opačný signál,“ vyhlásil Zelenskyj.
Podľa prezidenta Moskva opäť dokázala, že nemá záujem o zmiernenie napätia ani skutočný mier.
Zdroj: SITA.sk - Ruské bomby zabili na Ukrajine 18 ľudí pri rozdávaní humanitárnej pomoci, ďalší sú nezvestní © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- IPčko zápasí s nedostatkom peňazí, štátne príspevky meškajú aj niekoľko mesiacov
- Preventívna akcia ADaM priniesla alarmujúce zistenia, odhalila 184 neplnoletých pod vplyvom alkoholu – VIDEO
- Zomrel Josef Mašín, posledný z trojice českých odbojárov, ktorí sa prestrieľali na Západ
- Prešov prehral aj svoj 16. zápas v novej sezóne. Na víťazstvo v extralige čaká od januára 2026 – VIDEO
- Anthropic pred vstupom na burzu šokuje číslami, tržby vzrástli o vyše 1 100 percent