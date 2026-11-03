Český verejnoprávny rozhlas a televízia vysielajú od polnoci v „provizórnom režime“
Zamestnanci oboch médií začali celodenný štrajk proti plánu vlády zrušiť koncesionárske poplatky a financovať ich zo štátneho rozpočtu. Obávajú sa straty nezávislosti. V ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Zamestnanci oboch médií začali celodenný štrajk proti plánu vlády zrušiť koncesionárske poplatky a financovať ich zo štátneho rozpočtu. Obávajú sa straty nezávislosti.
„Začal sa 3. november 2026, deň, ktorý v histórii českých verejnoprávnych médií nemá obdobu,“ vyhlásil šéfredaktor spravodajstva ČT Michal Kubal.
Štrajk sa okamžite prejavil na vysielaní spravodajskej stanice ČT24, ktorá divákov upozornila na provizórny režim. Český rozhlas výrazne obmedzil živé vysielanie, spravodajstvo aj internetový obsah.
Za protestom stojí zamestnanecká iniciatíva Verejnoprávne, ktorá odmieta zrušenie koncesionárskych poplatkov a plánované rozpočtové škrty. „Sme odhodlaní obe inštitúcie brániť a zachovať ich základný princíp, že sú tu pre vás. Nie pre politikov,“ uviedla iniciatíva.
Vládna koalícia presadzuje financovanie médií zo štátneho rozpočtu. Príslušný návrh už prešiel prvým čítaním v Poslaneckej snemovni. Kritici upozorňujú na chýbajúce záruky nezávislosti a hrozbu politického ovplyvňovania.
Vláda argumentuje plnením svojho programového vyhlásenia a znížením finančnej záťaže domácností a firiem.
Organizátori požadujú stiahnutie návrhu a otvorenie odbornej diskusie. Počas štrajku majú obe médiá zabezpečiť nevyhnutné spravodajstvo pri mimoriadnych udalostiach.
Zdroj: SITA.sk - Český verejnoprávny rozhlas a televízia vysielajú od polnoci v „provizórnom režime“ © SITA Všetky práva vyhradené.
V Českej televízii (ČT) a Českom rozhlase (ČRo) sa v utorok o polnoci začal celodenný štrajk proti plánovanej zmene financovania verejnoprávnych médií.
Zamestnanci upozorňujú, že presun financovania pod štátny rozpočet môže ohroziť ich nezávislosť a stabilitu, informoval portál Novinky.cz.
Deň, ktorý nemá obdobu
„Začal sa 3. november 2026, deň, ktorý v histórii českých verejnoprávnych médií nemá obdobu,“ vyhlásil šéfredaktor spravodajstva ČT Michal Kubal.
Štrajk sa okamžite prejavil na vysielaní spravodajskej stanice ČT24, ktorá divákov upozornila na provizórny režim. Český rozhlas výrazne obmedzil živé vysielanie, spravodajstvo aj internetový obsah.
Zamestnanecká iniciatíva
Za protestom stojí zamestnanecká iniciatíva Verejnoprávne, ktorá odmieta zrušenie koncesionárskych poplatkov a plánované rozpočtové škrty. „Sme odhodlaní obe inštitúcie brániť a zachovať ich základný princíp, že sú tu pre vás. Nie pre politikov,“ uviedla iniciatíva.
Vládna koalícia presadzuje financovanie médií zo štátneho rozpočtu. Príslušný návrh už prešiel prvým čítaním v Poslaneckej snemovni. Kritici upozorňujú na chýbajúce záruky nezávislosti a hrozbu politického ovplyvňovania.
Vládny program
Vláda argumentuje plnením svojho programového vyhlásenia a znížením finančnej záťaže domácností a firiem.
Organizátori požadujú stiahnutie návrhu a otvorenie odbornej diskusie. Počas štrajku majú obe médiá zabezpečiť nevyhnutné spravodajstvo pri mimoriadnych udalostiach.
Zdroj: SITA.sk - Český verejnoprávny rozhlas a televízia vysielajú od polnoci v „provizórnom režime“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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