USA zaútočili na iránsky ostrov Kešm, Trump pritom hovorí o možnej dohode
Washington podľa médií už niekoľko týždňov tajne útočí na Irán. Prezident však tvrdí, že Teherán chce mier, a nádej na dohodu zrazila ceny ropy.
3.11.2026 (SITA.sk) - Washington podľa médií už niekoľko týždňov tajne útočí na Irán. Prezident však tvrdí, že Teherán chce mier, a nádej na dohodu zrazila ceny ropy.
Iránska štátna agentúra IRNA oznámila, že na ostrove bolo v rýchlom slede počuť päť výbuchov. Niektorí obyvatelia zároveň tvrdili, že nad ostrovom videli dve lietadlá.
Podľa denníka The Wall Street Journal išlo o najnovší zo série obmedzených útokov, ktoré Washington v uplynulých týždňoch uskutočnil proti iránskym cieľom bez verejného oznámenia.
Niektorí americkí predstavitelia označili tieto operácie za obranné opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť schopnosť Iránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive.
Táto strategická námorná trasa, mimoriadne dôležitá pre svetové dodávky ropy, zostáva od vypuknutia vojny koncom februára do veľkej miery zablokovaná.
Washington podľa denníka útoky zámerne nezverejňoval, aby nevzbudil dojem, že pripravuje obnovenie rozsiahlych bojových operácií proti Iránu.
Pentagón odkázal otázky týkajúce sa bombardovania na Ústredné veliteľstvo ozbrojených síl USA (CENTCOM), ktoré na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.
Útok ka Kešm však ostro kontrastuje s najnovšími vyjadreniami amerického prezidenta. Trump v pondelok, v predvečer kongresových volieb, vyhlásil, že diplomatická dohoda s Iránom je na dosah.
„Ceny ropy padajú ako kameň, takmer o desať dolárov (približne 8,60 eura) za barel, čo je rekord, pretože ľudia veria, že s Iránom nebude vojna,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Irán chce dohodu čo najskôr. Mohlo by sa to podariť!“ dodal.
Teherán pritom v pondelok potvrdil, že so Spojenými štátmi vedie nepriame rokovania prostredníctvom sprostredkovateľov.
Zároveň ponúkol opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, avšak za prísnych podmienok vrátane ukončenia americkej blokády iránskych prístavov a zmiernenia sankcií. Iránska strana naznačila, že v prípade dohody by bolo možné obnoviť plavbu prielivom už do dvoch dní.
Nádej na diplomatické riešenie konfliktu vyvolala prudkú reakciu na svetových energetických trhoch. Ceny ropy sa v pondelok prepadli o viac ako sedem percent, keď investori začali počítať s možným obnovením dodávok cez Hormuzský prieliv.
Správy o pokračujúcich amerických útokoch však ukazujú, že napriek optimistickým vyjadreniam z Washingtonu zostáva situácia mimoriadne napätá a riziko ďalšej vojenskej eskalácie pretrváva.
Zdroj: SITA.sk - USA zaútočili na iránsky ostrov Kešm, Trump pritom hovorí o možnej dohode © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty zaútočili v pondelok na iránsky ostrov Kešm v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive. Útok prišiel v čase, keď prezident Donald Trump naznačil pokrok v rokovaniach s Teheránom a vyhlásil, že dohoda o ukončení osem mesiacov trvajúceho konfliktu je možná.
Séria utajených útokov
Podľa denníka The Wall Street Journal išlo o najnovší zo série obmedzených útokov, ktoré Washington v uplynulých týždňoch uskutočnil proti iránskym cieľom bez verejného oznámenia.
Niektorí americkí predstavitelia označili tieto operácie za obranné opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť schopnosť Iránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive.
Táto strategická námorná trasa, mimoriadne dôležitá pre svetové dodávky ropy, zostáva od vypuknutia vojny koncom februára do veľkej miery zablokovaná.
Washington podľa denníka útoky zámerne nezverejňoval, aby nevzbudil dojem, že pripravuje obnovenie rozsiahlych bojových operácií proti Iránu.
Pentagón odkázal otázky týkajúce sa bombardovania na Ústredné veliteľstvo ozbrojených síl USA (CENTCOM), ktoré na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.
Trumpova dohoda
Útok ka Kešm však ostro kontrastuje s najnovšími vyjadreniami amerického prezidenta. Trump v pondelok, v predvečer kongresových volieb, vyhlásil, že diplomatická dohoda s Iránom je na dosah.
„Ceny ropy padajú ako kameň, takmer o desať dolárov (približne 8,60 eura) za barel, čo je rekord, pretože ľudia veria, že s Iránom nebude vojna,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Irán chce dohodu čo najskôr. Mohlo by sa to podariť!“ dodal.
Teherán nemá nič proti
Teherán pritom v pondelok potvrdil, že so Spojenými štátmi vedie nepriame rokovania prostredníctvom sprostredkovateľov.
Zároveň ponúkol opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, avšak za prísnych podmienok vrátane ukončenia americkej blokády iránskych prístavov a zmiernenia sankcií. Iránska strana naznačila, že v prípade dohody by bolo možné obnoviť plavbu prielivom už do dvoch dní.
Padajúca ropa
Nádej na diplomatické riešenie konfliktu vyvolala prudkú reakciu na svetových energetických trhoch. Ceny ropy sa v pondelok prepadli o viac ako sedem percent, keď investori začali počítať s možným obnovením dodávok cez Hormuzský prieliv.
Správy o pokračujúcich amerických útokoch však ukazujú, že napriek optimistickým vyjadreniam z Washingtonu zostáva situácia mimoriadne napätá a riziko ďalšej vojenskej eskalácie pretrváva.
Zdroj: SITA.sk - USA zaútočili na iránsky ostrov Kešm, Trump pritom hovorí o možnej dohode © SITA Všetky práva vyhradené.
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