Bývalá pracovníčka katastra spôsobila škodu presahujúcu 1,5 milióna eur
V rámci vyšetrovania budú podľa hovorkyne pokračovať potrebné procesné úkony zamerané na objasnenie všetkých okolností prípadu. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky
2.11.2026 (SITA.sk) - V rámci vyšetrovania budú podľa hovorkyne pokračovať potrebné procesné úkony zamerané na objasnenie všetkých okolností prípadu.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie bývalej pracovníčke katastra pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, štátu jej konaním vznikla škoda presahujúca 1,5 milióna eur bez DPH.
„Podľa doterajších zistení mala v novembri 2016 podpísať dodatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb, ktorým sa pôvodný rozsah zmluvy rozšíril o ďalšie služby a technológie. Tie mali byť zadané priamo existujúcemu dodávateľovi bez využitia procesu verejného obstarávania,“ uviedla policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
Znalecké skúmanie podľa nej preukázalo výrazné nadhodnotenie ceny jednorazových plnení, na základe čoho mal úrad zaplatiť sumu, ktorá prevyšovala ich obvyklú hodnotu o viac ako 1,5 milióna eur.
V rámci vyšetrovania budú podľa hovorkyne pokračovať potrebné procesné úkony zamerané na objasnenie všetkých okolností prípadu. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ dodala Vilhanová.
Zdroj: SITA.sk - Bývalá pracovníčka katastra spôsobila škodu presahujúcu 1,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie bývalej pracovníčke katastra pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ako v tejto súvislosti informovalo Prezídium Policajného zboru, štátu jej konaním vznikla škoda presahujúca 1,5 milióna eur bez DPH.
„Podľa doterajších zistení mala v novembri 2016 podpísať dodatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb, ktorým sa pôvodný rozsah zmluvy rozšíril o ďalšie služby a technológie. Tie mali byť zadané priamo existujúcemu dodávateľovi bez využitia procesu verejného obstarávania,“ uviedla policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
Znalecké skúmanie podľa nej preukázalo výrazné nadhodnotenie ceny jednorazových plnení, na základe čoho mal úrad zaplatiť sumu, ktorá prevyšovala ich obvyklú hodnotu o viac ako 1,5 milióna eur.
V rámci vyšetrovania budú podľa hovorkyne pokračovať potrebné procesné úkony zamerané na objasnenie všetkých okolností prípadu. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ dodala Vilhanová.
Zdroj: SITA.sk - Bývalá pracovníčka katastra spôsobila škodu presahujúcu 1,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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